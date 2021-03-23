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Автор Владан Джурич

Новый тренер ЦСКА: чем Олич поможет армейцам

Спорт

22 марта по сведениям источников "Чемпионата" бывший игрок ЦСКА и теперь уже тренер Ивица Олич подписал контракт с армейским клубом.

Новый тренер ЦСКА: чем Олич поможет армейцам

Тренер Виктор Гончаренко покинул клуб. Армейцы поблагодарили тренера и опубликовали видео.

Гончаренко вступил на должность тренера ЦСКА в 2016 году. До этого Гончаренко входил в тренерский штаб московского клуба. После этого он коротко перебрался в "Уфу" в качестве тренера и через полгода перешел в ЦСКА.

В совокупности Гончаренко провел 166 матчей за ЦСКА. По данным Transfermarkt, в среднем армейцы набирали 1,71 очка за матч.

Статистика ЦСКА при Гончаренко

Гончаренко пришел в ЦСКА в срочном порядке и заменил Леонида Слуцкого. В декабре 2016 года ему пришлось доигрывать сезон в новом клубе. По итогу он провел 13 матчей: 9 побед, 1 поражение и 3 ничьи. В том же сезоне (2016/17) ЦСКА занял второе место в чемпионате и дошел до финала Суперкубка России.

В следующих полноценных сезонах при Гончаренко ЦСКА показал следующие результаты:

Параметр

2017/18

2018/19

2019/20

Матчи

47

38

38

Победы

26

17

17

Поражения

12

11

12

Ничьи

9

10

9

Место в РПЛ

2

3

4

Очков за матч

1,85

1,61

1,58

В текущем сезоне ЦСКА набрал 40 очков за 23 тура и сравнялся с "Локомотивом" и "Сочи", уйдя на пятую строчку в чемпионате.

Ранее СМИ много говорили о возможной победе ЦСКА в РПЛ. Правда "Зенит" сильно оторвался (за 23 тура 48 очков), а "Спартак" за 23 тура набрал 44 очка.

По статистике, с каждым сезоном ЦСКА ухудшал результаты. Причины могут быть следующими: спад главного нападающего Федора Чалова, постоянные ротации центральных полузащитников и их дефицит.

С 2019 года лидером команды стал Никола Влашич. Самым ценным защитником до сих пор является Марио Фернандес. Проблема в том, что конкуренция в команде стала слабой и все внимание акцентировано на Влашиче, Фернандесе и Чалове.

К другим проблемам стоит добавить молодежь в обороне — Игорь Дивеев (21 год) и Вадим Карпов (18 лет). В обороне самый опытный исландец Хордур Магнуссон (28 лет). По данным WhoScored, Магнуссон совершает менее одного отбора в среднем за матч (0,9) и 1,5 перехвата за 90 минут.

ЦСКА также сильно просел в прессинге. В сезоне 2016/17 интенсивность прессинга (показатель PPDA) составил 8,24, а в сезоне 2020/21 PPDA составил 9,8. Напомним, что чем ниже показатель PPDA, тем больше опасных моментов создает команда. В случае с ЦСКА все наоборот — показатель интенсивности вырос, и команда стала создавать меньше голевых моментов. Значит, прессинг снизился.

О карьере Олича

Хорватский форвард был известен, как игрок "Динамо" Загреба, ЦСКА и "Баварии". В сезоне 2001/02 Олич показал отличные результаты — 21 гол за 28 матчей.

Согласно данным Transfermarkt, в общей сложности Олич провел в "Бундеслиге" 238 матчей, забил 72 мяча и отдал 33 голевых передачи. В РПЛ хорват провел 78 матчей, забил 35 мячей и выполнил 10 ассистов.

За всю карьеру Олич провел 503 матча, реализовал 169 мячей и отдал 66 голевых передач.

Пик карьеры Олича пришелся на период с 2003 по 2012 год. За 9 лет хорват поменял три клуба. Сначала показал себя в ЦСКА, потом отлично выступил в "Гамбурге" и успешно перебрался в "Баварию". Так выглядит статистика его выступлений на пике карьеры.

Параметр

ЦСКА

"Гамбург"

"Бавария"

Матчи

78

78

55

Голы

35

29

13

Голевые передачи

10

28

13

Тренерская карьера Олич началась с 2017 года. Тогда он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии и ни разу не был тренером клуба. Таким образом, для хорватского игрока это первый тренерский опыт с клубом.

В сборной Хорватии специалист занимал должность ассистента главного тренера Златко Далича. При коуче сборная забрала серебро на ЧМ-2018, уступив Франции.

Плюсы перехода Олича в ЦСКА: близкие отношения с клубом, знание российского чемпионата и русского языка.

Недостаток — отсутствие тренерского опыта с клубами. Несмотря на то, что хорват уже работал со сборной в качестве ассистента, ему все равно понадобиться время на адаптацию и понимание игры ЦСКА.

Хорватский журналист Анте Бушкулич рассказал в интервью Eurosport, что Олич еще не готов к ЦСКА.

Есть и те, кто остался недовольным новым тренером, например, Василий Березуцкий. По данным "Чемпионата", российский защитник решил покинуть клуб из-за несогласия с приходом Олича. Брат Василия Алексей Березуцкий в команде остался.

Правда потом сам клуб подтвердил, что браться Березуцкие остаются в клубе даже при новом тренере.

Блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале назвал переход Олича пранком.

Коуч Хорватии Златко Далич прокомментировал переход Олича следующим образом:

"Для него это серьёзный вызов. ЦСКА — большой клуб, но Олич также важен для сборной Хорватии и футбола в целом".

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Темы футбол фк цска ивица олич виктор гончаренко
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