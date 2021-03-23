Новый тренер ЦСКА: чем Олич поможет армейцам

22 марта по сведениям источников "Чемпионата" бывший игрок ЦСКА и теперь уже тренер Ивица Олич подписал контракт с армейским клубом.
Тренер Виктор Гончаренко покинул клуб. Армейцы поблагодарили тренера и опубликовали видео.
Гончаренко вступил на должность тренера ЦСКА в 2016 году. До этого Гончаренко входил в тренерский штаб московского клуба. После этого он коротко перебрался в "Уфу" в качестве тренера и через полгода перешел в ЦСКА.
В совокупности Гончаренко провел 166 матчей за ЦСКА. По данным Transfermarkt, в среднем армейцы набирали 1,71 очка за матч.
Гончаренко пришел в ЦСКА в срочном порядке и заменил Леонида Слуцкого. В декабре 2016 года ему пришлось доигрывать сезон в новом клубе. По итогу он провел 13 матчей: 9 побед, 1 поражение и 3 ничьи. В том же сезоне (2016/17) ЦСКА занял второе место в чемпионате и дошел до финала Суперкубка России.
В следующих полноценных сезонах при Гончаренко ЦСКА показал следующие результаты:
|
Параметр
|
2017/18
|
2018/19
|
2019/20
|
Матчи
|
47
|
38
|
38
|
Победы
|
26
|
17
|
17
|
Поражения
|
12
|
11
|
12
|
Ничьи
|
9
|
10
|
9
|
Место в РПЛ
|
2
|
3
|
4
|
Очков за матч
|
1,85
|
1,61
|
1,58
В текущем сезоне ЦСКА набрал 40 очков за 23 тура и сравнялся с "Локомотивом" и "Сочи", уйдя на пятую строчку в чемпионате.
Ранее СМИ много говорили о возможной победе ЦСКА в РПЛ. Правда "Зенит" сильно оторвался (за 23 тура 48 очков), а "Спартак" за 23 тура набрал 44 очка.
По статистике, с каждым сезоном ЦСКА ухудшал результаты. Причины могут быть следующими: спад главного нападающего Федора Чалова, постоянные ротации центральных полузащитников и их дефицит.
С 2019 года лидером команды стал Никола Влашич. Самым ценным защитником до сих пор является Марио Фернандес. Проблема в том, что конкуренция в команде стала слабой и все внимание акцентировано на Влашиче, Фернандесе и Чалове.
К другим проблемам стоит добавить молодежь в обороне — Игорь Дивеев (21 год) и Вадим Карпов (18 лет). В обороне самый опытный исландец Хордур Магнуссон (28 лет). По данным WhoScored, Магнуссон совершает менее одного отбора в среднем за матч (0,9) и 1,5 перехвата за 90 минут.
ЦСКА также сильно просел в прессинге. В сезоне 2016/17 интенсивность прессинга (показатель PPDA) составил 8,24, а в сезоне 2020/21 PPDA составил 9,8. Напомним, что чем ниже показатель PPDA, тем больше опасных моментов создает команда. В случае с ЦСКА все наоборот — показатель интенсивности вырос, и команда стала создавать меньше голевых моментов. Значит, прессинг снизился.
Хорватский форвард был известен, как игрок "Динамо" Загреба, ЦСКА и "Баварии". В сезоне 2001/02 Олич показал отличные результаты — 21 гол за 28 матчей.
Согласно данным Transfermarkt, в общей сложности Олич провел в "Бундеслиге" 238 матчей, забил 72 мяча и отдал 33 голевых передачи. В РПЛ хорват провел 78 матчей, забил 35 мячей и выполнил 10 ассистов.
За всю карьеру Олич провел 503 матча, реализовал 169 мячей и отдал 66 голевых передач.
Пик карьеры Олича пришелся на период с 2003 по 2012 год. За 9 лет хорват поменял три клуба. Сначала показал себя в ЦСКА, потом отлично выступил в "Гамбурге" и успешно перебрался в "Баварию". Так выглядит статистика его выступлений на пике карьеры.
|
Параметр
|
ЦСКА
|
"Гамбург"
|
"Бавария"
|
Матчи
|
78
|
78
|
55
|
Голы
|
35
|
29
|
13
|
Голевые передачи
|
10
|
28
|
13
Тренерская карьера Олич началась с 2017 года. Тогда он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии и ни разу не был тренером клуба. Таким образом, для хорватского игрока это первый тренерский опыт с клубом.
В сборной Хорватии специалист занимал должность ассистента главного тренера Златко Далича. При коуче сборная забрала серебро на ЧМ-2018, уступив Франции.
Плюсы перехода Олича в ЦСКА: близкие отношения с клубом, знание российского чемпионата и русского языка.
Недостаток — отсутствие тренерского опыта с клубами. Несмотря на то, что хорват уже работал со сборной в качестве ассистента, ему все равно понадобиться время на адаптацию и понимание игры ЦСКА.
Хорватский журналист Анте Бушкулич рассказал в интервью Eurosport, что Олич еще не готов к ЦСКА.
Есть и те, кто остался недовольным новым тренером, например, Василий Березуцкий. По данным "Чемпионата", российский защитник решил покинуть клуб из-за несогласия с приходом Олича. Брат Василия Алексей Березуцкий в команде остался.
Правда потом сам клуб подтвердил, что браться Березуцкие остаются в клубе даже при новом тренере.
Блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале назвал переход Олича пранком.
Коуч Хорватии Златко Далич прокомментировал переход Олича следующим образом:
"Для него это серьёзный вызов. ЦСКА — большой клуб, но Олич также важен для сборной Хорватии и футбола в целом".
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