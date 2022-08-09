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20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям

Спорт

Самой обсуждаемой новостью вторника, 9 августа, стало требование украинской легкоатлетки Ольги Саладухи отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований.

The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям

Аргумент у неё один. И прямо-таки поражает инфантилизмом. Чемпионка мира в тройном прыжке заявила, что, дескать, спортсмены из Незалежной не желают встречаться с русскими.

"Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. Мы требуем, чтобы ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены из России нигде не участвовали. Ни одного представителя не должно быть", — сказала Ольга Саладуха в эфире YouTube-канала "Прямой FM".

Мнение россиян о требовании украинских спортсменов, озвученном Саладухой, ёмко выразил экс-вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов.

"Украинцы быстро забыли, что именно Россия спасла их безграмотную нацистскую страну. Они бы уже поумирали с голоду без нас. Сейчас около пяти миллионов их работает в России. И шлют деньги отсюда родственникам", — сказал он Pravda.Ru.

А что думают на Западе о недопуске россиян на спортивные турниры?

Мнение западных любителей спорта об отстранении россиян от международных соревнований описало издание The Hill, являющееся пусть и неофициальным, но всё же "рупором конгресса США". То есть заподозрить его в "пророссийскости" при всём желании никому не удастся.

Так вот. Журналисты таблоида собрали мнение самых разных американских болельщиков — от домохозяек до спортивных аналитиков. И оказалось, что интерес к международным соревнованиям в стране падает после того, как на них перестали выступать российские спортсмены.

Так, например, тотально упали просмотры турниров по фигурному катанию. Оказывается, многие включали трансляции лишь ради наших ребят. Точнее, девочек-одиночниц. Да, болели в основном не за них. Но смотрели — только из-за них! И ими восхищались.

Аналогичная картина по всем "классическим" видам. Теперь же (это американцы корреспондентам The Hill говорили) "самые престижные и зрелищные турниры оказались без лучших". И "смотреть там не на кого". Да и красивых побед и впечатляющих результатов ждать не от кого. Вот так.

Кстати, статья, по-видимому, сильно кому-то не угодила, поскольку провисела на сайте издания чуть больше часа. Ещё одно доказательство демократичности и свободы слова в США.

Но интернет запоминает всё.

скрин с сайта The Hill
скрин с сайта The Hill

На пьедестале место для победителей

Как говорится, из песни слова не выкинешь, а имеющий уши да услышит. Теряет спорт высоких достижений интерес в глазах западного зрителя. Что и неудивительно, ведь всевозможные фрики и бородатые женщины — амбассадоры сборных страны — интересны широкой общественности и малопривлекательны для спортивных болельщиков.

По словам Александра Тихонова, падение интереса болельщиков на Западе вполне объяснимо. И закономерно:

"Простой пример: недавний Чемпионат Европы по борьбе. Выигрывает спортсмен, который нашему борцу проиграл 10:0. Это просто "мешок". Когда борец плохо борется, его называют "мешком". Так вот когда "мешок" выигрывает, какой интерес? Кто пойдёт на это смотреть? Я не пойду. Интересна конкуренция. Когда выходят равные, борьба идёт по-настоящему".

Прозрение наступает для многих

Экс-президент Союза биатлонистов России уверен: Запад начинает прозревать. И задумываться. Как и наши спортивные функционеры во власти.

И уже предпринимаются шаги к тому, чтобы вернуть российскому спорту былой престиж. Например, в августе пройдёт Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. В ряде федераций не исключают, что на этот турнир к нам могут приехать и зарубежные атлеты. Из дружественных стран.

К слову, прозревают не только наши чиновники от спорта. Некоторые международные организации уже стали наказывать тех, кто агрессивно требует изоляции для российских атлетов. Например, буквально вчера официальное предупреждение получил Каре Гейром Лио, глава норвежского гандбола, который требовал разорвать контракты со всеми российскими гандболистами и полностью отстранить их от турниров.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы спорт александр тихонов биатлонист
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