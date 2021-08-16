Мнение: на следующую Олимпиаду надо брать больше юристов

Олимпиада в Японии завершена. Но происходившие на ней события ещё долго будут предметом обсуждений и детальных разборов.

Для России в Токио было много оскорбительных моментов: и хамское отношение, которое демонстрировали соперники к олимпийцам под белым флагом — "мерзко смотреть, когда они выигрывают медали", "тут их не должно было быть" — и откровенное предвзятое судейство на соревнованиях по художественной гимнастике…

Своим мнением о "неспортивной части" спортивных соревнований в студии программы "Необычная неделя" поделился политолог, общественный деятель и директор аналитического агентства "Стратег PRO" Александр Ведруссов.

— Ирина Роднина вспомнила один эпизод из собственной биографии:

"Я стояла на пьедестале (тоже это был то ли Чемпионат мира, то ли Олимпийские игры) на стадионе, где было 15 тысяч зрителей, и они все молчали и не аплодировали, потому что я была из Советского Союза".

Сейчас ситуация повторяется? Может, нам не надо было вообще ехать на эту Олимпиаду? Кому мы что доказали своим участием и вот этими всеми историями?

— Я свою позицию озвучивал ранее неоднократно. И она не изменилась: под нейтральным флагом ехать, скорее, не стоило. Но мне сложно судить с точки зрения спортсмена. Потому что спортсмены заслужили возможность продемонстрировать свои силы на Олимпиаде в любом формате.

С другой стороны, они представляют страну. Насколько то, что мы увидели, те медали, которые завоёваны, — это медали, которые завоёваны не отдельными спортсменами, а именно завоёваны для страны с учётом символики и всех прочих моментов? Сложный вопрос.

Хотя в этот раз, несмотря на запреты, символики российской было достаточно…

— И музыка Чайковского была узнаваемая. И флаги, и костюмы.

— Плюс — это всё-таки отдельные судьбы, отдельные победы. Люди же к этому всю жизнь идут. То есть, с точки зрения спортсменов ехать надо было точно.

С точки зрения того, насколько мы переживали, болели и насколько мы за всем этим следили, мне кажется, что всё-таки формат Олимпиады себя изживает, к сожалению.

— Он стал похож на Евровидение. И всё же у наших спортсменов 71 медаль. Это очень хороший результат, лучший результат, чем он был в Сочи. И видеть, как каждая медаль вызывала нервное расстройство, головную, зубную и другие боли у всех, кто не любит Россию…

Наши ребята — герои, а чиновников учить надо

Сборная России по синхронному плаванию

— Именно когда я вижу, что выгрызают эти медали наши таким образом, за них реально борются. В том числе, в каком-то плане за престиж страны, наверное, в значительной степени, несмотря на так называемую символику.

Когда на одной ноге рапиристка выиграла, получила золотую медаль, когда у гимнаста были порваны сухожилия, но всё равно выступил и тоже выиграл золото. Это подвиг.

И — на контрасте — Тимановская. Её крайний индивидуализм при выборе — поддерживать команду или нет. Представляете, на поле боя "я выбрал не воевать, я пошёл из окопа, аплодируйте мне, потому что я личность". Это ж сродни выбору пола для спортсменов — иду туда, где мне выгоднее. Чувствуется влияние Штатов — у них индивидуализм на первом месте:

интересы страны — по фигу, интересы коллектива — по фигу, интересы какой-то команды — по фигу, и на пьедестал возводится личный выбор субъективный каждого человека.

Причем неважен этот выбор. Он от этого выбора может потом 100 раз пострадать, если мы берём, например, какие-то гендерные вопросы. Но неважно. Абсолютизация личного выбора.

В общем, главный вывод по Олимпиаде — у нас хорошие спортсмены, у нас отличные спортсмены.

Но у нас большие претензии к спортивным функционерам, которые, в том числе, отвечают и за допинговые скандалы. Не надо делать вид, что там ничего не было и там всё это раздули из ничего. Там были причины это раздувать. Это во-первых.

Во-вторых, всё-таки у нас спорт немножечко отстает от тех же китайцев. Китайцы иногда поражают своим хладнокровием, спортсмены. У нас этого не хватает. Иногда наших можно вывести каким-то образом из равновесия.

И всё-таки важный момент:

у нас должна ехать на Олимпиаду команда юристов, должны бороться за каждого и каждого отстаивать. Пока мы только учимся.