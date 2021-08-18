Алексей Кустов: "Достижения олимпийцев меркнут от допинга"

Пора подводить итоги XXXII Олимпийских игр в Токио. Каковы успехи и неудачи национальных команд и мирового спорта? Каково вообще нынешнее состояние большого спорта? Уже никем всерьёз не воспринимаются слова о том, что спорт (тем более профессиональный) — это здоровье, и совсем несуразным выглядит утверждение "О спорт, ты — мир!"

Все уже прекрасно понимают, что спорт — это политические игры, а также соревнование фармацевтики в допинге и его прикрытии. Какие факторы отодвинули наших спортсменов от пьедестала победы? Ответы на вечные вопросы: кто виноват и что делать? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил экс-член президиума Федерации лёгкой атлетики России Алексей Кустов.

Читайте начало интервью: Алексей Кустов: "В допинговой проблеме никакой политики нет"

— Алексей, когда только начиналась Олимпиада, вы сказали, что у вас — нехорошие предчувствия. Они оправдались?

— У меня до сих пор есть сомнения. С художественной гимнастикой крик устроили, что у нас украли. По лёгкой атлетике есть такое же предположение. Но давайте всё-таки дождемся официальных объявлений, подведения итогов.

Конечно, понятно, что допинг и все эти скандалы — крайний негатив. Например, Полянский — зачем ему нужно было это принимать вообще? Разве он не понимал, что делает, куда и зачем он ехал?

У меня возникают такие предположения, что не всё чисто с Шубенковым. Заметьте, никто не знал, что у него травма, он — лидер, всё красиво и так далее. А тут — раз, перед стартом он снимается. Сейчас ему якобы операцию будут делать. Это, опять же, всё ещё неизвестно...

Вспомните, каким образом Даша Клишина попала в сборную. Она официально не отобралась, пассажиром поехала. И другие случаи и подозрения ясно показывают, что далеко не всё у нас в порядке.

Надо заметить, что экс-заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая является международным экспертом World Athletics по вопросу восстановления нашей федерации лёгкой атлетики. Фактически это — внешнее управление. Представителям иностранных государств мы платим колоссальные деньги. Конечно, будут новые допинговые случаи.

— Опять же, большую роль в спорте играют чиновники…

— Да, регионам нужно отчитаться за медали, за участников, за вложенные деньги. Радоваться хотелось бы действительно за норвежцев. Мировой рекорд установил Карстен Вархольм: 45,94 — это рекорд Европы. Норвежцы белокожие — северная страна — всех обыграли. Они теперь — супер бегают.

А нашими, впрочем, и многими другими, я был крайне разочарован. И допинг опять свою роль сыграл.

Почему даже американцы 4х100 не попали в финал? Когда такое было? — Они выигрывали всё — и девочки, и мальчики. А тут они не добежали даже до финала. Здесь — та же история.

Зато можно порадоваться за итальянцев. Они подготовились к этой Олимпиаде вообще великолепно. Самую крутую дистанцию выиграл итальянец американского происхождения.

В синхронном плавании наши девочки — действительно супер 100%. Они взяли две золотые медали. Но в целом мы — наши спортивные чиновники — фактически воруют медали сами у себя. И теперь ничего не сделаешь — соревнования прошли, всё уже.

— Кто сейчас у нас занимается анализом ситуации в РУСАДА?

— Я общался с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом. Там пришла другая команда. Все государственные структуры из учредителей они вывели. Мне неизвестно, что там происходит на сегодняшний день, как они ведут себя.

Везде допинг в минус

Волейбол. Бразильянка попалась на допинге 7 июля. Они выиграли, и после этого её снимают. Местное антидопинговое агентство скрыло факт, её допустили до Олимпиады, она же основным игроком была. Конечно, наши в шести выходах молодцы. Они бились.

И пляжники — тоже. Первая серебряная медаль в пляжном. На зубах просто бились волейболисты. Проигрывая 2:0, они вытащили на тай-брейке, проиграли мячи дополнительно.

Гандболистки бились за золотую медаль. Хотели повторить успех Олимпиады в Рио. Но, конечно, всё это идёт на фоне допинговых скандалов. В результате блёкнут все достижения. Получается, что игра идет формальная.

Медальный зачёт

Как всегда, основное внимание к зачёту шло по золотым медалям. У США — 39, американцы выиграли, к сожалению, у Китая — 38 золотых. У Японии — 27, у Великобритании — 22. Мы — только на пятом месте — 20 золотых медалей.

Австралия поджимала нас. Мы могли вообще откатиться. Но я предполагал, что можем выйти на третье-четвёртое. К сожалению, кто-то считает, что Олимпиада была успешной. Нет, она неуспешной была. Да, у нас — 71 медаль общая. Но в Токио было комплектов 339 наград. А на предыдущей в Рио 306 комплектов наград разыгрывалось.

Я хочу пожелать нашим спортсменам здоровья. Действительно это была тяжелейшая Олимпиада. Без гимна. Ходили в масках. Без зрителей! Это же вообще! Спортсмены без зрителей — это как?..

И японское правительство уйдёт в отставку. Начинается Паралимпиада. А пандемия там растет… Чрезвычайная ситуация в префектурах объявляется. Народ вообще просто в недоумении.

Вот что значит — на спорте просто делают деньги. Им неважно состояние здоровья спортсменов. Главное, что деньги надо отбить и заработать побольше.