Как обойти антироссийские санкции: история болида "Хаас"

4 марта гоночная команда "Хаас" представила болид с российским флагом. Спонсором проекта оказалась российская компания "Уралкалий".

Болид предназначен для гонщика-дебютанта "Формулы-1" Никиты Мазепина, а его отец Дмитрий Мазепин — владелец "Уралкалия".

Партнер россиянина — сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Предстоящий сезон "Ф-1" пройдет с 26 по 28 марта.

О команде и новом спонсоре "Хаас"

Автогоночная команда базируется в США. В ее составе два основных пилота: Никита Мазепин и Мик Шумахер. Также есть тест-пилоты: Пьетро Фиттипальди и Луи Делетраз.

Компания использует двигатели "Феррари" и шины "Пирелли".

Дебют команды в "Ф-1" состоялся в 2016 году. В 2018 году был самый успешный сезон, когда на Кубке конструкторов "Хаас" заняла пятое место. В том же году на чемпионате мира из команды "Хаас" лучшее место занял пилот Кевин Магнуссен.

После этого результаты команды пошли на спад. В 2020 году на Гран-при Айфеля пилот-ветеран "Хааса" Ромен Грожан попал в аварию после обгона российского гонщика Даниила Квята.

Болид был разделен на две части, но Грожан смог самостоятельно выбраться. Гонка была остановлена, а пилот отстранен от участия в двух гонках на трассах Сахир и Абу-Даби. Из-за инцидента Грожан заявил о возможном завершении карьеры.

Общая статистика "Хааса" выглядит так:

гонки Гран-При — 100;

лучшее место — 4;

лучшее место на старте — 5.

Производитель калийных удобрений "Уралкалий" присоединился в конце 2020 года. Вместе с этим поменялось название команды на с "Haas F1 Team" на "Uralkali Haas F1 Team" и подписывают нового пилота Никиту Мазепина. После этого начался ряд скандалов и возмущений, вызванных критикой болельщиков в соцсетях.

Иностранная публика посчитала, что российский гонщик купил себе место в "Ф-1". Вот как выглядел первый день Никиты Мазепина в "Хаас".

First day at the #HaasF1 office for @nikita_mazepin! Watch the full edit on YouTube ⤵️ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 20, 2021

А вот что болельщики говорят в комментариях под постом:

Paulo Carmini: "Надеюсь, он держит руки на руле … Действительно разочарован "Хаасом".

Пользователь Rohan Redbeard вспомнил прошлогодний скандал "Хаас" с компанией "RichEnergy":

"Но сколько новых спонсоров захотят присоединиться к Haas сейчас? Уже ходят слухи, что BWT отключили потенциальную сделку. Это так же неблагоразумно, как и сделка с Rich Energy".

Пользователь darcy считает, что "этот мальчик не заслуживает этого места".

Часть публики запустила в Твиттере хештег #wesaynotomazepin. Также на портале Change. orgпоявилась петиция для отстранения Мазепина от участия в американской команде. Документ подписали около 46,6 тысяч человек.

My expectations for this car were so low, but this...

I think I shouldn't speak, because there is nothing nice to say.

This sport really reched a new level and not in a positive way.

I'm disgusted, just disgusted. #WeSayNoToMazepin pic.twitter.com/skAB8z8dYQ — ✨Tiny Maja✨ (@Maja_F1) March 4, 2021

Глава команды Гюнтер Штайнер ответил на критику в интервью RaceFans. Он назвал четырех гонщиков, попавших в "Ф-1" за счет финансовой поддержки: Серхио Перес, Джордж Рассел, Лэнс Стролл и Ники Лауда.

О карьере Никиты Мазепина

Мазепин начал карьеру с 2014 года. В 2016 году он впервые полчил золото на чемпионате Великобритании "Формулы-3".

Россиянин трижды попадал в "Ф-1" в качестве резервного пилота с 2016 по 2018 год на турнире "Форс Индия".

Только в 2018 году в составе "ART Grand Prix" Мазепин выигрывает четыре раза и по итогу "GP3" занимает второе место. В следующем году россиянин переходит в "Ф-2", где занимает 18-е место без побед и подиумов.

В сезоне 2019/20 на Азиатском чемпионате "Формулы-3" Мазепину удается занять третью строчку, а в 2020 году он завершает сезон на пятом месте в "Ф-2".

Теперь Мазепу предстоит показать себя в "Формуле-1". Шансов на успех в первой гонке в Бахрейне мало. Фавориты турнира — гонщики с мировым именем: Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен.

После подписания контракта с "Хаасом" Мазепин опубликовал интимное видео в Instagram, где трогает девушку за грудь. Сам гонщик извинился, но глава FIA Жан Тодт предупредил Мазепина о серьезных последствиях в случае повторного скандала.

Реакция болельщиков на болид

После выхода нового проекта болида в свет болельщики стали активно писать о репутации "Хааса" и возможном последнем сезоне команды.

Пользователь ChrisWhybin предложил разбавить цвета болида под американский флаг:

"Нам нужно, чтобы кто-то изменил его, чтобы на синем фоне появились белые звезды и добавились дополнительные красные полосы".

We need someone to alter it so there are white stars on the blue background and addition of some extra red stripes. — Chris Whybin (@ChrisWhybin) March 5, 2021

А были и те, кто представлял новые эскизы болида, только с немецким флагом из-за Мика Шумахера.

По словам главы "Хаас" Гюнтера Штайнера, болиды могут иметь раскраску с цветами флагов. Однако в проекте запрещен сам флаг России.

Международная федерация автоспорта также сообщила, что "Хаас" согласовал раскраску.

По данным Autosport, ВАДА проведет проверку из-за раскраски болида.