Николай Сапелкин: спортивная нагрузка у игроков в лапту выше, чем у футболистов

Почему важно играть в лапту и какой инвентарь для этого нужен, а также зачем современным детям и подросткам ходить в походы и жить на природе, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру историк, этнограф Николай Сергеевич Сапелкин.

Бюджетный фитнес

— Николай Сергеевич, а вы инвентарь для лапты как делаете?

— Если это не официальные соревнования, то инвентаря специального не нужно. Любой мячик годится; бита — любая палка, хоть черенок от лопаты, хоть палка из лесу; более-менее ровная площадка. Без финансовых вложений значительный спортивно-оздоровительный эффект. Если это дворовая игра, главное, чтобы был энтузиаст, который заразил бы этой игрой.

К сожалению, у нас за последнюю четверть века прививали культуру потребления и показывали единственную модель оздоровления: потратить деньги и сходить в фитнес-зал. Это такое же пустое времяпрепровождение, как и лежать на пляже. Нужно двигаться.

Несомненным преимуществом лапты является массовость. Она объединяет в одной игре больше 20 человек. Мы несколько раз участвовали в корпоративных спартакиадах Сбербанка, предлагали им русскую лапту. Руководство с удовольствием поддержало.

Мы несколько лет проводили с ними соревнования. Но пришли к выводу, что для людей, которые не занимаются систематически спортом, играть в лапту тяжело.

Игра настолько азартная, что люди втягиваются, начинаются резкие рывки, перебежки, а потом начинают мышцы болеть. Человек начинает себя на игровой площадке ощущать ребенком. А ребенком он уже не является.

Инфантильность вместо развития

— Николай Сергеевич, а водные есть игры у вас, национальные забавы?

— С водой очень сложно. Для того чтобы сейчас провести соревнования на воде, необходимо не просто сертифицировать водоем, надо еще нанять водолазов. Сейчас в поход сходить невозможно. Но мы проводим детские лагерные сборы, организуем их как вид семейного отдыха, когда дети и подростки вместе со своими родителями либо доверителями. Потому что если официально организовать лагерь, то он никогда не осуществится. Много требований совершенно неразумных, которые ничему детей не научат. Ведь на природу дети выходят, чтобы получить навыки выживания в условиях дикой природы, чтобы знать, как организовать свою жизнь и быт в условиях дикой природы. А теперь требуется, чтобы пища раздавалась в контейнерах, в одноразовой посуде, чтобы она поставлялась из сертифицированной столовой, а если готовится на месте, то нужны холодильники отдельные для каждого вида продуктов. Нужна горячая, холодная вода. В итоге дети никакого развития не получают. И у костра не посидишь: нужно вытравить всю площадку от клещей, комаров. Но если молодой человек не будет знать, что существуют насекомые, которые могут покусать, он уже не настолько развит.

Наши солдаты пока считаются одними из самых сильных в мире, потому что все-таки у наших людей есть навыки жизни в дикой природе.

Я с ужасом думаю: пройдет еще одно поколение, с учетом того, что в сельской местности практически нет детей, все наши будущие военнослужащие будут из городских детей, на природе они практически не бывали. А вы вспомните советскую детскую классику. "Бронзовая птица" рассказывает о событиях 1920-х годов, дети находятся в пионерском лагере. Большевики, как только пришли к власти, стали организовывать пионерские лагеря для детей и подростков. Тогда стационарных условий не было.

Жизнь в палаточном лагере делает человека сразу взрослым. Я провел 19 таких лагерей и скажу, что дети буквально за 2-3 недели очень сильно меняются, становятся собранными, четкими, не хулиганят, не расхлябанные. Самое главное, осваивают навыки безопасности и получают навыки разумной жизни на природе.

Хорошо, когда особенно перепады температур в летнее время: жаркий день или холодная ночь, или дождь пошел. Вот здесь ребенок прямо превращается в маленького взрослого человека.

Воспитательный эффект есть во всех национальных видах спорта, потому что они основа нашей идентификации. Лапта развивает коллективизм, товарищескую спайку, требует от каждого игрока быстрого принятия решений и способности к подвигу.

И быстро принять решение не для себя, любимого, а для всей команды. Потому что если проиграешь ты, то проиграла вся команда. Система русских игр построена на том, что это игры коллективные. По большому счету русская лапта — это:

игровая легкая атлетика,

спринтерский бег,

бег на скоростной выносливости,

прыжки в длину,

прыжковая акробатика,

метание снаряда на дальность и в цель, где важна точность и сила удара.

И, конечно, взаимовыручка в острой спортивной борьбе. Спортивная нагрузка у игроков в лапту выше, чем у игроков в футбол, потому что перебежки более стремительные, то есть нагрузка на организм больше. В лапте еще пока не столько высока конкурентная плотность, как в футболе. Поэтому команды посёлков имеют возможность выступать на первенствах всероссийского уровня.

— Николай Сергеевич, что пожелаете нашим зрителям?

— Пожелание зрителям, чтобы были здоровыми, чтобы не забывали, что все мы носители нашего русского характера.

Покажите лапту детям, внукам. И сами разминайтесь. Сохраним наши традиции, сохраним Россию, русскую культуру, русскую цивилизацию.