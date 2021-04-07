История самого сильного ударника: как Нганну стал бойцом UFC

Хищник или самый сильный ударник в MMA — так его называют журналисты, болельщики и соперники. Французский и камерунский тяжеловес UFC Фрэнсис Нганну известен своими нокаутами с обеих рук.

34-летний боец занимает второе место в рейтинге UFC среди тяжеловесов. По подсчетам многих аналитиков, Нганну имеет самый тяжелый удар вне зависимости от боевых искусств. Сам же Хищник отдает предпочтение боксу, как его основному стилю.

Поведение и тактика боя Нганну очень похожа на бокс Майка Тайсона, который был известен быстрыми поединками и нокаутами. В одном из интервью Фрэнсис признался, что вдохновлялся выступлениями Тайсона.

Биография Фрэнсиса Нганну наполнена интересными и опасными историями: побег из Нигерии и сложный путь к UFC.

Путь к UFC

В мае 2020 года Нганну рассказал в подкасте Майкла Тайсона невероятную историю своего пути к профессиональному спорту.

В 2014 году Фрэнсис находился в Марокко, и искал способ переехать в Европу на заработки. Как он сам отметил, все его друзья в Марокко были мигрантами без необходимых документов для проживания в стране.

Нганну рассказал, как ему и его друзьям приходилось прятаться в лесу от местных полицейских. У него не было работы, а иногда даже не было еды. О своей жизни до переезда он рассказывал так: "Иногда нам приходилось ждать мусоровозку, иногда что-то зарабатывать".

Несмотря на трудные времена, Фрэнсис иногда пользовался интернетом и смотрел бокс с участием Тайсона. Для француза это стало главной мотивацией.

В интервью Тайсону Нганну заявил, что секрет успеха зависит от вдохновения и кумира — человека, на которого следует равняться.

Нганну родился и вырос в камерунской деревне Батье. Он жил в бедности и начал работать в десять лет, чтобы оплачивать учебу. Фрэнсис имел сложные отношения с семьей, поскольку хотел добиться большего и покинуть Африку.

По словам бойца, родители хотели, чтобы Нганну пошел в отца и стал фермером. На его желания о лучшей жизни они отвечали, что он не принадлежит богатому классу.

О своей деревне Батье, француз рассказывал следующее: "Там [в Батье] у людей нет никакой надежды. Мне кажется, они все теряют там. Для них ничего не делается. Они забытые".

В 17 лет Фрэнсис окончил школу и целых пять лет бездействовал. В 22 года он продал свой мотоцикл и начал тренироваться. Удивительно, что всего за 6-7 лет после этого Нганну стал профессиональным бойцом UFC.

В 2013 год Нганну перебрался во Францию, где впервые пошел боксировать в зале. Его удивляло, что люди постоянно жаловались на жизнь, а в то время Фрэнсис был бездомным.

В том же году француз попал в команду MMA Factory, где обучался бесплатно.

Самый первый поединок состоялся в том же году на турнире 100 % Fight — Contenders 20, где Фрэнсис выиграл у Рэчида Бензина, применив прием рычага локтя.

Дебютный бой Нганну в UFC состоялся в декабре 2019 года в Орландо (США). В середине раунда Хищник нокаутировал бразильца Луиса Энрике.

Побег из Африки в Европу

9 февраля 2021 года Нганну рассказал в подкасте Джо Рогана о бегстве с континента. По словам Фрэнсиса, он пересек Нигерию за два дня и направился в Нигер. При этом камерунцам в Нигерии не нужна была виза, а в Нигера она была обязательна для въезда.

Во время пребывания у Нганну возникли проблемы с полицией. Они просили деньги, чтобы урегулировать вопрос, но камерунец не хотел отдавать свои кровные.

Он рассказывал, как полицейские проводили обыск: "Они жестко обыскивали, заставляли полностью раздеваться, искали деньги и ценности везде, где только можно".

Из-за постоянных проблем с полицией Фрэнсис научился прятать деньги. Он обертывал их в бумагу и глотал. Как говорил камерунец, "если не глотать, то деньги нигде больше не спрятать, и их отберут".

Нганну пересек Сахару в кузове машины, где было аж 25 человек. Сложность в том, что маршрут контролируется военными из-за возможных контрабандистов, перевозок наркотиков и нелегальных мигрантов.

Во время езды было несколько остановок, но людей было так много, что никто не мог пошевелиться. Кроме того, была постоянная тряска, и теоретически люди могли выпасть из машины.

Еще один случай во время этой поездки потряс всех:

"С нами ехала девчонка с ребенком. Мы так ее прижали, настолько там все было плотно, что она больше не могла этого вынести. И она решила выбросить ребенка в пустыню. Просто представьте, как ей было тяжело, как всем было тяжело. Но в итоге ребенка у нее взял мужчина рядом и как-то смог его додержать до конца пути".

После пересечения Сахары Фрэнсис вместе с другими мигрантами добрался до Алжира. Там они встретили фермера и набрали воды. В Алжире всем сделали поддельные паспорта граждан Мали, а потом убедили полицейских в том, что они действительно из этой страны.

Потом Фрэнсис попал в Марокко, неподалеку от границы с Испанией. Камерунцу пришлось прятаться в лесу, где он с другими мигрантами караулил посты пограничных патрулей, чтобы перебраться в Европу.

По словам Нганну, через границу пробиралась группа в 100 человек. Большая часть беженцев была ранена, как и сам Фрэнсис из-за колючей проволоки. Ему пришлось обратиться к врачу, но вскоре вмешалась полиция и отправила камерунца и его группу обратно в пустыню в Алжире.

Через три дня мигрантам удалось дойти до Марокко. Фрэнсис описывал этот период жизни так:

"Мы ползли, засыпались песком, пытались быть незаметными. Так мы шли на север, обратно в Марокко. Мы точно знали, как идти на север, пока не увидим огни аэропорта в Марокко. Он был нашим ориентиром".

Вторая попытка попасть в Европу закончилась неудачей и Фрэнсиса вместе с другими мигрантами снова отправили на юг Алжира. На этот раз беженцы пытались попасть в Европу на детской надувной лодке.

Только на седьмой раз Нганну и его команде удалось попасть в Европу. Во время плавания группа остановилась на маленьком острове, куда подлетел марокканский вертолет. Фрэнсис знал, что пересек границу и вызвал Красный Крест, который должен был их спасти.

В итоге Нганну вместе со своей группой попал в отделение полиции Испании и успешно остался в Европе, поскольку страна не является членом конвенции об экстрадиции мигрантов.

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