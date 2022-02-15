Иностранцы на Олимпиаде: без русских все медали были бы наши

Иностранные спортсмены считают, что только в отсутствие русской команды у них есть шанс на медаль. Стоило ли ехать олимпийской сборной России в Пекин без национальных флага и гимна, как зрители восприняли музыку Чайковского и зачем на самом деле нужен допинговый скандал, рассказала Pravda.Ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Двойные стандарты

— Светлана, поездка российских спортсменов разделила на два лагеря социальные сети. Одни считают, что нам стоило ехать, другие говорят, что нам ехать не стоило. И те, и другие упирают на гордость. Почему всё-таки нам стоило отправиться на Олимпийские игры в этом году?

— Может быть, сейчас уже не так остро это обсуждается, как перед Олимпиадой в Корее, когда впервые мы выступали под флагом нашего национального Олимпийского комитета. Ситуация в тот раз намного острее обсуждалась в обществе, и оно тогда разделилось. Я написала в своё время пост. Тогда только начинался допинговый скандал. Я в посте сказала, что нас хотят лишить флага, чтобы расколоть наше общество. Я это написала задолго до того, как нас начали лишать медалей, Родченков только делал первые заявления. Я уже тогда понимала, зачем была начата борьба с нами. Она дошла до своего апофеоза перед зимней Олимпиадой в Корее. А когда в Токио Олимпиада была, уже все попривыкли, тем более было сказано, что пройдут две Олимпиады, и после этого вы возвращаетесь под свой флаг.

Нам дали возможность вместо гимна включить музыку Чайковского, что, кстати, обескуражило многих противников, возвращало Россию в олимпийскую семью. Когда все услышали Чайковского, сказали: "А что изменилось? Это разве не гимн России? Реально вы решили русским подыграть с Чайковским".

Поэтому сейчас соперники говорят (особенно когда наши ребята начали выигрывать), что надо было вообще русским не давать выступить: "Если вы бы не дали русским выступать, мы бы тогда выиграли".

Поэтому вы абсолютно правы, когда говорите, что болельщики, которые против того, чтобы мы ехали, должны понять, что наших соперников выводит из себя даже то, что мы приехали, выигрываем у них чистыми. Они понимают, что русских сейчас проверяют настолько тщательно, что к этому поколению спортсменов вообще никаких претензий быть не может. И это ещё больше выводит из себя наших соперников, которые проигрывают. Потому что когда человек выиграет, он и не вспомнит про какого-то русского парня или девчонку. А как только он начинает проигрывать, то сразу вспоминает допинговые скандалы, не туда палочки положили, ещё что-то сделали. Начинаются глупые придирки.

Но мы понимаем, что в этот момент у нас всех гордость. У Саши Большунова первая медаль, и когда его награждали, я смотрела со слезами на глазах. У него великолепный забег был. И вот эта интрига, его падение и выход на первое место — это было здорово. Причём обсуждали, должен ли быть Саша знаменосцем. Я была за его кандидатуру, но понимала, что через день ему выступать. И я тогда сказала, что знаменосцем, конечно, он должен быть, но пусть он будет лучше знаменосцем при пересечении финишной линии. И здорово, что Саша — потенциальный знаменосец на закрытии Олимпийских игр — принёс первую медаль России с флагом в руке.

— Насколько непросто сейчас нашим ребятам, находящимся в Пекине, без флага и гимна? Что они чувствуют?

— Они чувствуют, что есть двойные стандарты. Потому что полсезона ребята выступают с флагом и гимном. То есть поднимается российский флаг и играется гимн:

на чемпионате Европы,

кубках мира,

гран-при.

А на чемпионате мира и Олимпийских играх этого нет. То есть на половине соревнований всё прекрасно — мы с гимном и флагом, а на половине соревнований — нет. Несомненно, ребята переживают из-за этого. Хотя уже за эти годы они попривыкли, но очень ждут момента, когда всё-таки будут российский флаг и гимн.

Вперёд, за медалями!

— Уменьшилась бы ценность олимпийских медалей, если бы наши ребята не поехали на Олимпиаду?

— Конечно, уменьшилась бы. Я сразу вспоминаю интересный пример противостояния во времена холодной войны. В 1980 году Олимпиаде в Москве объявили бойкот, спортсменам практически из половины стран запретили ехать, хотя они хотели участвовать. Им сказали: "Хотите — езжайте. Посмотрим, чем для вас это закончится, когда вы вернётесь".

В 1980 году ряд спортсменов, в том числе англичан, приехали в Москву и стали олимпийскими чемпионами. Их встречала премьер-министр Маргарет Тэтчер. Она сказала: "Дорогие спортсмены, я вас как премьер-министр осуждаю, но как человек я вас поздравляю".

Она прекрасно понимала, что она перестанет быть премьер-министром, политики уйдут со своих постов, и через 20 лет эти спортсмены будут полноценными олимпийскими чемпионами, и никто даже не вспомнит, что они эту медаль завоевали, когда большая часть спортсменов не поехала на Олимпиаду. Они будут олимпийскими чемпионами для своей:

семьи,

страны.

Политики уйдут, и про них все забудут. А про олимпийского чемпиона, скорее всего, не забудут. Поэтому я считаю, что обязательно надо ехать, выигрывать и потом все будут это вспоминать как достижения Российской Федерации, и никто никогда потом не сделает пометку, что ребята выступали под национальным флагом Олимпийского комитета, а не под российским флагом.