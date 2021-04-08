Падение России в рейтинге УЕФА: кто виноват и что делать?

После 1/8 финала лиги Европы Россия опустилась на восьмое место рейтинга УЕФА, а Нидерланды поднялись вверх на седьмое место после победы "Аякса" над "Янг Бойз" (3:0) в первом матче ЛЕ.

Новость серьезно затронула СМИ и экспертов, но такой результат был ожидаем после неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

Обновленный рейтинг выглядит так:

Нидерланды — 38,4 балла;

Россия — 38,3 балла;

Бельгия — 36,5 балла;

Австрия — 35,8 балла.

Напомним, что в следующем сезоне пять российских клубов выступят в еврокубках.

Рейтинг России в таблице УЕФА в сезоне 2020/21 составил 4,3 балла, а в прошлом сезоне — 4,6 балла. Похожий показатель у Греции (4,7 балла), которая занимает 20-ю строчку.

Россию смогли обогнать даже Норвегия (6 баллов) и Израиль (7 баллов). В среднем же для России приемлемый балл — около 9.

Хороший результат показывает Шотландия с 8,5 очков за сезон. Шотландская команда "Рейнджерс" сыграла вничью со "Славией" (1:1) в первом матче ЛЕ. Фактически, Шотландия может подняться на еще одну строчку вверх с 11-го места, если "Рейнджерс" сыграет хотя бы вничью в ответном матче со "Славией".

Реакция на падение в рейтинге

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил в интервью "СЭ", что российскому спорту необходима система, без которой невозможно конкурировать с командами из других стран.

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в интервью "Чемпионату" заявил, что Россия терпит неудачу на протяжении нескольких сезонов и уже растеряла запасы.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в интервью "Чемпионату" назвал падение России страшной новостью для всех любителей футбола. Он также добавил:

"Но если господин Дюков и компания начнут развивать футбол, то за три-пять лет мы сможем вернуть себе хотя бы шестую строчку".

Напомним, что по общему количеству очков за пять лет шестую строчку уверенно занимает Португалия. Разница очков между 6-й и 7-й строчкой составляет чуть больше 9,5 очков.

Если взять рейтинг за текущий сезон, то 6-е место занимает Шотландия, а рядом с ней Нидерланды. Таким образом, достигнуть шестой строчки будет крайне сложно с учетом последних выступлений российских клубов в еврокубках.

Лебедев вспомнил историю с "Тамбовом", который оказался на гране банкротства, но все равно получил деньги от футбольных властей. При этом у большей части игроков зарплата не превышала 50 тысячи рублей, по словам спортивного директора Павла Худякова.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал в интервью "СЭ" падение России в рейтинге УЕФА дном:

"Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей, и только одну игру выиграли".

За все время существования рейтинга УЕФА Россия показывала плохие результаты в восьми сезонах. Самым плохим оказался сезон 2001/02 с результатом 2,33 балла.

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" назвала легионерский лимит главной проблемой российского футбола.

Проблемы российских клубов в еврокубках

Эксперты и СМИ говорят, что легионерский лимит в РПЛ стал одной из причин снижения России в рейтинге. Большинство склоняется к тому, что лимит необходимо убрать.

Президент РФС Александр Дюков в интервью "РИА Новости" посчитал, что причина провала в еврокубках из-за коронавируса. По словам президента РФС, игроки болели, и не все команды могли провести матчи с основным составом.

К этому нужно добавить разницу в графиках после коронавирусной паузы. Россия возобновила чемпионат 20 июня 2020 года и закончила турнир 22 июля. Новый сезон начался уже 8 августа. Времени для восстановления игроков было мало, но с другой стороны из-за коронавирусной паузы все команды не играли 95 дней.

Последствия падения в рейтинге

Согласно опросу пользователей Sportbox. ru, потеря 7-й строчки в рейтинге УЕФА некритична для российских клубов.

Россия сможет заявить в ЛЧ и ЛЕ пять клубов. Чемпион РПЛ попадает сразу в групповой этап ЛЧ, а вторая команда будет проходить квалификацию.

Два минуса смещения России на восьмую строчку:

1. Попадание в групповой этап Лиги Европы возможен только после отборочного тура. Команде необходимо выиграть один матч для того, чтобы попасть в группу.

2. Если команда проиграет квалификацию ЛЧ, то отправится на отборочный матч в ЛЕ.

При таких последствиях российским клубам будет физически сложнее играть больше матчей. С другой стороны, это шанс для улучшения качества игры.

Серьезные последствия могут начаться в том случае, если Россия вылетит с десятого места.

Особенность рейтинга УЕФА заключается в том, что обновленные места вступят в силу в сезоне 2022/23. Таким образом, в сезоне 2021/22 Россия условно остается на седьмом месте.

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