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Автор Марина Курако

"Прелести" Олимпийской деревни в Токио

Спорт

Олимпиада-2020 начнется уже через 2 дня. Спортсмены, тренерский штаб заселяются и делятся своими первыми впечатлениями об увиденном в Токио. Мягко говоря, многие в шоке, но не отчаиваются и ищут везде позитив, ведь главное — вернуться домой с золотой медалью, а остальное можно и потерпеть.

олимпиада в Токио, коронавирус

Многие спортсмены в Instagram провели room-тур по гостиничному номеру. Первым делом будущие чемпионы поделились картонными кроватями. Они были изготовлены из картона и дерева, как утверждают проектировщики, кровать выдерживает до 200 кг, но только "без резких движений”, к тому же кровать рассчитана на одного человека.

Как заявили в МОК (Международный олимпийский комитет), такие меры приняты в целях "избежать разных форм физического контакта". Поэтому теперь среди участников Олимпиады гуляет новое название такого вида спального места — "антисекс-кровать”. В номерах отсутствует холодильник, телевизор, но сюда ведь приехали не отдыхать. Наверное, именно так можно описать все действия организации.

Карен Хачанов

Затем последовала душевая комната. Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала видео, в котором отчетливо видно, что больше всего низкие потолки поразили теннисиста Карена Хачанова, который пока не особо представляет, как он будет мыться в таком душе и чем, ибо мыла тоже нет!

Везде свои плюсы. Японцы тщательно следят за эпидемиологическими нормами, поэтому везде можно встретить напоминания о дистанцировании.

табличка

"Кто еще, кроме Олимпийского комитета, напомнит вам, как стоять в лифте” — официальный телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Стоит отметить, что по пути до олимпийской столовой можно взять бесплатно воду в специально оборудованном месте. В столовой более 700 блюд:

  • салаты;
  • овощи;
  • различные гарниры;
  • горячие блюда.

Для бесконтактного принятия пищи все столы оборудованы стеклами, таким образом трапеза происходит, можно сказать, в одиночестве.

Приятным бонусом для спортсменов стали спонсорские пакеты Samsung WORLDWIDE PARTNER, в которых были обнаружены: спортивная питьевая кружка, телефон Samsung с эмблемой Олимпийских игр, чехол для беспроводных наушников и сами наушники Galaxy Buds Pro и другое. Этим поделился российский волейболист Ильяс Куркаев в своих Instagram-stories.

Напомним, что российские знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российских спортсменов. Это связано с тем, что наша сборная выступает без национальных флагов, в нейтральной форме и аббревиатурой ROC (Российский Олимпийский комитет)

За остальными событиями Олимпиады стоит продолжать наблюдать, ведь впереди все самое интересное!

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Мы живём в "концлагере" - олимпийцы жалуются на условия в Токио и картонные антисекс-кровати
Редактор: Ирина Гусакова
Темы токио олимпиада-2021 елена веснина
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