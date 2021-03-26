Реванш Поветкина и Уайта: повторится ли нокаут?

27 марта состоится поединок Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. В прошлый раз в августе 2020 года российский боксер уклонился от удара Уайта и нокаутировал соперника. После поединка британец лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Поветкин.

По статистике, Диллиан Уайт считается фаворитом в поединке. Вот краткое сравнение боксеров.

Параметр Александр Поветкин Диллиан Уайт Возраст 41 32 Бои 39 (260 раундов) 29 (160 раундов) Победы 36 27 Поражения 2 2 Ничьи 1 0

Поветкин победил нокаутом в 25 поединках (64% от всех боев). На счету Уайта 18 нокаутов (около 62% от всех боев).

Российский боксер проиграл два поединка из которых один судейским решением, а другой нокаутом. Британец же потерпел поражение двумя нокаутами.

Поветкин занимает 4-ю строчку среди лучших боксеров мира. Уайт на 8-м месте. По сумме очков после боя россиянин имеет 345,2 балла, а британец 118,3 балла (данные BoxRec). По данным WBC и BoxingScene, Уайт был признан лучшим боксером прошлого года.

В начале января британец в интервью Sky Sports заявил, что хочет "размазать Поветкину лицо". Россиянин в своем Instagram рассказал болельщикам, что постарается показать красивый и хороший бокс.

О первом бое

По ходу всего поединка Поветкин проигрывал Уайту. Сначала от британца пошли прямые удары в голову. Александр защищался, используя хуки.

На второй минуте первого раунда Поветкин сближался с соперником, чтобы обеспечить минимальную или хотя бы среднюю дистанцию (размах рук британца составляет 198 сантиметров, у россиянина — 191).

После этого Александр бил сразу серией ударов и попал по корпусу Уайта. Британец продолжал бить прямыми ударами.

Во втором раунде Поветкин бил сбоку, но каждый удар сопровождался нырками Уайта с контратаками. В конце первой минуты того же раунда британец попал в челюсть Александра и активно его прессинговал серией ударов.

В следующем раунде Диллиан нанес прицельный удар в челюсть, и Поветкин потерял равновесие. Аналогичная ситуация произошла в самом начале четвертого раунда, правда тогда россиянин встал на колено, но в итоге смог продолжить бой.

После двух нокдаунов казалось, что у Александра нет шансов. Он также сообщил своим секундантам, что пропускает слишком много ударов.

Во время пятого раунда Поветкин атаковал соперника прямыми ударами слева, потом переключился на боковые справа. За счет сокращения дистанции Александр успел уклониться от удара Уайта и нанести апперкот.

ММА в карьере Уайта

Главная особенность британца в его карьере — опыт в ММА. Тогда с декабря 2008 по начало 2009 года Диллиан попробовал свои силы в UKMMA (Cage Rage) — английской лиге смешанных единоборств.

20-летний Уайт провел свой единственный бой в ММА против Марка Страуда. Диллиан отправил соперника в нокаут за 15 секунд и после этого больше не выступал на подобных турнирах. Сам же Диллиан в интервью Sky Sports вспоминает об этом негативно: "Это было максимальное насилие, и мне оно очень понравилось".

О форме Поветкина

Александру уже 41 год, и он ветеран бокса. Поединок с Уайтом для него может стать последним боем в карьере, поэтому важно уделить внимание не только форме, но и выбору поединков.

Болельщики расходились во мнениях, нужен ли реванш, если Александр уже победил в Уайта и отнял титул. Бывший чемпион в полусреднем весе Руслан Проводников в интервью NEWS. ru заявил, что нет смысла драться с тем, кого уже прошли.

В прошлом поединке Поветкин смог выиграть за счет тактики. Вероятнее всего боксер и его команда заранее заготовили лаки-панч. В итоге это сработало, и Александр добился результата. Однако вряд ли такой прием пройдет дважды подряд, учитывая более свежую форму британца.

Плюс, как всегда, помешал коронавирус. 3 ноября Александр заразился из-за чего пришлось переносить реванш. Уже 30 ноября СМИ сообщили, что Поветкин вылечился. Несмотря на относительно быстрое выздоровление, коронавирус мог сказаться на форме Поветкина.

В начале марта Александр дал большое интервью "Спорт-Экспрессу" и РЕН ТВ. В нем он рассказал о своей тренировке перед боем:

1. Утром — бег 5-6 километров, брусья несколько подходов по 20-25 раз, подтягивания на турнике по 13-15 раз в три подхода, приседания и отжимания.

2. Днем — бокс. Для тренировки требуется 2-3 спарринг-партнера. В спарринге по 4-6 раундов, потом 7-8 и 10-12.

3. Вечером — силовые упражнения со штангой и гирями. Жим лежа — около 120 килограммов, максимальный вес на раз — 200 килограммов.

Сам же Поветкин считает, что его объем тренировок стал лишь немного меньше. Он также отметил свои ошибки после первого боя с Уайтом: открытость перед соперником, слишком предсказуемые нападения, удары не из-под защиты и много пропусков сбоку.

Прогнозы на бой

Боксер Егор Мехонцев рассказал в интервью РЕН ТВ, что надеется увидеть еще один мощный нокаут Поветкина против Уайта.

Российский стронгмен Михаил Кокляев высказал обратное мнение:

"Мой прогноз — будет пройдена вся дистанция. Никто никого не нокаутирует".

Бывший чемпиона мира Николай Валуев в интервью "Советскому спорту" посчитал, что соперники равны и интрига сохраняется.

Как и в прошлом поединке, букмекеры считают Диллиана Уайта фаворитом. Средний коэффициент на победу британца составляет 1,3, а на победу Поветкина — около 3,2.