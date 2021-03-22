Возвращение Дзюбы: зачем нападающий "Зенита" сборной России?

10 марта появилась информация о возвращении форварда Артема Дзюбы в сборную России. Футболист примет участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.
В декабре прошлого года появилось расписание матчей России. Команду Станислава Черчесова ждут следующие три игры:
После матчей в марте Россия сыграет отборочные в сентябре с Хорватией и Кипром на выезде и с Мальтой дома.
Напомним, что Дзюба был временно отстранен от игр сборной из-за интимного видео, а также лишен капитанской повязке в "Зените". Форвард пропустил три матча: товарищеский с Молдавией (0:0) и две игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5).
После скандала с Дзюбой и проигрыша от Сербии тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что форвард вернется в команду в 2021 году. 10 марта коуч отметил, что Дзюба будет вызван в сборную в роли капитана команды.
По данным Transfermarkt, в текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Большинство мячей форвард забил в "Зените".
Портал WhoScored присвоил Дзюбе средний рейтинг 7,35. При этом большая часть баллов рейтинга присвоена форварду за счет игр в "Зените".
Средний рейтинг в сборной составляет 6,7. Самый высокий рейтинг в сборной России получил Далер Кузяев (6,9).
Игра Дзюбы отличается в сборной и в "Зените". Тренер петербургского клуба Сергей Семаквидит Артема, как плеймейкера или ассистента более узкого профиля.
Показатели россиянина значительно снизились за последние 2 года.
|
Показатели
|
2018/19
|
2019/20
|
2020/21
|
Передачи в штрафную
|
3,89
|
3,5
|
2,05
|
Ожидаемые голы за матч (xG)
|
0,68
|
0,62
|
0,33
|
Ожидаемые голевые передачи за 90 минут (xA90)
|
0,29
|
0,36
|
0,27
|
Ударов за матч (Sh90)
|
2,7
|
3,1
|
2,4
Дзюба становится более узким игроком по установке Семака. Чаще всего Артема смещают на левый фланг, а главными плеймейкерами становятся Малком и Вендел.
В сборной Дзюба всегда на позиции центрального нападающего, а под ним располагаются три плеймейкера, из которых центральный — самый быстрый, обычно Роман Зобнин.
Вероятно, по статистике выступлений Дзюба может еще пригодиться. За счет хороших полузащитников Зобнина, Кузяева и Антона Миранчука или Алексея Ионова получается создавать моменты. В среднем каждый из них делает по 1,5 ключевые передачи за матч, около 36 передач за 90 минут и по 0,3 кросса за игру.
О необходимости в Дзюбе размышлял известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы":
"В матчах после зимней паузы Дзюба себя не проявил, пока это не тот нападающий, который был в сборной России раньше. Но Черчесов последователен. Он доверяет Артему, считает, что тот способен восстановиться за короткое время".
Наверное, в этом и кроется основная проблема: возможно Черчесов хорошо относится к Артему, раз дает ему шанс. А ведь в марте 2016 года у них был конфликт из-за чего Дзюба уехал из расположения сборной.
Кроме того, решение Черчесова об исключении Дзюбы из сборной после интимного видео подверглись критике. Например, вот что сказал в интервью sport-weekend.com экс-хавбек "Зенита" Александр Канищев: "Не вызвал на сбор, отобрал капитанскую повязку, но по-прежнему рассчитывает на Дзюбу".
Бывший игрок России Андрей Канчельскис высказал обратное мнение в интервью "Спорт День за Днем". По его мнению, Дзюба заслуживает возвращения в сборную и является лучшим нападающим в России.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале сказала, что Дзюба "мог бы с легкостью играть в каком-нибудь Тоттенхэме" и сравнила его с Алексеем Миранчуком из "Аталанты" и Александром Головиным из "Монако".
По информации Transfermarkt, минимальная цена за форварда в "Тоттенхэме" составляет 16 миллионов евро за правого вингера Эрика Ламелу. Стоимость Дзюбы — 12 миллионов евро.
В интервью "Спорт-Экспрессу" экс-футболист сборной России Сергей Юран дал лучшее объяснения возвращения Дзюбы. По словам бывшего футболиста, сборной не хватает нападающего.
Преимущества возвращения Дзюбы:
1. Сборная вернет центрального форварда. Замены Дзюбе — молодой Александр Соболев и Антон Заболотный. Соболев еще не реабилитировался, но уже показывает результаты (8 голов и 2 голевые передачи за 16 матчей). Заболотный также выступает неважно (7 голов и 3 голевые передачи за 21 матч).
2. Артем — авторитет для команды. Во время чемпионата мира 2018 года перед серией пенальти со сборной Хорватии Дзюба помог игрокам собраться в раздевалке.
Недостатки:
1. Плохие результаты. Дзюба явно уступает себе по показателям прошлых двух сезонов.
2. Возраст — нападающему 32 года. Сборная нуждается в омоложении состава (средний возраст — 27 лет) и изменении тактической схемы.
3. Артем в центре скандалов. Вокруг форварда всегда конфликты. За прошлый год произошло сразу две истории: видео после празднования чемпионства с Сердаром Азмуном и интимное видео.
Согласно опросу "РИА Новости", большинство пользователей (52,5%) считают, что Дзюба не должен возвращаться в сборную.
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