Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владан Джурич

Дисквалификация на 10 лет: допинговая история Марии Сотсковой

Спорт

Известная фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на десять лет за нарушение антидопинговых правил и фальсификацию документов. 3 марта от ФФККР появилась официальная информация об отстранении фигуристки.

Дисквалификация на 10 лет: допинговая история Марии Сотсковой

Ранее в сентябре прошлого года СМИ обсуждали пропущенные спортсменкой допинг-тесты. До этого Сотскову поймали на положительном допинге, обнаружив фуросемид. После этого фигуристка принесла поддельную медицинскую справку.

Серьезная дисквалификация доказывает, что Сотскова действительно нарушила не одно антидопинговое правило.

Напомним, что в июле 2020 года фигуристка объявила о завершении карьеры, а судебное разбирательство прошло только в августе.

Предпосылки использования допинга

По предположениям СМИ, история с допингом началась в сезоне 2018/19 после провала на "Гран-при" Франции и Японии. Из-за плохих результатов Мария не прошла в финал турнира, а затем заняла пятое место в Загребе.

После этого на чемпионате России Сотскова заняла 16-е место и не попала в состав сборной России на чемпионат мира и Европы.

Мария также неудачно выступила на Универсиаде-2019 из-за чего сменила тренера. Под руководством Светланы Соколовской в сезоне 2019/20 Сотскова приняла участие в турнире Мемориал Непелы, заняв 9-е место.

После этого спортсменка заявила об уходе из спорта.

Существовала также версия, что из-за серии провалов в сезоне 2018/19 Сотскова решила завершить карьеру, но в апреле 2020 года фигуристка заявила, что точно продолжит выступать.

О длительности наказания

Фигуристка получила целых десять лет дисквалификации. Хотя на практике большинство спортсменов наказывают на 4 или 2 года.

Длительные дисквалификации получают в основном тяжелоатлеты.

Например, в 2011 году тяжелоатлетка Таисья Антонова была дисквалифицирована на 10 лет за использование анаболического стероида оралтуринабола. А в 2009 году пауэрлифтер Андрей Беляев вообще получил пожизненный бан из-за стероида метандиенона. В 2017 году еще одна тяжелоатлетка Анастасия Воробьева получила дисквалификацию на 8 лет из-за отказа от сдачи допинг-теста.

В 2014 году армрестлер Абдула Эльдаров получил пожизненную дисквалификацию за фальсификацию документов и использование стероида оксандролона.

В деле Сотсковой сразу несколько нарушений:

1. Спортсменка объявила о завершении карьеры и прекращении тренировок, но продолжала получать зарплату от ФФККР. Другими словами, федерация не зафиксировала официальный уход спортсменки. Сама же Мария не обращалась в ФФККР для завершения карьеры.

2. Фигуристка сдала положительный допинг-тест. Это был диуретик фуросемид. До этого из-за заявления об уходе она пропустила три допинг-тестирования.

3. Сотскова объяснила РУСАДА, что диуретик был выписан врачами по медицинским показателям. Однако клиника, в которой Мария проходила лечение, не имела лицензии. Фигуристку признали виновной в фальсификации медицинских документов.

В итоге Сотскова получила весьма жесткое наказание — 10 лет дисквалификации в любой спортивной деятельности.

О жизненных трудностях

В сентябре Мария планировала тренировать молодых фигуристов в школе "Лидер". Однако санкции РУСАДА распространяются на тренерскую карьеру.

Кроме того, муж Сотсковой Михаил Омельчук заявил о разводе спустя полгода после заключения брака.

Фигуристка не пала духом и в декабре 2020 года заявила о создании своей частной школы.

Дисквалификация не распространяется на частную деятельность, но может вызвать вопросы, если ученики Сотсковой попадут на официальные соревнования или в сборную.

Плюс Мария заявлена на участие в фестивале "Муус устар" в Якутске. Мероприятие состоится 27 марта. Среди других приглашенных фигуристок: Алина Загитова, Александр Самарин и Максим Ковтун.

Последствия для России

Правильные слова о конфликте Сотсковой высказал хореограф Илья Авербух в Instagram:

"У Маши помимо этой справки уже стояли флажки! От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага".

Тренер Татьяна Тарасова в интервью "Р-Спорту" сказала, что в инциденте вина лежит и на тренере спортсменки. Сама же Светлана Соколовская не стала комментировать ситуацию. Зато бывший тренер Марии Елена Буянова заявила, что разочарована случившимся.

Напомним, что сборная России скоро выступит на чемпионате мира в Стокгольме с 22 по 28 марта. В составе сборной: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы wada допинг мария сотскова фигурное катание wada против россии: допинговый скандал
Новости
Россия создала нейтронный "Прорыв"
В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca
Стало известно когда увеличат пенсии в 2021 году
Дефицит витамина С повышает риск возникновения инсульта
Аксёнов разрешил мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Спасатели эвакуировали застрявших в метель на Байкале туристов
Названы страны, которые готовы вакцинировать от COVID-19 иностранцев
Россия все меньше изпользует американскую валюту
В чем расширить компетенции омбудсменов: мнение эксперта
Как выдержать пост? Советы диетолога
Последние материалы
Милонов: турецкого лоббиста Семенова нужно привлечь к ответственности
В Белоруссии прививают от COVID-19 китайской вакциной Sinopharm
Главный санврач Украины заболел после прививки AstraZeneca
Ученые рассказали почему потеря обоняния при COVID-19 - это хорошо
Фитнес-индустрия просит ввести налоговый вычет на спорт с 2021 года
Дисквалификация на 10 лет: допинговая история Марии Сотсковой
После прививки вакциной AstraZeneca умер норвежский медик
У 23% россиян после увольнения почти не остаётся денег
МИД России назвал нелегитимными попытки Киева вернуть Крым
Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Мир. Новости мира
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников