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Автор Владан Джурич

Отмена желтых карточек: как эксперимент РФС навредил "Спартаку"

Спорт

7 марта после матча "Спартак — Краснодар" (6:1) произошла странная ситуация со стороны судьи Виталия Мешкова.

Отмена желтых карточек: как эксперимент РФС навредил "Спартаку"

На 67-й минуте защитник "Спартака" Самуэль Жиго сделал подкат сзади, сфолив на хавбеке Реми Кабелле. После эпизода арбитр показал спартаковцу желтую карточку.

В этот же день состоялся матч "Динамо — Тамбов" (2:0), где произошла похожая ситуация. На 55-й минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин сфолил на Артеме Архипове. В результате инцидента арбитр Евгений Кукуляк показал динамовцу желтую карточку.

После матчей "Спартак" и "Тамбов" обратились в КДК РФС с просьбой аннулировать желтые карточки Жиго и Фомина. "Динамо" получил добро: была отменена карточка и аннулирована дисквалификация за четыре желтые карточки. А "Спартак" получил отказ.

Ситуация вызвала бурные обсуждения среди болельщиков и специалистов. Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "РБК-Спорт" заявил, что "по Фомину мнение судейского комитета разделилось".

Еще один пример с отменой карточки произошел во время матча "ЦСКА — Ахмат" (2:0). На 27-й минуте защитник ЦСКА Марио Фернандес нарушил правила, но после обращения к КДК желтая карточка и дисквалификация были сняты.

Напомним, что недавно РФС был заподозрен в фотошопе при разборе пенальти в ворота "красно-белых" во время кубкового матча "Динамо — Спартак". Команда Федуна обратилась к Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по поводу качества судейства.

Комиссия заявила, что арбитр поступил верно, назначив пенальти в ворота "Спартака". К своему объяснению члены комиссии приложили картинку, где была показана игра рукойВиктора Мозеса.

О фотошопе заявил бывший монтажер YouTube-канала "Красава" Кирилл Гаврилов.

Позже РФС объяснил порталу Sports. ru, что Экспертно-судейская комиссия использовала только оригинальные фото и видеоматериалы.

Разъяснения КДК "Спартаку"

11 марта "Спартак" обратился к президенту РФС Александру Дюкову по поводу решения КДК не отменять желтую карточку Жиго.

В тот же день РФС ответил на запрос "Спартака" сказав, что решения КДК приняты на основании экспертно-судейской комиссии.

Вдобавок, РФС заявил, что "ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров".

Вкратце, комиссия аргументировала свои решения следующим образом:

  • Жиго совершил безрассудное нарушение, не подумав о последствиях для здоровья оппонента;
  • Фомин нарушил правила по неосторожности.

Сразу же после этого журналисты и болельщики начали критиковать футбольные власти.

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер в своей колонке назвал разъяснение РФС отпиской и форменным безобразием.

Комментатор Георгий Черданцев проанализировал эпизоды Жиго и Фомина и сказал, что Фомину не следовало отменять желтую карточку.

Блогер Василий Уткин назвал ситуацию детским садом и отметил, что члены ЭСК будут рассматривать каждый фол индивидуально и принимать разные решения.

Тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал на пресс-конференции, что не надеялся на отмену желтой карточки Фомина.

О правилах отмены нарушений

"Краснодар" первым предложил ввести аннулирование желтых карточек. Само же решение было принято летом на пресс-конференции. Дюков и генсекретарь РФС Денис Рогачев назвали аннулирование карточек экспериментом.

Проблема в том, что российские клубы поддержали инициативу "Краснодара". В результате изменился дисциплинарный регламент, в котором есть пункт об обращении к КДК с просьбой аннулировать желтые карточки и избежать дисквалификации.

Еще одна загвоздка в том, что каждое нарушение будет рассматриваться индивидуально. В эксперименте РФС по инициативе "Краснодара" нет баланса между командами. Каждый клуб, отправляющий запрос в КДК, получит уникальный ответ по своей ситуации, как и случилось с Жиго и Фомином независимо от календаря.

Нововведение по карточкам также может подорвать авторитет арбитров. Каждое спорное нарушение будет подвергаться критике, а виноват в этом будет арбитр. В итоге судьи могут получить санкции или штрафы в случае фатальных ошибок.

С другой стороны, если у клубов будет возможность подавать апелляции на карточки, то качество судейства может вырасти. Команды же смогут отстаивать свои позиции по поводу нарушений не только через СМИ, но и через футбольные власти.

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