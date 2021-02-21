Теннисист Аслан Карацев выбыл из Открытого чемпионата Австралии, проиграв полуфинал первой ракетке мира Новаку Джоковичу(6:3, 6:4, 6:2). 27-летний теннисист достойно покинул турнир, впервые прорвавшись в турнир "Большого шлема".
Напомним, что Australian Open проходил с 10 января по 22 февраля в Катаре. В еще одном полуфинальном матче встретились Даниил Медведев и Стефанос Циципас, россиянин был сильнее.
Успех Карацева значительно сказался на его одиночном рейтинге. Спортсмен может прыгнуть со 112-го места в топ-50. Еще один значительный прорыв сделал Карацев с 2019 по 2020 год, когда он с 289-й строчки взлетел на 177 позиций вверх.
Реакция зарубежных СМИ и болельщиков в соцсетях бесподобна. Французское издание L'Equipe пишет о победе Карацева в четвертьфинале:
"Димитров покидал корт хромая, раздавленный морально и с болью в спине".
Под постом болельщики разделились. Одни считают неизвестного спортсмена восходящей звездой, а другие говорят о допинге, раз это спортсмен из России.
Теннисист из Владикавказа начал профессиональную карьеру в 2015 году, но впервые всерьез о Карацева заговорила в сентябре 2020 года.
После матча с Кареном Хачановым в Санкт-Петербурге теннисист в интервью "СЭ" рассказал, что во время пандемии тренировался в США и проводил там контрольные матчи. По словам Карацева, у него было достаточно игровой практики, чтобы после локдауна выйти на первые турниры с хорошим результатом.
Проблемы, которые помешали Карацеву успешно заиграть:
1. Отсутствие тренера с 2017 по конец 2018 года. С 2019 года Аслан тренируется в Минске под руководством Егора Яцыка.
2. Повторяющиеся травмы. Спортсмен получал травмы спины в 2017, 2020 и 2021 году перед 1/4 Australian Open с Григором Димитровым.
3. Отсутствие спонсора из-за плохих результатов. В 2017 году он занимал 621-ю строчку в одиночном рейтинге, а в 2018 году — 485.
В том сентябрьском интервью Карацев назвал проблемы с головой главной причиной плохих результатов. Как он сам сказал, что "это не только тренировки на корте, еще мы стали больше внимания психологии уделять, он [Егор Яцык] меня настраивает".
Самая главная цель Аслана — выйти на турнир "Большого шлема", попасть в топ-50, а затем в топ-20. Меньше чем за год ему удалось уже достичь двух целей или, как минимум, одной.
Карацев сделал прорыв не только в попадании первых матчей "Большого шлема", но и в плане победы над серьезными соперниками: Диего Шварцманом (9-е место в рейтинге), Феликсом Оже-Альяссимом (19) и Григором Димитровым (21). Тот факт, что он сумел обыграть теннисистов из топ-20 уже говорит о многом.
Победа над первой ракеткой мира произвела бы фурор, но все-таки Джокович уже девять раз на Australia Open и имеет большой опыт.
Карацеву сложнее всего дались победы против топ-20. Для сравнения, матчи с Джанлуки Магером (96) и Егором Герасимовым (79) продлились в среднем полтора часа и три сета.
Статистика продолжительности матчей Карацева с топами:
|
Соперник
|
Время
|
Сеты
|
Шварцман
|
1:52
|
3
|
Оже-Альяссим
|
3:25
|
5
|
Димитров
|
2:32
|
4
Экс-тренер теннисиста, работавший с ним с 2008 года, Александр Куприн назвал в интервью "СЭ" два фактора успеха Карацева. Во-первых, теннисист добавил в концентрации. Во-вторых, он набрался опыта в технике подачи.
По словам Куприна, подача Карацева не превышала 180 км/ч из-за технической ошибки во время ее выполнения.
Тренер Аслана Егор Яцык в интервью "СЭ" рассказал, что они не были готовы к игре с Джоковичем: "Он сделал все возможное, но сегодня у соперника был другой уровень".
За один четвертьфинальный матч Australian Open Карацев получит 404 тысячи долларов. Хотя до этого за всю карьеру он заработал всего 600 тысяч долларов.
После проигрыша в полуфинале болельщики поблагодарили Аслана за результаты и пожелали закрепиться в топе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере доходов в России и, возможно, Донбасса.