Русские национальные игры избавят молодёжь от инфантильности и неповоротливости

Как появились русские национальные игры лапта, бабки и городки, для чего они нужны современным поколениям, а также чем они отличаются от западных спортивных игр, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру историк, этнограф Николай Сергеевич Сапелкин.

Лапта для военных

— Николай Сергеевич, вы занимаетесь уже многие годы возрождением русских национальных игр, таких как бабки, лапта, русские шашки, городки. О городках говорил Суворов: "Эта игра развивает глазомер, быстроту, натиск. Битой мечусь — это глазомер, битой бью — это быстрота, битой выбиваю — это натиск". Как пришла к вам идея о возрождении русских национальных игр?

— Хорошо, что вы вспомнили Суворова, потому что практически весь комплекс национальных видов спорта у нас связан с военным искусством. Даже русская лапта моделирует наступление мотострелкового отделения в бою. Понятно, что, когда она появилась, мотострелков не было, но сейчас это четко: россыпью идем в наступление, мечем гранаты, то есть осаливаем друг друга мячом, уничтожаем противника, уворачиваемся от пуль.

Мы для военнослужащих предложили военную лапту, где мяч подаётся не битой, а саперной лопаткой.

Опасная штука, потому что в случае резкого движения саперной лопаткой можно и поранить своего коллегу.

Из национальных видов спорта в общероссийскую спортивную классификацию внесены:

русская лапта,

русские шашки,

городки.

Установлены единые правила, проводятся официальные соревнования. Победители всероссийских соревнований получают звание мастера спорта России. У нас по русской лапте за последние четверть века подготовлено 60 мастеров спорта в Воронежской области, потому что наша спортивная федерация действует именно там.

У меня два аспекта, связанных с национальными видами спорта:

изучение с точки зрения этнографа истории появления границ той или иной игры и чем она была обусловлена;

и второй аспект — практический, как спортивного менеджера.

Мы в 1995 году создали в Воронежской области Федерацию русской лапты и национальных видов спорта, и стали проводить работы по расширению массовости этого вида спорта и стремления к мастерству.

Лапта, думаю, появилась у наших предков, когда они осознали свою единую идентичность, когда пришли к пониманию, что нужны развлечения не просто детские, а полезные.

Что такое бабки. Игровой процесс заключается в ловкости бросания косточек ("бабок"). Задача игры — сбить битком бабку, стоящую на линии кона. Бабку обычно находили среди костей животных. Биток же делали из наиболее крупной бабки. Здесь глазомер, нужный и для охоты, и для военного дела. Кстати, в Русском музее есть скульптура игрока в бабки, есть несколько картин, как крестьянские дети играют в бабки. Занятие озорное. Игра может быть командной, вовлекать много людей.

Городки — это уже более стильная игра, не для всех ребятишек, а для людей серьезных. В городки любил играть Лев Толстой, Сталин, Молотов. Мы пытались подавать её как массовую игру во время городских праздников, но есть опасность, связанная с поведением современных детей и подростков. Они стоят с открытым ртом, и если вдруг игрок, запустив биту по направлению к фигурам, допустил промах, и она полетела в толпу, люди обычно не убегают, не перехватывают (если это современная молодежь), а ждут, когда она ударит их по лбу.

Но как раз и нужно национальные виды спорта развивать, чтобы не было такой инфантильности и неповоротливости у современных детей и подростков.

— Это уже компьютерное поколение, которое скорее на виртуальное откликается, чем на то, что в реальности происходит.

— Да. Мы однажды проводили в православных лагерях Калужской области семинары по национальным видам спорта. Показывали чижа и пришли к пониманию, что чижа нужно исключить. Игра весёлая, интересная, но заостренная палка часто попадает прямо в лицо игроку, потому что дети 100-летней давности и нынешние дети несколько разные по тому, как они:

соображают,

ориентируются,

реагируют.

Есть ещё игра жожка, которая на Востоке называется "лянга", а сейчас она к нам приходит с Запада под названием "сокс", когда внутренней стороной стопы играющий набивает эту жожку. Но нынешние дети не всегда могут даже футбольный мяч набить, подготовки у них для этого нет спортивной. А с жожкой ещё сложнее. Поэтому игру мы показываем, но хорошего зрительского эффекта не получается, потому что пять раз от силы дети набивают, а потом не могут.

Уникальная игра

Что касается лапты, это вообще уникальная игра, потому что может объединять сразу до 22 игроков. Есть и мини-лапта, которая позволяет сокращать количество игроков вдвое. Взять виды спорта, которые к нам пришли с Запада. Что такое бейсбол, люди у нас знают, но не понимают, что там за правила. Там фактически динамики нет. Нужно сделать удар, после этого пройтись по базам. Можно на одной базе стоять долго.

В Штатах играют 4-6 часов одну только игру. Это не для нас. Всё-таки русская жизнь динамичная. Мы люди более сообразительные, чёткие и весёлые.

Поэтому и в правилах русской лапты это нашло отражение: линия города, линия кона, игровое поле. В границах футбольной площадки прекрасно размечается поле для лапты. Бита сейчас круглая используется. Сама лапта произошла от слова "лопата", потому что подавали плоской доской, как лопатой, и били мяч. А мяч — это что-то намятое, какая-то ткань, шерсть наминалась. 100 лет назад это был чулок. Что было раньше, мы сказать не можем, потому что археологи разыскали биты, но не нашли мячи. Биты деревянные не так быстро истлевали. Мячи до нашего времени не дошли, так как были:

тканевые,

шерстяные.

Итак, подача, удар, мяч в игровом поле. Игрок, совершивший удар, обеспечивает возможность игрокам своей команды перебегать игровое поле. Если игрок перебежал и вернулся, он приносит два очка команде. Мы были с товарищеским визитом в Германии, у них есть национальная игра шлагбаль. Тоже палка, мяч.

Эта игра, предположительно зародившаяся в индоарийскую общность, то есть 4-5 тысяч лет назад, но у каждого народа она трансформировалась.

В Германии она больше похожа на детскую забаву, потому что там на задней линии площадки стоит палка, ты должен добежать, взяться за нее руками, и, пока ты держишься, тебя не салят. Но ты должен вернуться в город, на старт. Если чувствуешь, что противник тебя на игровом поле заблокировал, ты возвращаешься снова к палке. Скучно, потому что человек просто бегает, как загнанный заяц. А у нас русский характер: совершил перебежку, встал на задней линии, осмотрелся, и когда ты понимаешь, что можно возвращаться, чтобы принести победу, то ты либо погибаешь, либо приносишь очки. Назад ты не имеешь права вернуться. Если тебя осалили, то необходимо как можно быстрее схватить мяч и переосалить, то есть сразить противника, и самому убежать.