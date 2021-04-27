Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владан Джурич

Когда Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса"

Спорт » Командные виды » Футбол

После матча 28-го тура Серии А "Ювентус — Беневенто" (0:1) главный тренер "черно-белых" Андреа Пирло повздорил с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли. По сведениям FootballItalia, скандал произошел в раздевалке после проигрыша от команды, занимающей 16-е место в турнирной таблице.

Когда Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса"

По информации того же источника, игроки услышали крики и оскорбления президента и тренера в адрес друг друга. СМИ считают, что Аньелли был шокирован результатом матча.

За 27 матчей "Ювентус" набрал 55 очков и занял третье место. С таким же количеством очков "Аталанта" и рядом располагается "Наполи" (53 очка).

Единственный гол "Беневенто" забил аргентинский форвард Адольфо Гайч.

В этом матче "Ювентус" был статистически лучше: 21 удар по воротам против 7, на 6 ударов в створ больше (7 против 1) и 9 угловых против одного. Но даже это не помогло команде Пирло сыграть хотя бы вничью.

"Ювентус" также не смог пройти 1/8 Лиги чемпионов, проиграв "Порту" (общий счет — 4:4). Даже форвард "Старой Синьоры" Криштиану Роналду не помог команде. Португалец не забивал в плей-офф ЛЧ с 2005 года.

Португальской команде в &frac14 ЛЧ достался "Челси" во главе с новым тренером Томасом Тухелем.

По сведениям Corriere dello Sport и Tuttosport, Пирло подорвал доверие руководства "Ювентуса" и может скоро покинуть команду.

Игра "Ювентуса" при Пирло

Летом 2020 года Пирло был назначен тренером туринского клуба. По данным Transfermarkt, итальянец провел 40 матчей, из них 26 побед, 6 поражений и 8 ничьих.

Это первый тренерский опыт Пирло с серьезным клубом. До этого он тренировал молодежную команду до 23 лет, но через 8 дней стал коучем основы.

В общей сложности туринский клуб забил 54 мяча и пропустил 23 гола. За 28 туров разница мячей сравнялась с "Аталантой" (31).

По данным WhoScored, большую часть голов (35) "Ювентус" забивает с атакующей комбинации. На втором месте — голы со стандарта (8).

Команда Пирло больше всего действует в середине поля (около 43% действий). Атаки проводятся в основном через фланги: левый — 38%, правый — 34% действий.

Основная часть ударов приходится на середину поля (67% всех ударов). Удары с флангов меньше 20% (17% с левого и 16% с правого). Самая частая зона удара — в штрафной (около 62% всех действий).

Андреа Пирло
Андреа Пирло

При Пирло "Ювентус" играет на удержание. В среднем за матч команда совершает 530 коротких передач (89% от всех передач) и 48 длинных пасов.

WhoScored присвоил "Ювентусу" в Серии А рейтинг 6,8. У лидера чемпионата "Интера" рейтинг на 0,03 выше.

Особенности игры "Ювентуса" при Пирло:

  • игра через короткие передачи;
  • атака через центр;
  • удары в пределах штрафной.

К сильным сторонам "Ювентуса" можно отнести: реализация контратак и штрафных положений, а также игра на удержание мяча.

К слабым сторонам относят: индивидуальная защита или опека оппонентов и попадание в офсайд. Например, в том же матче с "Беневенто" туринцы попадали пять раз в положение вне игры. Соперник попал в офсайд трижды. В среднем за 90 минут "Ювентус" попадает в офсайд три раза. В ЛЧ показатель достиг 3,8.

Позиционная защита "Ювентуса" осталась неизменной. В текущем сезоне за 28 туров команда пропустила 23 мяча. В прошлом году за такое же количество туров "черно-белые" пропустили 24 гола. В сезоне 2018/19 в общей сложности "Ювентус" пропустил 30 мячей.

В прошлых двух сезонах "черно-белые" выиграли чемпионат Италии и выглядели лучше:

Параметр

2018/19

2019/20

Матчи (очки)

38 (90)

38 (83)

Победы

28

26

Ничьи

6

5

Поражения

4

7

Голы

70

76

О замене Пирло

По данным итальянских СМИ руководство "Ювентуса" рассматривает четыре замены Пирло: Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты", Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти и тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

Спаллетти и Аллегри без работы с 2019 года. Оба тренера с большим опытом в итальянском чемпионате. У Гасперини контракт до лета 2022 года. Индзаги уйдет из клуба этим летом, если ему не предложат новый контракт.

Болельщики неоднозначно относятся к Пирло. В Твиттере уже запустили хештег #PirloOut.

Итальянский специалист останется в команде только в том случае, если выиграет чемпионат или займет второе место. По сведениям Tuttosport, выход в квалификацию ЛЧ будет недостаточным условием для того, чтобы тренер остался в команде.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Андреа Пирло: король паса
Темы футбол фк ювентус андреа пирло
Новости
В пандемию "Суперджет" стал более востребованным
Меркель удивила странной повязкой на среднем пальце
Малый бизнес сэкономит 810 млн рублей на аренде недвижимости
Газпром отказался увеличивать транзит газа через Украину
Под Костромой задержан маньяк, жертвами которого стали 25 девочек
Бывший вице-премьер Северной Осетии получил шесть лет за организацию ПС
Невролог объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
Россия отправила в Чёрное море ракетный крейсер в ответ на катер США
Раскрыто неожиданное влияние морепродуктов на здоровье
В Донбассе подорвался военный автомобиль украинской армии
Последние материалы
Когда Андреа Пирло уйдет из "Ювентуса"
В пандемию "Суперджет" стал более востребованным
Меркель удивила странной повязкой на среднем пальце
Малый бизнес сэкономит 810 млн рублей на аренде недвижимости
Газпром отказался увеличивать транзит газа через Украину
Под Костромой задержан маньяк, жертвами которого стали 25 девочек
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Бывший вице-премьер Северной Осетии получил шесть лет за организацию ПС
Невролог объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
В России началась кампания по реабилитации Сталина
Популярное
Точка зрения
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"

Политика Казахстана в отношении русских вызывает вопросы в России. Что будет, если к власти в Казахстане придут националисты "майданного" типа.

Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Новости Европы
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
Мир. Новости мира
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников