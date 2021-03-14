Возвращение Косторной к Тутберидзе: последствия и шансы на триумф

3 марта появилась информация о возвращении Алены Косторной к Этери Тутберидзе.

Сначала об этом написал журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. После этого хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил в Instagram, что решение еще не принято.

Позже гендиректор "Самбо-70" Ренат Лайшев подтвердил "Чемпионату" желание Косторной вернуться к Тутберидзе. В интервью "ТНВ" Лайшев сказал, что

"мы спокойно относимся к тому, что Косторная может попробовать себя где-то еще и вернуться".

На вопросы журналистов Алена ответила, что не обсуждает тему перехода.

Глава ФФККР Александр Горшков сообщил журналистам, что с федерацией не было контактов по поводу перехода Косторной.

4 марта Евгений Плющенко подтвердил возвращение Алены к Тутберидзе.

Напомним, что летом прошлого года Косторная перешла к Евгению Плющенко. За это время фигуристка добилась следующих результатов:

второе место на этапе Гран-при в Кубке России;

шестое место в финале Кубка России;

второе место на четвертом этапе Кубка России.

Фигуристка была включена в резерв сборной России для выступлений на чемпионате мира 2021 в Стокгольме. Турнир пройдет с 22 по 28 марта.

В сезоне 2020/21 Косторная отличалась исполнением двойного акселя, тройного лутца и тройного тулупа без использования элементов ультра-си.

После неудачных серий выступлений спортсменка собирается вернуться в группу Тутберидзе. Очевидно, для улучшения результатов.

Причины перехода

СМИ выделяют несколько возможных причин перехода Косторной от Плющенко к Тутберидзе:

плохие результаты;

низкая мотивация самой спортсменки;

провальная работа тренерского штаба Плющенко;

Хореограф Илья Авербух высказался о связи между переходом Косторной и работой тренерского штаба в интервью "СЭ" следующим образом:

"Я не сбрасывал бы все на плечи тренерского штаба Евгения, мол, они провалились. Я так не считаю".

Напомним, что Косторная ушла к Плющенко вслед за Александрой Трусовой. Девушки требовали от тренера внимания, но в группе Тутберидзе все чемпионы (Анна Щербакова, Камила Валиева и Евгения Медведева), а времени на всех в равной степени не хватит.

При этом Этери очень строгий тренер и человек. Это подтверждают ее бывшие ученики.

Например, вот что говорит Полина Шубодерова, работавшая с Тутберидзе с 2016 по 2018 год:

"Этери Георгиевна жёсткая и в жизни, просто такой человек".

Экс-ученик Адьян Питкеев рассказал, как Этери отчитала его после неудачного выступления на ЧР:

"Уже вышел — значит, надо терпеть".

Евгения Медведева, вернувшаяся к Тутберидзе от Брайна Орсера, рассказывала журналистам, как Этери заставляла работать фигуристку на льду.

Сама же Тутберидзе не отрицает свой строгий характер. В одном из интервью "РИА Новости" тренер рассказала, что заставляет спортсменов через "не хочу" работать на льду, и сравнила свое поведение с родителем, который обязан воспитывать своего ребенка.

За всю тренерскую карьеру Тутберидзе распрощалась с десятками спортсменов. За 2018 год четыре ученицы перешли к другим наставникам. Среди самых известных переходов:

Евгения Медведева — к Брайану Орсеру;

Алена Косторная, Александра Трусова и Анастасия Тараканова — к Евгению Плющенко;

Полина Цурская — к Елене Буяновой.

Бывшие ученики Тутберидзе также говорят о большом внимании тренера к молодым спортсменам. Возможно, это принцип Этери — она занимается с юными спортсменами "с нуля". Если посмотреть статистику Тутберидзе, то она стала первым тренером, который побил рекорды на взрослых турнирах с молодыми спортсменами (от 13 до 15 лет).

Этери также доказала, что 13-летние фигуристки могут исполнять четвертные прыжки на официальных соревнованиях.

По итогу в команде Тутберидзе остались только взрослые фигуристки: Медведева после возвращения из Канады, Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева. Плюс очень много молодых учениц: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Последствия перехода

Авербух в интервью "СЭ" считает, что 90 процентов успеха все равно зависит от спортсменки.

Экс-фигурист и тренер Максим Траньков рассказал "Чемпионату" в интервью, что Косторную могут не принять, и ей придется пройти испытательный срок.

СМИ считают, что у Косторной не получится подняться на вершину после возвращения к Тутберидзе.

Главные трудности: вернуть доверие тренера, показать хорошие результаты на тренировке (особенно, после провала на финале Кубка России) и выдержать конкуренцию с юными фигуристками.