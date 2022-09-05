Суперсерия-1972 показала канадцам, что в СССР — лучший в мире хоккей

О том или ином событии можно говорить, писать, снимать фильмы. Но вы никогда не почувствуете ту атмосферу, эмоции, если вы не были свидетелями той эпохи. Речь идёт о советском хоккее с шайбой 1970-х годов. А конкретно — о первой суперсерии наших ребят с канадскими профи. Ясен перец, что тот же Валерий Харламов любителем был только по нашей прессе.

Кто только не говорил тогда об этой суперсерии, которую глядели не только миллионы зрителей в СССР, но и во всём мире: мой "4а" класс, даже девчонки, отец и его знакомые, а сколько таких отцов и родителей обсуждали все перипетии суперсерии в трамвае, троллейбусе и метро. Понятно, что и СМИ не подкачали. Кто вспомнит сейчас неплохой еженедельник "Футбол-хоккей", который надо было ещё разрезать ножичком.

Суперсерия-1972 показала канадцам, что в СССР — лучший в мире хоккей

Суперсерия-1972

2 сентября 1972 года в канадском Монреале началась Суперсерия-1972, которая стала первым и одним из самых впечатляющих пинков зазнавшимся канадским профессионалам в играх с советской сборной.

Руководил сборной СССР Всеволод Бобров, а помогал ему Борис Кулагин.

Ещё в 1966 году состоялся матч между канадскими и советскими хоккеистами. Команда любителей "Шербрук Биверс" провела три игры в СССР со сборной страны, с ЦСКА — в Калинине и со "Спартаком" — в Москве. Канадцы проиграли все три игры.

"В шестидесятые годы мы неоднократно предлагали профессионалам сыграть с нами. Канадцы не очень охотно шли на контакт. После заявления международной федерации страсти только подогрелись, и недостатка в прогнозах, как может закончиться такой матч, кто сильнее, не было", — говорил вратарь Виктор Коноваленко.

Неудивиельно, что представление канадцев о нас сформировали тамошние СМИ, снявшие документальный фильм "Всё о советском хоккее". Спорт в картине выставлялся преимущественно в комичном свете.

Из репортажей канадцев следовало, что лёд на хоккейных площадках в СССР заливают простым шлангом, а клюшки мастерят в обычных заводских мастерских. В подтверждение демонстрировались кадры с дворовой площадки и из слесарного цеха.

Поэтому североамериканские специалисты весьма низко оценивали наших ребят, да и болельщики ничего не знали о русских. Прессу слушают все.

Любители против профессионалов

И всё же, советская сторона полагала, что игры будут проходить между любителями. В Канаде же права на проведение серии организации "Хоккей-Канада" (образована в 1969 году, объединяла любителей и профессионалов) были переданы исполнительному директору Ассоциации игроков НХЛ Алану Иглсону и хоккеисту Бобби Орру. Летом 1972 года генеральный секретарь Федерации хоккея Канады Гордон Джукс на конгрессе ИИХФ в Мамае передал нам список игроков, где были только профессионалы.

Прилетев в Монреаль, сборная СССР сразу же окунулась в политику "холодной войны". Один из чехословацких эмигрантов в Канаде подал в суд провинции Квебек на Советский Союз за то, что во время Пражской весны советские танки якобы раздавили его автомобиль. Он искал возмещения материального убытка в размере 1889 долларов и, понятно, добился своего. Тем не менее, суд Квебека постановил опечатать хоккейное снаряжение советской команды до уплаты денег. Дело уладил канадский промоутер. За машинку заплатили.

Канадцы, посетив тренировку советской команды на катке "Форум", стали жертвами хитрости последних. Наши ребята умышленно расслабленно проводили упражнения на льду.

"Русские нападающие на тренировке в "Форуме", казалось, во время броска не умеют правильно распределять вес тела. Защитники, большие и неуклюжие, чуть не падали, пытаясь резко изменить направление движения", — вспоминал потом канадский вратарь Драйден.

А вратарь Жак Плант, пожалев русских, даже начал учить Валерия Третьяка, как отбивать удары канадских нападающих.

Русские и здесь надули канадцев ещё до игры.

В первом матче мы разгромили канадцев со счётом 7:3. Был и неприятный осадок от игры — преднамеренная грубость канадцев и их нежелание обмениваться рукопожатиями по завершении игры.

Известный факт, Дик Беддос — журналист торонтской газеты "Глоб энд Мейл" — перед началом серии заявил, что съест свою статью, если русские выиграют хотя бы один матч. После поражения профи он выполнил своё пари: приехав в отель в Торонто, где жили советские хоккеисты, он закусил газетой со статьёй, макая её в тарелку с бульоном. Это честно.

Тогда же Валерию Харламову канадцы предложили миллион долларов за то, чтобы он перешёл в НХЛ. "Без Петрова и Михайлова согласиться на переход не могу", — съюморил Харламов. Канадцы приняли его слова за чистую монету: "Мы всё уладим. Они получат столько же". На стол легла ещё пара чистых бланков.

Дальнейшие матчи утвердили советских игроков в статусе суперзвёзд. Уже к концу суперсерии канадцы выглядели уставшими и всё чаще уступали нашим хоккеистам. Около 20 тысяч болельщиков не оставили это незамеченным. Публика громкими возгласами выражала недовольство.

Расстроенный Фил Эспозито в интервью по национальному телевидению обозлился на своих фанатов:

"Мы сделали всё возможное. Мы отдали всё, что могли. И услышать в ответ "Бу-у-у"? Это привело всех нас в уныние. Мы выкладываемся до конца, и я хотел бы, чёрт побери, чтобы вы, люди, поняли это. Мы разочарованы и расстроены. Мы не можем поверить в то, что мы читаем о себе в прессе, не можем поверить в "Бу-у", которое мы получили у себя дома. Эти русские — великие хоккеисты. Почему бы вам не оценить их по достоинству и не прекратить осыпать нас обвинениями? Я очень, очень… расстроен".

Советские хоккеисты вышли вперёд в серии, имея две победы, одну ничью и одно поражение. Через пару недель канадцы прилетели к нам, но это уже другая история.

И всё же, надо сказать о "приключениях" канадцев в России в духе Бонда.

Накачанные западной прессой канадцы усиленно искали "шпионские жучки" у себя в номерах. В одном под ковром была найдена коробочка, прикрученная на пять винтов к полу. Посчитав это прослушивающим устройством, канадец (позже выяснилось, что это был Фрэнк Маховлич) решил выкрутить винты.

Когда последний винт был ослаблен, раздался ужасный грохот, и перед изумлённым "борцом за демократию" разверзлась дыра. Он отвинтил огромную люстру, которая висела этажом ниже в конференц-зале, и она упала на столы. К счастью, при этом никто не пострадал. Было полтретьего ночи.

Говорят, что за этот дебош руководство отеля выставило канадской команде счёт на 3850 долларов.

Итог для канадцев после суперсерии был удручающим. Главное, чему научили североамериканцев "Советы": игрокам НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, важное внимание уделяя командной игре.