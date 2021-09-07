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Автор Игорь Буккер

Призёр Паралимпиады Людмила Васильева: "Нельзя было говорить, что мы из России"

Спорт

Какой подарок японцам сделали российские фехтовальщики на Паралимпиаде, почему самым сложным оказался вопрос "Из какой вы страны?” и как обстоят дела с допингом в мировом фехтовании, рассказала заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио, чемпионка России, Европы и мира по фехтованию на колясках Людмила Васильева.

Призёр Паралимпиады Людмила Васильева: "Нельзя было говорить, что мы из России"

Страна будущего

— Людмила, вы на Паралимпиаде спели на японском языке шлягер 60-х.

— Да, мы готовили эту песню для кубка в Киото в 2018 году, мы решили сделать для них такой подарок. Нашли транскрипцию. Но мы так уже неоднократно делали: в Пекине на китайском "Подмосковные вечера" делали. В других странах тоже разучивали песню на языке их страны.

— Какими были условия проживания?

— Всё было очень хорошо, несмотря на слухи про картонные кровати. Но они очень крепкие: пробовали семь человек на них вставать, и всё нормально.

Японцы сильно заботятся об экологии. Поэтому всё будет утилизировано после игр:

  • Паралимпийских,
  • Олимпийских.

У них раздельный сбор мусора был на всех объектах. Даже на территории Олимпийской деревни стоит перерабатывающий завод, который за счёт мусора вырабатывает электроэнергию. Такая страна будущего.

Субъективные моменты

— Впечатления от судейства, организации?

— Организация замечательная, как и все Паралимпийские игры. Я была:

  • в Пекине,
  • Лондоне.

Всё было сделано хорошо. На игры вызывают только самых квалифицированных судей и стараются максимально быть объективными. Возможно, где-то были неточности. Но дело в том, что вообще судейство достаточно субъективное: например, в рапире, сабле. Рассчитано всё на взгляд человека, как он увидит, посчитает. Спорные ситуации можно рассмотреть по-разному.

— Изначально идеей Паралимпийских игр была реабилитация атлетов после Второй мировой войны. Постепенно в Паралимпийских играх мы сталкиваемся уже с большей зрелищностью, шоу.

— Нет, это не шоу, а реальные спортивные состязания. Люди бьются не на жизнь, а на смерть, максимально выкладываются и показывают, на что способны.

Это такое торжество, праздник человека: он тренировался, много-много над собой работал, он может показать, чего добился, несмотря на проблемы со здоровьем, и показал лучший в мире результат.

— Участие — это исключительно спортивные состязания или некий обмен мнениями, опытом?

— Любое соревнование — большой опыт. Ребята, которые фехтуют только в России, намного медленнее растут в спортивном мастерстве, чем выехавшие на международные соревнования. Даже один выезд на международные соревнования даёт толчок такой, что у человека сразу мотивации больше становится, стиль меняется.

Ты смотришь, думаешь, как человек подготовился, стал олимпийским чемпионом. У нас есть французская команда. Они очень возрастные и не очень давно занимаются фехтованием. На международных кубках они занимают третье место или не попадают в медаль. Но как-то умеют так подготовиться к Олимпийским играм, так выкладываются, что у них 7-8 золотых медалей. При этом они в обычные соревнования так не вкладываются.

— Что у вас происходило с допингами?

— С допингами у нас на этой Паралимпиаде проблем не было, как и на прошлой Паралимпиаде. Обидно, что в Рио нас не пустили. В фехтовании за всё время существования ни одной положительной пробы не было ни в одной стране. К сожалению, мы попали под общий каток. Хотя могли бы, если по-честному, вызвать те сборные, в которых не было никогда проблем, и мы могли бы выступить.

Для нас не придумали специфический допинг. Может быть, в других видах что-то нужно. Но фехтовать никакой допинг не поможет.

— Шпаги, коляски международного класса? Где-то закупаются или делаются у нас?

— Коляски специальные для фехтования. Так же, как есть специальные для тенниса, регби, других видов спорта. Делает в России коляски фирма наша отечественная. И есть международные. Каждый выбирает сам, что ему нравится. Они все одного стандарта, размера, чтобы не было преимущества, что кто-то выше, кто-то ниже.

— Бывают политические моменты неприятные. Например, украинский атлет отказался фотографироваться с нашим. Известно почему. У вас на этот счёт было проще?

— Мы с ребятами из украинской команды очень хорошо общаемся, стараемся не смешивать политику и спорт. Поэтому в фехтовании не было таких проблем. Все фотографировались вместе, никто никого не сторонился и неуважительного отношения не было.

Where are from?

— Питание можно было на выбор? Необязательно японскую национальную кухню?

— Да, на Паралимпийских играх, как и на Олимпийских, всегда большой выбор питания. Была кухня:

  • кошерная,
  • итальянская,
  • европейская,
  • азиатская,
  • вегетарианская.

Мне понравилось в Токио питание больше. В Лондоне было очень невкусно: были разные кухни, но очень невкусно, даже макароны было невозможно кушать.

— А то, что без флага, гимна российского Олимпиаду провели?

— Это очень, конечно, грустно. У нас впервые в фехтовании были медали в этом году на Паралимпийских играх.

Мальчики из шпажной команды и ещё один мальчик выиграли золото. Два момента, когда мы могли спеть гимн, но, к сожалению, нельзя было этого сделать.

Нас предупредили, чтобы мы нигде случайно не употребляли название нашей страны. Сложно было за этим следить и думать об этом. А японцы без задней мысли очень часто спрашивали в автобусе: Where are from? Думаешь, как сказать. Непонятно.

— С Курильских островов. Хорошо. Что вы хотите сказать в заключение передачи?

— Я хотела бы сказать огромное спасибо. Впервые на этих играх за меня так много людей болело:

  • родственники,
  • друзья,
  • подписчики в соцсетях.

Мне это очень помогло. Потому что в предыдущие два раза никак у меня не получалось добраться до медали. А здесь мы собрались в один большой кулак и смогли это сделать. Потому что мне писали многие. Я хотела бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, особенно дочке и тренеру.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы игорь буккер
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