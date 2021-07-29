Алексей Кустов: Федерация легкой атлетики – продажная организация

О ситуации в российской легкой атлетике, о странном подборе спортсменов в олимпийскую сборную, а также о тех, кто стоял у истоков допингового скандала пять лет назад, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру экс-член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортивный эксперт Алексей Кустов.

Без флага и гимна

— Алексей, на официальном открытии Олимпийских игр российская сборная без национального гимна и флага. Ваше впечатление?

— Действительно, мы вторую Олимпиаду (первая была в Рио) едем:

без гимна,

флага,

Отечества.

Главное, мы идем под первый концерт Чайковского. Это вообще позор. Я считаю, что сборная России выступает не за страну, а сами за себя. Хотя они и представляют Олимпийский комитет, но белый флаг с пятью кольцами — это флаг позора. У нас есть свой российский флаг, гимн.

Почему чиновники не дорабатывают? Мне сложно понять роль Позднякова: что он сделал за этот период как президент Олимпийского комитета? Что сделал Матыцин, вступив в должность министра спорта Российской Федерации?

Его достижениями считают, что процесс пошел вперед, то есть один человек был допущен на олимпиаде в Рио, сейчас — 10 человек (от легкой атлетики).

Ситуация катастрофична. Мы уже выплатили штрафные санкции за счёт государственных средств (6,3 миллиона долларов) в бюджет World Athletics. Плюс ещё 5 миллионов будет в том случае, если эти 10 человек, которые поехали на олимпиаду, попадутся на допинге и вся команда легкоатлетическая будет снята.

Хочу выразить поддержку нашим спортсменам, потому что они находятся в крайне тяжелой психологической обстановке.

Все в масках, туда ходить нельзя, сюда нельзя. Дай Бог, чтобы показаны были серьезные результаты. Тут главное, может быть, выжить бы на этой олимпиаде.

Странный выбор

— Первый вице-президент Федерации фехтования Мамедов высказался об условиях проживания, что не первый раз на олимпиадах и такой подготовки плохой он не видел.

— С Мамедовым мы пересекались на прямых эфирах на НТВ. Действительно, условия там очень спартанские. Высота помещений, где проживать будут наши волейболисты, небольшая. В команде ребята за 2 метра, им крайне тяжело находиться в этих помещениях. С какой целью это сделано было — мне непонятно. Почему я ранее говорил, что нужно вводить службу внешней разведки.

Я хотел заострить внимание на Федерации легкой атлетики. Пятилетний скандал начался именно с легкой атлетики. У истока стояли:

бывший министр спорта Мутко,

бывший президент Федерации легкой атлетики Балахничев,

тренер по ходьбе Чагин.

Они спровоцировали то, что мы сейчас в такой ситуации находимся. Мутко посчитал, что он великий специалист, и пошёл на условия, которые считал, что ничего не будет. А вот как получилось. Себастьян Коу, который выступал на Олимпиаде-80, помните, были санкции. Более 60 команд не приехало из-за того, что мы ввели войска в Афганистан. Но здесь что получилось: 5 лет Мутко, Чагин, до сих пор отстранённый пожизненно, продолжал тренировать.

Сейчас в федерации вообще введено внешнее управление. Это Пахноцкая, которая в РУСАДА была заместителем у Юрия Гануса, с Ганусом мы дважды обсуждали допинг в легкой атлетике. Пахноцкая манипулирует. Предполагаю, что именно она утверждала эти 10 человек, которые поехали. Нет Полины Кнороз, которая выполнила норматив и считалась седьмой в мире. О чём я задал вопросы после исполкома Олимпийского комитета господину Позднякову: "Почему вы соглашаетесь с тем условием, что заведомо ложно?" Он ушёл от ответа.

ВФЛА на сегодняшний день — это продажная организация.

Недавно назначили советником президента федерации Алексея Цыганкова из администрации президента. В спортивном министерстве работал.

В число 10 человек Тимур Моргунов не попал, который имеет лучший результат — 6 метров, 5,90 в этом году прыгал. Не поставили, потому что не было у него разрешения. Можно было заявку переиграть. Вы представляете, пять лет назад, когда заявку подавали, Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, отдал на растерзание международным федерациям. И что получается? По заявкам у нас поехало в делегации 335 спортсменов. Я хочу, чтобы спортсмены бились. Действительно, если они будут призерами: золотыми, серебряными, бронзовыми, получат пожизненные стипендии от президента. 339 комплектов медалей будут разыграны, из них 5 новых (каратэ в том числе).

Что касается 10 человек, едет представителем от федерации Зорин Дима, у которого в своё время жена была чемпионкой Европы по лёгкой атлетике и попалась на дисквале из-за допинга. Я не понимаю госпожу Пахноцкую. Сейчас исполняющая обязанности Ира Привалова, олимпийская чемпионка. Я говорю: "Ира, зачем это тебе нужно? Ты напиши заявление и сложи с себя полномочия. Ты являешься сотрудником МГУ у ректора Садовничего. Почему вы вводите в заблуждение своих студентов?" Иванов как отошёл якобы на 2 года, он и остается фактически президентом, который триатлон возглавлял. Человек, который не имеет никакого отношения к лёгкой атлетике. Гришин, исполнительный директор, куда его Конокотин внедрил продолжать руководить, и печать у него.

То есть с легкой атлетикой все хуже и хуже, к сожалению.

Предположу, что конкретно за легкую атлетику будут биться два наших высотника. У Шубенкова не знаю, есть ли возможность забраться в призеры. Что касается ходока и ходочки, молодого человека и девушки, шансов очень мало. Ее сняли даже на международных соревнованиях в Европе за неправильную ходьбу. Она едет основным. То есть Полину Кнороз, питерскую, отцепили. Я выходил на питерских представителей, депутатов Госдумы. Они: Алексей, мы готовы подключиться, но там скандальная тема, у нас выборы, — как-то ушли в сторону.

Едет Дарья Клишина. Я против был поездки этой мадам, которая в последнее время живет в Америке. Едет тренером за наши деньги Дуайт Филипс, мы с ним лично знакомы после Олимпиады 2004 года, он ее тренером был. Хотя она не выступила, не показала критерий, то есть ее путем подложных документов включили в заявочный список десяти человек. Ну и Маша Ласицкене, я к ней очень уважительно отношусь. Она первую Олимпиаду пропустила из-за наших чиновников. На сегодняшний день у нее результат только зимний есть, у нее травма была. Будет ли нога держать — очень сложно сказать.