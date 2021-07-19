Спорт и жара совместимы, если знать нюансы

Жара в начале недели сохранится на юге России, в Калмыкии будет зафиксирован рекорд — 44 градуса. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Тамбовской, Липецкой областях до 35 градусов. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41, предупредил Вильфанд.

Этим летом жара бьёт один температурный рекорд за другим. Но это не помеха для тех, кто регулярно занимается спортом, особенно для тех, кто не успел похудеть или подкачаться к лету.

А совместимы ли жара и спорт?

Об этом Диане Сорокиной рассказал гость программы "Точка зрения" — тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев.

— Жара и спорт совместимы, но нужно понимать, что под открытым палящим солнцем тренироваться точно нежелательно. Нужно выбирать правильное время:

либо утро, либо вечер.

И одеваться для занятий соответственно:

одежда должна быть легкой, но при этом защищать кожу от солнечных лучей, чтобы не было ожогов.

Можно тренироваться в жару, но важно понимать, что это экстремальные нагрузки на организм, даже без тренировок, так как организм перегреваться будет активнее, активнее будет теряться жидкость. Просто эти факторы нужно учесть и постараться заранее продумать свою тренировку.

— А как оптимально выстроить свою тренировку так, чтобы избежать негативных последствий?

— Нужно позаботиться о запасах воды. У нас норма идет 30 мл на один кг веса, в жару эту цифру можно увеличить до 40 мл.

При этом еще желательно позаботиться об электролитах. Они будут активно теряться. Можно приобрести в любом магазине спортивного питания изотонические напитки. Они как раз отлично подойдут для того, чтобы восполнить запасы электролитов.

И при этом, как я уже говорил, избегать открытого солнца, не бояться пить во время тренировок.

Я знаю, что бытуют такие мифы, что вода во время тренировок будет мешать жиросжиганию. Ничего подобного. Отлично она будет усваиваться. Нет никаких противопоказаний. Конечно, не нужно выпивать за один заход сразу два литра. Но умеренно после каждого подхода по стаканчику воды пить нужно.

— Что касается питания: нужно ли менять свой рацион?

— Здесь уже зависит от того, каким видом спорта занимается человек, какая у него стоит спортивная задача.

Если надо подсушиться, то, конечно, следует создать дефицит калорий и поменять свой рацион.

Вообще в такую жару лучше избегать жирных продуктов, которые тяжело усваиваются, так как идет нагрузка на организм от температуры, плюс еще от того, что тяжелые продукты попадают в желудок.

Так же и избыток соли, которая будет задерживать воду, что тоже — негативный фактор. Будет быстрее подниматься и частота сердечных сокращений. То есть увеличиваться давление.

— Какие виды спорта в летний период лучше выбрать и чем не стоит злоупотреблять?

— Конечно, приходит на ум бассейн, плавание, когда хочется окунуться в прохладную водичку. Также неплохо подойдут тренировки в парке под сводом листьев, когда нет палящего солнца, например, утром или вечером. Отлично будет влиять на тренировку свежий воздух, которого в избытке.

— Стоит ли в жаркую погоду заменить тренировку на улице на занятия в зале? Как правило, фитнес-центры оснащены системами кондиционирования и вентиляции… Или все-таки стоит отдать предпочтение занятиям на открытом воздухе?

— Это зависит опять же от задач. Если вы привыкли тренироваться с железом, то сложно найти такую площадку на улице, где можно эти условия создать. Поэтому уличные тренировки — это больше функционал, это больше зарядка, пилатес, йога — что-то более легкое. А тренироваться на улице в жару с железом — это серьезная нагрузка на организм. Лучше это делать в тренажерном зале под кондиционерами.

— Является ли жара помощником в похудении?

— Она является помощником, но косвенно, за счет того, что снижается аппетит. Соответственно, и поступления калорий снижаются. Проще сделать дефицит. Но именно жир жара никак не плавит. На это влияет дефицит калорий, перестройка рациона, увеличение активности.

Жара может немножко повлиять на водно-солевой баланс — в худшую сторону.

— А есть ли те, кому вообще противопоказаны занятия спортом в жару?

— Конечно, есть. Это наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Все, что связано с сосудами, сердцем.

Жара как влияет на организм? Она в первую очередь заставляет быстрее выводить воду из организма, то есть человек теряет жидкость, идет обезвоживание.

Что происходит с кровью во время обезвоживания? Кровь становится гуще. И тем людям, которые знают, что у них есть такие проблемы, лучше тренировочный процесс в жару очень грамотно выстроить:

вечернее либо утреннее время,

бассейн, плавание.