Когда Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса"

После матча 28-го тура Серии А "Ювентус — Беневенто" (0:1) главный тренер "черно-белых" Андреа Пирло повздорил с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли. По сведениям FootballItalia, скандал произошел в раздевалке после проигрыша от команды, занимающей 16-е место в турнирной таблице.

По информации того же источника, игроки услышали крики и оскорбления президента и тренера в адрес друг друга. СМИ считают, что Аньелли был шокирован результатом матча.

За 27 матчей "Ювентус" набрал 55 очков и занял третье место. С таким же количеством очков "Аталанта" и рядом располагается "Наполи" (53 очка).

Единственный гол "Беневенто" забил аргентинский форвард Адольфо Гайч.

В этом матче "Ювентус" был статистически лучше: 21 удар по воротам против 7, на 6 ударов в створ больше (7 против 1) и 9 угловых против одного. Но даже это не помогло команде Пирло сыграть хотя бы вничью.

"Ювентус" также не смог пройти 1/8 Лиги чемпионов, проиграв "Порту" (общий счет — 4:4). Даже форвард "Старой Синьоры" Криштиану Роналду не помог команде. Португалец не забивал в плей-офф ЛЧ с 2005 года.

Португальской команде в ¼ ЛЧ достался "Челси" во главе с новым тренером Томасом Тухелем.

По сведениям Corriere dello Sport и Tuttosport, Пирло подорвал доверие руководства "Ювентуса" и может скоро покинуть команду.

Игра "Ювентуса" при Пирло

Летом 2020 года Пирло был назначен тренером туринского клуба. По данным Transfermarkt, итальянец провел 40 матчей, из них 26 побед, 6 поражений и 8 ничьих.

Это первый тренерский опыт Пирло с серьезным клубом. До этого он тренировал молодежную команду до 23 лет, но через 8 дней стал коучем основы.

В общей сложности туринский клуб забил 54 мяча и пропустил 23 гола. За 28 туров разница мячей сравнялась с "Аталантой" (31).

По данным WhoScored, большую часть голов (35) "Ювентус" забивает с атакующей комбинации. На втором месте — голы со стандарта (8).

Команда Пирло больше всего действует в середине поля (около 43% действий). Атаки проводятся в основном через фланги: левый — 38%, правый — 34% действий.

Основная часть ударов приходится на середину поля (67% всех ударов). Удары с флангов меньше 20% (17% с левого и 16% с правого). Самая частая зона удара — в штрафной (около 62% всех действий).

Андреа Пирло

При Пирло "Ювентус" играет на удержание. В среднем за матч команда совершает 530 коротких передач (89% от всех передач) и 48 длинных пасов.

WhoScored присвоил "Ювентусу" в Серии А рейтинг 6,8. У лидера чемпионата "Интера" рейтинг на 0,03 выше.

Особенности игры "Ювентуса" при Пирло:

игра через короткие передачи;

атака через центр;

удары в пределах штрафной.

К сильным сторонам "Ювентуса" можно отнести: реализация контратак и штрафных положений, а также игра на удержание мяча.

К слабым сторонам относят: индивидуальная защита или опека оппонентов и попадание в офсайд. Например, в том же матче с "Беневенто" туринцы попадали пять раз в положение вне игры. Соперник попал в офсайд трижды. В среднем за 90 минут "Ювентус" попадает в офсайд три раза. В ЛЧ показатель достиг 3,8.

Позиционная защита "Ювентуса" осталась неизменной. В текущем сезоне за 28 туров команда пропустила 23 мяча. В прошлом году за такое же количество туров "черно-белые" пропустили 24 гола. В сезоне 2018/19 в общей сложности "Ювентус" пропустил 30 мячей.

В прошлых двух сезонах "черно-белые" выиграли чемпионат Италии и выглядели лучше:

Параметр 2018/19 2019/20 Матчи (очки) 38 (90) 38 (83) Победы 28 26 Ничьи 6 5 Поражения 4 7 Голы 70 76

О замене Пирло

По данным итальянских СМИ руководство "Ювентуса" рассматривает четыре замены Пирло: Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты", Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти и тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

Спаллетти и Аллегри без работы с 2019 года. Оба тренера с большим опытом в итальянском чемпионате. У Гасперини контракт до лета 2022 года. Индзаги уйдет из клуба этим летом, если ему не предложат новый контракт.

Болельщики неоднозначно относятся к Пирло. В Твиттере уже запустили хештег #PirloOut.

Итальянский специалист останется в команде только в том случае, если выиграет чемпионат или займет второе место. По сведениям Tuttosport, выход в квалификацию ЛЧ будет недостаточным условием для того, чтобы тренер остался в команде.

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