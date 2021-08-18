Пора подводить итоги XXXII Олимпийских игр в Токио. Каковы успехи и неудачи национальных команд и мирового спорта? Каково вообще нынешнее состояние большого спорта? Уже никем всерьёз не воспринимаются слова о том, что спорт (тем более профессиональный) — это здоровье, и совсем несуразным выглядит утверждение "О спорт, ты — мир!"
Все уже прекрасно понимают, что спорт — это политические игры, а также соревнование фармацевтики в допинге и его прикрытии. Какие факторы отодвинули наших спортсменов от пьедестала победы? Ответы на вечные вопросы: кто виноват и что делать? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил экс-член президиума Федерации лёгкой атлетики России Алексей Кустов.
Читайте начало интервью: Алексей Кустов: "В допинговой проблеме никакой политики нет"
— Алексей, когда только начиналась Олимпиада, вы сказали, что у вас — нехорошие предчувствия. Они оправдались?
— У меня до сих пор есть сомнения. С художественной гимнастикой крик устроили, что у нас украли. По лёгкой атлетике есть такое же предположение. Но давайте всё-таки дождемся официальных объявлений, подведения итогов.
Конечно, понятно, что допинг и все эти скандалы — крайний негатив. Например, Полянский — зачем ему нужно было это принимать вообще? Разве он не понимал, что делает, куда и зачем он ехал?
У меня возникают такие предположения, что не всё чисто с Шубенковым. Заметьте, никто не знал, что у него травма, он — лидер, всё красиво и так далее. А тут — раз, перед стартом он снимается. Сейчас ему якобы операцию будут делать. Это, опять же, всё ещё неизвестно...
Вспомните, каким образом Даша Клишина попала в сборную. Она официально не отобралась, пассажиром поехала. И другие случаи и подозрения ясно показывают, что далеко не всё у нас в порядке.
Надо заметить, что экс-заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая является международным экспертом World Athletics по вопросу восстановления нашей федерации лёгкой атлетики. Фактически это — внешнее управление. Представителям иностранных государств мы платим колоссальные деньги. Конечно, будут новые допинговые случаи.
— Опять же, большую роль в спорте играют чиновники…
— Да, регионам нужно отчитаться за медали, за участников, за вложенные деньги. Радоваться хотелось бы действительно за норвежцев. Мировой рекорд установил Карстен Вархольм: 45,94 — это рекорд Европы. Норвежцы белокожие — северная страна — всех обыграли. Они теперь — супер бегают.
А нашими, впрочем, и многими другими, я был крайне разочарован. И допинг опять свою роль сыграл.
Почему даже американцы 4х100 не попали в финал? Когда такое было? — Они выигрывали всё — и девочки, и мальчики. А тут они не добежали даже до финала. Здесь — та же история.
Зато можно порадоваться за итальянцев. Они подготовились к этой Олимпиаде вообще великолепно. Самую крутую дистанцию выиграл итальянец американского происхождения.
В синхронном плавании наши девочки — действительно супер 100%. Они взяли две золотые медали. Но в целом мы — наши спортивные чиновники — фактически воруют медали сами у себя. И теперь ничего не сделаешь — соревнования прошли, всё уже.
— Кто сейчас у нас занимается анализом ситуации в РУСАДА?
— Я общался с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом. Там пришла другая команда. Все государственные структуры из учредителей они вывели. Мне неизвестно, что там происходит на сегодняшний день, как они ведут себя.
Волейбол. Бразильянка попалась на допинге 7 июля. Они выиграли, и после этого её снимают. Местное антидопинговое агентство скрыло факт, её допустили до Олимпиады, она же основным игроком была. Конечно, наши в шести выходах молодцы. Они бились.
И пляжники — тоже. Первая серебряная медаль в пляжном. На зубах просто бились волейболисты. Проигрывая 2:0, они вытащили на тай-брейке, проиграли мячи дополнительно.
Гандболистки бились за золотую медаль. Хотели повторить успех Олимпиады в Рио. Но, конечно, всё это идёт на фоне допинговых скандалов. В результате блёкнут все достижения. Получается, что игра идет формальная.
Как всегда, основное внимание к зачёту шло по золотым медалям. У США — 39, американцы выиграли, к сожалению, у Китая — 38 золотых. У Японии — 27, у Великобритании — 22. Мы — только на пятом месте — 20 золотых медалей.
Австралия поджимала нас. Мы могли вообще откатиться. Но я предполагал, что можем выйти на третье-четвёртое. К сожалению, кто-то считает, что Олимпиада была успешной. Нет, она неуспешной была. Да, у нас — 71 медаль общая. Но в Токио было комплектов 339 наград. А на предыдущей в Рио 306 комплектов наград разыгрывалось.
Я хочу пожелать нашим спортсменам здоровья. Действительно это была тяжелейшая Олимпиада. Без гимна. Ходили в масках. Без зрителей! Это же вообще! Спортсмены без зрителей — это как?..
И японское правительство уйдёт в отставку. Начинается Паралимпиада. А пандемия там растет… Чрезвычайная ситуация в префектурах объявляется. Народ вообще просто в недоумении.
Вот что значит — на спорте просто делают деньги. Им неважно состояние здоровья спортсменов. Главное, что деньги надо отбить и заработать побольше.
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