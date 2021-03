4 марта гоночная команда "Хаас" представила болид с российским флагом. Спонсором проекта оказалась российская компания "Уралкалий".

Болид предназначен для гонщика-дебютанта "Формулы-1" Никиты Мазепина, а его отец Дмитрий Мазепин — владелец "Уралкалия".

Партнер россиянина — сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Предстоящий сезон "Ф-1" пройдет с 26 по 28 марта.

Автогоночная команда базируется в США. В ее составе два основных пилота: Никита Мазепин и Мик Шумахер. Также есть тест-пилоты: Пьетро Фиттипальди и Луи Делетраз.

Компания использует двигатели "Феррари" и шины "Пирелли".

Дебют команды в "Ф-1" состоялся в 2016 году. В 2018 году был самый успешный сезон, когда на Кубке конструкторов "Хаас" заняла пятое место. В том же году на чемпионате мира из команды "Хаас" лучшее место занял пилот Кевин Магнуссен.

После этого результаты команды пошли на спад. В 2020 году на Гран-при Айфеля пилот-ветеран "Хааса" Ромен Грожан попал в аварию после обгона российского гонщика Даниила Квята.

Болид был разделен на две части, но Грожан смог самостоятельно выбраться. Гонка была остановлена, а пилот отстранен от участия в двух гонках на трассах Сахир и Абу-Даби. Из-за инцидента Грожан заявил о возможном завершении карьеры.

Общая статистика "Хааса" выглядит так:

Производитель калийных удобрений "Уралкалий" присоединился в конце 2020 года. Вместе с этим поменялось название команды на с "Haas F1 Team" на "Uralkali Haas F1 Team" и подписывают нового пилота Никиту Мазепина. После этого начался ряд скандалов и возмущений, вызванных критикой болельщиков в соцсетях.

Иностранная публика посчитала, что российский гонщик купил себе место в "Ф-1". Вот как выглядел первый день Никиты Мазепина в "Хаас".

А вот что болельщики говорят в комментариях под постом:

Пользователь Rohan Redbeard вспомнил прошлогодний скандал "Хаас" с компанией "RichEnergy":

Пользователь darcy считает, что "этот мальчик не заслуживает этого места".

Часть публики запустила в Твиттере хештег #wesaynotomazepin. Также на портале Change. orgпоявилась петиция для отстранения Мазепина от участия в американской команде. Документ подписали около 46,6 тысяч человек.

My expectations for this car were so low, but this...

I think I shouldn't speak, because there is nothing nice to say.

This sport really reched a new level and not in a positive way.

I'm disgusted, just disgusted. #WeSayNoToMazepin pic.twitter.com/skAB8z8dYQ