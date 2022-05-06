На "Роза Хутор" завершился ROSA RUN

На фестивале бега финишировали 4000 участников.

С 1 по 4 мая 2022 на курорте "Роза Хутор" прошел седьмой фестиваль бега ROSA RUN. В этом году на 5 дистанциях совокупно финишировало порядка 4000 участников. В течение четырех дней любители бега из разных регионов страны участвовали в разнообразных активностях и соревнованиях под аккомпанемент зажигательных музыкальных треков.

В первый день фестиваля, 1 мая, участники вышли на старт забега ROSA PEAK, чтобы покорить знаменитую вершину. Набор высоты составил более 1000 метров, а переменчивая погода, туман и перепады высот превратили дистанцию в настоящий беговой рейв.

2 мая участников ждал настоящий тимбилдинг на бегу под музыкальные хиты 60-х, 80-х и 2000-х годов: 59 команд приняли участие в ROSA QUEST, чтобы пройти все задания и найти новых друзей.

3 мая перед забегом ROSA DREAM генеральный директор ROSA RUN Андрей Кавун объявил о титульном партнере фестиваля следующего года — платежной системе "Мир": "Не случайно мы собрались здесь перед забегом желаний. И так случилось, что мое желание уже исполнилось и в следующем году фестиваль будет носить название "МИР" ROSA RUN!”

Rosa Run на курорте "Роза Хутор"

"Партнерство с ROSA RUN — новый этап в развитии интересных спортивных проектов, которые поддерживает платежная система "Мир". Фестиваль в горном курорте "Роза Хутор” уже семь лет подряд привлекает множество любителей бега, и уже со следующего года "Мир" станет частью этого спортивного праздника. Первым шагом нашего сотрудничества станет предоставление скидки 10% на все забеги в ROSA RUN — 2023. Футбольные болельщики и поклонники фигурного катания уже привыкли к преимуществам по национальным картам, мы уверены, что и любители бега оценят новые возможности вместе с "Миром", — отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович.

После заката солнца, под магическую и чарующую музыку участники пробежали 3 км, чтобы загадать заветное желание и завязать ленточку со своей мечтой на специальном дереве.

Четвертый, заключительный день фестиваля, по традиции был посвящен трейл-раннингу. Каждый мог выбрать дистанцию по своему уровню подготовки: начинающие бегуны покорили 8 км в рамках ROSA GREEN TRAIL, а опытные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 26 км. Электронная музыка и подобранные диджеями миксы подбадривали участников помогали им преодолеть дистанцию.

Вечерняя программа Rosa Run на курорте "Роза Хутор"

На этом активности фестиваля не заканчивались: каждый вечер всех желающих ждала насыщенная вечерняя программа и тематические вечеринки: караоке, квиз, быстрые свидания и другие активности.

"Открывать наш летний сезон забегами ROSA RUN стало доброй традицией — мы принимаем фестиваль уже семь лет подряд. Тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега из разных уголков России собираются здесь, чтобы преодолевать себя, дистанции в горах, общаться и наслаждаться весенним пробуждением природы! Мы по-настоящему рады, что курорт стал излюбленной площадкой для фестиваля и благодарим команду организаторов ROSA RUN за незабываемую атмосферу праздника, которая создается здесь в первые дни мая. Приглашаем всех наших гостей, кто еще ни разу не был на ROSA RUN, принять участие в следующем году и получить мощный заряд бодрости на весь год! Ведь в программе предусмотрены самые разные активности — для взрослых и детей, для профессионалов и начинающих. Интересно всегда и всем!” — рассказал директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор Дмитрий Барашков.

ПОБЕДИТЕЛИ ROSA RUN 2022

ROSA PEAK

1 место, мужчины: Барышников Алексей, 01:01:03

1 место, женщины: Козина Анастасия, 01:11:02

ROSA GREEN TRAIL

1 место, мужчины: Соколов Григорий 00:41:49

1 место, женщины: Студеникина Наталья 00:49:42

ROSA RED TRAIL

1 место, мужчины: Мамарин Алексей 02:25:50

1 место, женщины: Петрова Алиса 02:54:23.