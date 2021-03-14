Возвращение Косторной к Тутберидзе: последствия и шансы на триумф

3 марта появилась информация о возвращении Алены Косторной к Этери Тутберидзе.
Сначала об этом написал журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. После этого хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил в Instagram, что решение еще не принято.
Позже гендиректор "Самбо-70" Ренат Лайшев подтвердил "Чемпионату" желание Косторной вернуться к Тутберидзе. В интервью "ТНВ" Лайшев сказал, что
"мы спокойно относимся к тому, что Косторная может попробовать себя где-то еще и вернуться".
На вопросы журналистов Алена ответила, что не обсуждает тему перехода.
Глава ФФККР Александр Горшков сообщил журналистам, что с федерацией не было контактов по поводу перехода Косторной.
4 марта Евгений Плющенко подтвердил возвращение Алены к Тутберидзе.
Напомним, что летом прошлого года Косторная перешла к Евгению Плющенко. За это время фигуристка добилась следующих результатов:
Фигуристка была включена в резерв сборной России для выступлений на чемпионате мира 2021 в Стокгольме. Турнир пройдет с 22 по 28 марта.
В сезоне 2020/21 Косторная отличалась исполнением двойного акселя, тройного лутца и тройного тулупа без использования элементов ультра-си.
После неудачных серий выступлений спортсменка собирается вернуться в группу Тутберидзе. Очевидно, для улучшения результатов.
СМИ выделяют несколько возможных причин перехода Косторной от Плющенко к Тутберидзе:
Хореограф Илья Авербух высказался о связи между переходом Косторной и работой тренерского штаба в интервью "СЭ" следующим образом:
"Я не сбрасывал бы все на плечи тренерского штаба Евгения, мол, они провалились. Я так не считаю".
Напомним, что Косторная ушла к Плющенко вслед за Александрой Трусовой. Девушки требовали от тренера внимания, но в группе Тутберидзе все чемпионы (Анна Щербакова, Камила Валиева и Евгения Медведева), а времени на всех в равной степени не хватит.
При этом Этери очень строгий тренер и человек. Это подтверждают ее бывшие ученики.
Например, вот что говорит Полина Шубодерова, работавшая с Тутберидзе с 2016 по 2018 год:
"Этери Георгиевна жёсткая и в жизни, просто такой человек".
Экс-ученик Адьян Питкеев рассказал, как Этери отчитала его после неудачного выступления на ЧР:
"Уже вышел — значит, надо терпеть".
Евгения Медведева, вернувшаяся к Тутберидзе от Брайна Орсера, рассказывала журналистам, как Этери заставляла работать фигуристку на льду.
Сама же Тутберидзе не отрицает свой строгий характер. В одном из интервью "РИА Новости" тренер рассказала, что заставляет спортсменов через "не хочу" работать на льду, и сравнила свое поведение с родителем, который обязан воспитывать своего ребенка.
За всю тренерскую карьеру Тутберидзе распрощалась с десятками спортсменов. За 2018 год четыре ученицы перешли к другим наставникам. Среди самых известных переходов:
Бывшие ученики Тутберидзе также говорят о большом внимании тренера к молодым спортсменам. Возможно, это принцип Этери — она занимается с юными спортсменами "с нуля". Если посмотреть статистику Тутберидзе, то она стала первым тренером, который побил рекорды на взрослых турнирах с молодыми спортсменами (от 13 до 15 лет).
Этери также доказала, что 13-летние фигуристки могут исполнять четвертные прыжки на официальных соревнованиях.
По итогу в команде Тутберидзе остались только взрослые фигуристки: Медведева после возвращения из Канады, Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева. Плюс очень много молодых учениц: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.
Авербух в интервью "СЭ" считает, что 90 процентов успеха все равно зависит от спортсменки.
Экс-фигурист и тренер Максим Траньков рассказал "Чемпионату" в интервью, что Косторную могут не принять, и ей придется пройти испытательный срок.
СМИ считают, что у Косторной не получится подняться на вершину после возвращения к Тутберидзе.
Главные трудности: вернуть доверие тренера, показать хорошие результаты на тренировке (особенно, после провала на финале Кубка России) и выдержать конкуренцию с юными фигуристками.
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