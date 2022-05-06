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Автор Ольга Лазарева

На "Роза Хутор" завершился ROSA RUN

Спорт

На фестивале бега финишировали 4000 участников.

С 1 по 4 мая 2022 на курорте "Роза Хутор" прошел седьмой фестиваль бега ROSA RUN. В этом году на 5 дистанциях совокупно финишировало порядка 4000 участников. В течение четырех дней любители бега из разных регионов страны участвовали в разнообразных активностях и соревнованиях под аккомпанемент зажигательных музыкальных треков.

В первый день фестиваля, 1 мая, участники вышли на старт забега ROSA PEAK, чтобы покорить знаменитую вершину. Набор высоты составил более 1000 метров, а переменчивая погода, туман и перепады высот превратили дистанцию в настоящий беговой рейв.

2 мая участников ждал настоящий тимбилдинг на бегу под музыкальные хиты 60-х, 80-х и 2000-х годов: 59 команд приняли участие в ROSA QUEST, чтобы пройти все задания и найти новых друзей.

3 мая перед забегом ROSA DREAM генеральный директор ROSA RUN Андрей Кавун объявил о титульном партнере фестиваля следующего года — платежной системе "Мир": "Не случайно мы собрались здесь перед забегом желаний. И так случилось, что мое желание уже исполнилось и в следующем году фестиваль будет носить название "МИР" ROSA RUN!”

Rosa Run на курорте "Роза Хутор"
Rosa Run на курорте "Роза Хутор"

"Партнерство с ROSA RUN — новый этап в развитии интересных спортивных проектов, которые поддерживает платежная система "Мир". Фестиваль в горном курорте "Роза Хутор” уже семь лет подряд привлекает множество любителей бега, и уже со следующего года "Мир" станет частью этого спортивного праздника. Первым шагом нашего сотрудничества станет предоставление скидки 10% на все забеги в ROSA RUN — 2023. Футбольные болельщики и поклонники фигурного катания уже привыкли к преимуществам по национальным картам, мы уверены, что и любители бега оценят новые возможности вместе с "Миром", — отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович.

После заката солнца, под магическую и чарующую музыку участники пробежали 3 км, чтобы загадать заветное желание и завязать ленточку со своей мечтой на специальном дереве.

Четвертый, заключительный день фестиваля, по традиции был посвящен трейл-раннингу. Каждый мог выбрать дистанцию по своему уровню подготовки: начинающие бегуны покорили 8 км в рамках ROSA GREEN TRAIL, а опытные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 26 км. Электронная музыка и подобранные диджеями миксы подбадривали участников помогали им преодолеть дистанцию.

Вечерняя программа Rosa Run на курорте "Роза Хутор"
Вечерняя программа Rosa Run на курорте "Роза Хутор"

На этом активности фестиваля не заканчивались: каждый вечер всех желающих ждала насыщенная вечерняя программа и тематические вечеринки: караоке, квиз, быстрые свидания и другие активности.

"Открывать наш летний сезон забегами ROSA RUN стало доброй традицией — мы принимаем фестиваль уже семь лет подряд. Тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега из разных уголков России собираются здесь, чтобы преодолевать себя, дистанции в горах, общаться и наслаждаться весенним пробуждением природы! Мы по-настоящему рады, что курорт стал излюбленной площадкой для фестиваля и благодарим команду организаторов ROSA RUN за незабываемую атмосферу праздника, которая создается здесь в первые дни мая. Приглашаем всех наших гостей, кто еще ни разу не был на ROSA RUN, принять участие в следующем году и получить мощный заряд бодрости на весь год! Ведь в программе предусмотрены самые разные активности — для взрослых и детей, для профессионалов и начинающих. Интересно всегда и всем!” — рассказал директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков.

ПОБЕДИТЕЛИ ROSA RUN 2022

ROSA PEAK

1 место, мужчины: Барышников Алексей, 01:01:03

1 место, женщины: Козина Анастасия, 01:11:02

ROSA GREEN TRAIL

1 место, мужчины: Соколов Григорий 00:41:49

1 место, женщины: Студеникина Наталья 00:49:42

ROSA RED TRAIL

1 место, мужчины: Мамарин Алексей 02:25:50

1 место, женщины: Петрова Алиса 02:54:23.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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