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Автор Игорь Буккер

Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу

Спорт

Во вторник, 24 августа, состоялась церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, которые продлятся до 5 сентября. Впервые слово "параолимпийские" прозвучало в столице Японии 57 лет назад. С той поры эти игры эволюционировали от реабилитации инвалидов до зрелищности.

паралимпийцы
 

В 1964 году 378 атлетов, представлявших 21 государство, из которых лишь 75 были женщинами, боролись в девяти видах. В спортивных состязаниях принимали участие люди с поражением опорно-двигательного аппарата, вызванного повреждениями спинного мозга.

В этом году будут разыграны 540 комплектов наград среди 4 400 спортсменов из примерно 160 государств в 22 видах. Представительницы слабого пола составят 40,5% от общей численности всех делегаций. На этой Паралимпиаде дебютируют бадминтон и тхэквондо.

Круг паралимпийцев расширяется

Предтечей нынешних паралимпиад были Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (International Wheelchair and Amputee Sports или IWAS World Games), которые рассматривались как средство реабилитации солдат после окончания Второй мировой войны. Первоначально в таких видах спорта, как стрельба из лука и снукер, участвовали инвалиды с травмами позвоночника.

В 1976 году была предпринята попытка превратить игры в спортивное мероприятие для лиц с различными ограниченными физическими возможностями, в частности, с ампутированными конечностями и с нарушением зрения. В 1980 году в параолимпийских играх приняли участие спортсмены с церебральным параличом, а также в категории "les autres" (прочие), обобщающая классификация для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Между тем, во время Игр в Атланте в 1996 году впервые официально были включены спортсмены с ограниченными интеллектуальными возможностями. От подобной практики отказались после Летних игр в Сиднее в 2000 году, когда установили, что десять игроков мужской сборной Испании по баскетболу (кстати, завоевавшей тогда золото) имитировали умственное отклонение. После внедрения надёжной и тщательной процедуры выявления и классификации спортсменов с задержкой умственного развития запрет был снят в Лондоне в 2012 году.

Несмотря на то, что система функциональной классификации позволила спортсменам с различными нарушениями участвовать в Играх, она по-прежнему вызывает множество вопросов в параолимпийском движении. Согласно некоторым предположениям, данная система нескоординированная и имеет лазейки для коррупции.

паралимпийский флаг
Паралимпийский флаг

Создание в 1989 году Международного паралимпийского комитета (МПК) помогло наладить тесные рабочие отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). В 2001 году это привело к соглашению между МОК и МПК, которое формализовало философию "один город, одна заявка", согласно которой каждый принимающий город должен проводить как Олимпийские, так и Паралимпийские игры.

Ряд скептиков утверждают, что отношения между МОК и МПК могут исключить спортсменов со сложным комплексом проблем со здоровьем и нуждающихся в более весомой поддержке. Приоритет будет отдан атлетам с лёгкими нарушениями и с технологическими усовершенствованиями, включая беговые протезы, которые в исследованиях назвали киборгизацией тел паралимпийцев.

Зрелищность в ущерб реабилитации

Если в 1964 году освещение в СМИ распространялось не далее страны проведения Олимпиады, то с недавних пор Паралимпийские игры транслируют на весь мир. Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро смотрели 4,1 миллиарда человек.

Ожидается, что Игры Токио-2020 смогут побить этот рекорд. Нужно признать, что освещение Паралимпийских игр в СМИ по качеству и количеству всё ещё отстает от Олимпиад. Паралимпийцев часто изображали пассивными, а не активными участниками состязаний, делая акцент на поражение, а не на спортивные способности атлета.

Неузнаваемо изменившееся паралимпийское движение при всех своих достижениях порождает остающиеся пока без ответа вопросы, например, как обеспечить надёжную систему классификации. Должны ли спортсмены с ограниченными физическими возможностями перестать называться паралимпийцами и стать просто олимпийцами.

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Церемония открытия Паралимпийских игр 2021
Редактор: Людмила Черткова
Темы олимпиада в токио
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