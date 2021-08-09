Алексей Кустов о рекордах и провалах Олимпиады в Токио

Одна из последних сенсаций Олимпиады в Токио — российская сборная впервые за 25 лет осталась без золота в художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что международная федерация изначально стремилась прекратить доминирование российских девушек. По ее словам, россиянки столкнулись в Японии с предвзятым судейством.

В свою очередь прославленный фигурист Алексей Ягудин считает, что Олимпийские игры стали похожи на "Евровидение".

Напомним, что россиянка Дина Аверина 7 августа завоевала серебряную медаль в личном многоборье, уступив первое место представительнице Израиля Линой Ашрам. По словам Ягудина, израильской гимнастке завысили оценку, несмотря на грубую ошибку во время выступления.

"Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность и т. д., появилась ещё одна оценка, которая важнее всех остальных — "оценка за гражданство", — написал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию.

О рекордах и провалах Олимпиады в Токио, о проблемах Федерации легкой атлетики, а также о том, могут ли соревноваться в беге представители европеоидной и негроидной рас, поговорили в студии программы "Точка зрения" ведущий Игорь Буккер и экс-член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортивный эксперт Алексей Кустов.

Успехи и рекорды

— Хочу порадоваться за легкую атлетику, в беге на 400 метров с барьерами норвежец пробежал за 45,94, это рекорд. Девочка из США пробежала, значит, за 52, это рекорд. Представляете, на днях канадец пробежал, до этого ему Усэйн Болт не давал выиграть Олимпиаду, за 100 метров был третьим, а 200 метров пробежал супер, это здорово. Просто хочется порадоваться.

Действительно, Олимпиада — это праздник, а в Токио это не праздник.

— Где же дух олимпийский, помните, прекращали войны в Древней Греции. Теперь все хуже и хуже. К политике, деньгам еще прилепилось чиновничество с наркотиками, мельдонием и прочим. Но есть значимые рекорды. Это действительно праздник, пускай даже делают его не российские спортсмены, а другие.

— Я хотел бы остановиться немножко на чиновниках. Мы воруем сами у себя. 24 июля было соревнование памяти Валеры Абрамова, нашего рекордсмена СССР с 81-го года. Рекорд был побит. И когда проводились соревнования, там передернули и украли его рекорд, без допинг-контроля. Надо начинать с себя, когда мы сами у себя пытаемся украсть рекорды. Валера — это мой близкий друг, я за него с адвокатами переговорил, будем судиться. Что там Привалова сделает, это проблемы ВФЛА, потому что чиновников надо отстранять.

А что касается праздника, любо-дорого смотреть, когда такие рекорды, это же надо подойти во всеоружии именно к этому дню. Вот Кристина Тимановская готовилась к соревнованиям, а ее лишили права, потому что она готовилась на 100 и 200 метров, ее лишили праздника.

Хочется порадоваться, бег на 800 метров смотрел, финал. Они бежали чисто. И белый поляк был третьим среди чернокожих.

Порадоваться хочется за волейболистов, которые вышли в финал, они с бразильцами на зубах, и я был бы рад поприветствовать Федерацию волейбола, которую курирует ФСБ России. Они выстояли и повторили лондонскую Олимпиаду, когда завоевали золотую медаль.

Боксер сегодня выиграл золотую медаль. Это представитель Ханты-Мансийска, уроженец Таджикистана. Достойно бился с американцем, вынес до этого кубинца. И то, что наши выступают под белым флагом, без гимна, эти чиновники уже не знают, что говорить, они вцепились в:

кресло,

зарплату.

А спортсменам каково? Им вместо гимна России играют Чайковского.

Все дело в расовом превосходстве

— Уже давно доказано, что у негров даже структура мышечная совсем иная, чем у белого человека, и их обогнать невозможно. В беге никогда не обгонит белокожий чернокожего, это давно говорили физиологи. Как его можно обогнать?



— Я могу сослаться на 1980 год, 1981 год, ведь негров в те годы не было. Белые бежали. Единственное, в Кении сначала только из одной деревни бежали. Сейчас, действительно, одна девушка, тестостерон завышен, и вот 200 метров, она была второй, кажется. Начали наши возмущаться, а что возмущаться, если это физиология. Конечно, выносливы они.

Вот нам бы наши мозги перестроить. И легкую атлетику, конечно. Мне непонятно, почему Привалова до сих пор там 200 тысяч получает, бухгалтер — 120 тысяч.

Зачем они работают там? И миллиарды бюджета им переводят на учебно-тренировочные сборы. А пенсионеры наши недоедают. Почему администрация президента ставит Иванова, который сейчас ушел с железной дороги? У меня сердце болит. Пахноцкая и два иностранных чина по указанию World Athletics внедрены в нашу Всероссийскую федерацию легкой атлетики и получают колоссальные бабки. И наши соотечественники должны знать, что государство платит и World Athletics (мировой легкой атлетике) ежеквартально по 300 тысяч, представляете?

— Алексей, по поводу тяжелой атлетики и трансгендеров что-то можно сказать вам?

— Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, привез в Японию пандемию, и японцы продолжают забастовки. Думаю, правительство Японии уйдет все в отставку после.

Что касается трансгендера, он ничего не показал, она ничего не показала, условно говоря: был мальчик, девочка стала. Это PR-ход был, что вот мы такие, всех готовы принимать, у нас все открыто.