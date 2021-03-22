Возвращение Дзюбы: зачем нападающий "Зенита" сборной России?

10 марта появилась информация о возвращении форварда Артема Дзюбы в сборную России. Футболист примет участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

В декабре прошлого года появилось расписание матчей России. Команду Станислава Черчесова ждут следующие три игры:

Мальта — Россия (24 марта);

Россия — Словения (27 марта);

Словакия — Россия (30 марта).

После матчей в марте Россия сыграет отборочные в сентябре с Хорватией и Кипром на выезде и с Мальтой дома.

Напомним, что Дзюба был временно отстранен от игр сборной из-за интимного видео, а также лишен капитанской повязке в "Зените". Форвард пропустил три матча: товарищеский с Молдавией (0:0) и две игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).

После скандала с Дзюбой и проигрыша от Сербии тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что форвард вернется в команду в 2021 году. 10 марта коуч отметил, что Дзюба будет вызван в сборную в роли капитана команды.

Нужен ли Дзюба сборной

По данным Transfermarkt, в текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Большинство мячей форвард забил в "Зените".

Портал WhoScored присвоил Дзюбе средний рейтинг 7,35. При этом большая часть баллов рейтинга присвоена форварду за счет игр в "Зените".

Средний рейтинг в сборной составляет 6,7. Самый высокий рейтинг в сборной России получил Далер Кузяев (6,9).

Игра Дзюбы отличается в сборной и в "Зените". Тренер петербургского клуба Сергей Семаквидит Артема, как плеймейкера или ассистента более узкого профиля.

Показатели россиянина значительно снизились за последние 2 года.

Показатели 2018/19 2019/20 2020/21 Передачи в штрафную 3,89 3,5 2,05 Ожидаемые голы за матч (xG) 0,68 0,62 0,33 Ожидаемые голевые передачи за 90 минут (xA90) 0,29 0,36 0,27 Ударов за матч (Sh90) 2,7 3,1 2,4

Дзюба становится более узким игроком по установке Семака. Чаще всего Артема смещают на левый фланг, а главными плеймейкерами становятся Малком и Вендел.

В сборной Дзюба всегда на позиции центрального нападающего, а под ним располагаются три плеймейкера, из которых центральный — самый быстрый, обычно Роман Зобнин.

Вероятно, по статистике выступлений Дзюба может еще пригодиться. За счет хороших полузащитников Зобнина, Кузяева и Антона Миранчука или Алексея Ионова получается создавать моменты. В среднем каждый из них делает по 1,5 ключевые передачи за матч, около 36 передач за 90 минут и по 0,3 кросса за игру.

О необходимости в Дзюбе размышлял известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы":

"В матчах после зимней паузы Дзюба себя не проявил, пока это не тот нападающий, который был в сборной России раньше. Но Черчесов последователен. Он доверяет Артему, считает, что тот способен восстановиться за короткое время".

Наверное, в этом и кроется основная проблема: возможно Черчесов хорошо относится к Артему, раз дает ему шанс. А ведь в марте 2016 года у них был конфликт из-за чего Дзюба уехал из расположения сборной.

Кроме того, решение Черчесова об исключении Дзюбы из сборной после интимного видео подверглись критике. Например, вот что сказал в интервью sport-weekend.com экс-хавбек "Зенита" Александр Канищев: "Не вызвал на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на Дзюбу".

Бывший игрок России Андрей Канчельскис высказал обратное мнение в интервью "Спорт День за Днем". По его мнению, Дзюба заслуживает возвращения в сборную и является лучшим нападающим в России.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале сказала, что Дзюба "мог бы с легкостью играть в каком-нибудь Тоттенхэме" и сравнила его с Алексеем Миранчуком из "Аталанты" и Александром Головиным из "Монако".

По информации Transfermarkt, минимальная цена за форварда в "Тоттенхэме" составляет 16 миллионов евро за правого вингера Эрика Ламелу. Стоимость Дзюбы — 12 миллионов евро.

В интервью "Спорт-Экспрессу" экс-футболист сборной России Сергей Юран дал лучшее объяснения возвращения Дзюбы. По словам бывшего футболиста, сборной не хватает нападающего.

Плюсы и минусы

Преимущества возвращения Дзюбы:

1. Сборная вернет центрального форварда. Замены Дзюбе — молодой Александр Соболев и Антон Заболотный. Соболев еще не реабилитировался, но уже показывает результаты (8 голов и 2 голевые передачи за 16 матчей). Заболотный также выступает неважно (7 голов и 3 голевые передачи за 21 матч).

2. Артем — авторитет для команды. Во время чемпионата мира 2018 года перед серией пенальти со сборной Хорватии Дзюба помог игрокам собраться в раздевалке.

Недостатки:

1. Плохие результаты. Дзюба явно уступает себе по показателям прошлых двух сезонов.

2. Возраст — нападающему 32 года. Сборная нуждается в омоложении состава (средний возраст — 27 лет) и изменении тактической схемы.

3. Артем в центре скандалов. Вокруг форварда всегда конфликты. За прошлый год произошло сразу две истории: видео после празднования чемпионства с Сердаром Азмуном и интимное видео.

Согласно опросу "РИА Новости", большинство пользователей (52,5%) считают, что Дзюба не должен возвращаться в сборную.