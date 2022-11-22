Вопреки. Российская команда Outsiders выиграла один из главных турниров года в CS:GO

IEM Rio Major — турнир серии Intel Grand Slam киберспортивной дисциплины CS: GO. За год соревнования такого масштаба проводятся 2-3 раза, а каждый победитель автоматически получает путёвку на итоговый турнир года (BLAST Premier: World Final 2022). Кроме того, лучшая команда турнира также получает и солидную прибавку в кошелёк — в Рио эта сумма равнялась 500 тысячам долларов.

Учитывая такие вводные, неудивительно, что организаторы тщательно подбирают участников и проводят несколько отборочных этапов. Некоторые команды, за счёт прошлых регалий, могут проскочить ранние стадии квалификаций. Те же, кто вынужден проходить отборы с самого начала, почти никогда не доходит до финала.

Однако в этом году такое всё же случилось. Организация Outsiders смогла завоевать титул чемпионов, вопреки всем прогнозам и начав практически с первого этапа. Кратко о её пути на турнире расскажем в нашей заметке.

Немного о команде

Чтобы понять, насколько этот успех невероятен, обратите внимание на две вещи.

Первая — выступление Outsiders на последних крупных турнирах. Команда никогда не была в лидерах и вылетала из турнира на самых ранних стадиях.

IEM Cologne — 13-16-е место;

ESL Pro League Season 16 — 5-8-е место;

PGL Major Antwerp 2022 — 12-14-е место.

Вторая — постоянные слухи о трансферах. Невыразительные выступления не могли не повлиять на настроение игроков и руководство команды. В СМИ то и дело возникали слухи о переходе игроков в другие организации и даже о полном отказе Outsiders от состава по CS: GO.

Поверить в команду, в которой гуляют такие настроения, крайне тяжело. Что и подтвердили прогнозы букмекерских контор на турнир. Узнать больше про компании, принимающие ставки на кибер и другие виды спорта, можно на сайте Match.Center.

С низов на самый верх

Outsiders — это профессиональная команда, уже игравшая на турнирах этого организатора. Поэтому начала свой путь с закрытых региональных отборов. Играются они, как и все отборочные на этом турнире, по швейцарской системе с 16 командами. И дальше проходят только 8.

С жеребьёвкой Outsiders не повезло — сразу же пришлось играть против лучших организаций региона: Natus Vincere, OG и Heroic. Команда всё же смогла залезть в последний вагон и с восьмого места прошла дальше.

Далее — ещё одна "швейцарка", но уже с командами из всех регионов. Проиграв стартовый матч MOUZ, Outsiders смогли следом выиграть у трёх других соперников и пройти в основной этап.

Снова "швейцарка" на 16 команд, правда, теперь в соперниках лучшие команды мира, а на кону — выход в плей-офф. И на удивление для многих, Outsiders вновь "выстрелили". Проиграв стартовую встречу Heroic, российская команда уверенно переиграла NIP, Team Spirit и недавних обидчиков MOUZ. Итог — выход в плей-офф с четвёртого места.

Пересмотрели ли эксперты свою оценку по ходу турнира? Частично, да. Если на протяжении предыдущих этапов большинство экспертов и букмекеров в своих оценках ставило в фавориты соперников Outsiders, то к плей-офф ситуация поменялась.

Плей-офф проходил по стандартной олимпийской системе до двух побед в серии. Первыми пали Fnatic — 2:0. Затем ещё один реванш против MOUZ, в котором россияне снова оказались сильнее. Кульминацией стал реванш против Heroic, однако в этот раз соперник не смог ничего противопоставить — 2:0.

Что теперь

Теперь Outsiders — сильнейшая команда в рейтинге HLTV (рейтинг, учитывающий все последние выступления и матчи команд, по которым некоторые турниры выдают приглашения).

По уровню игры победа более чем заслуженная. Как команда добилась такого, не могут объяснить даже сами игроки. Однако теперь разговоры об уходе кого-то из них прекратятся. А учитывая, что путёвка на итоговый турнир года уже получена, команда сможет сосредоточиться на тренировках.