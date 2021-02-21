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Автор Владан Джурич

История триумфа Аслана Карацева

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Теннисист Аслан Карацев выбыл из Открытого чемпионата Австралии, проиграв полуфинал первой ракетке мира Новаку Джоковичу(6:3, 6:4, 6:2). 27-летний теннисист достойно покинул турнир, впервые прорвавшись в турнир "Большого шлема".

История триумфа Аслана Карацева

Напомним, что Australian Open проходил с 10 января по 22 февраля в Катаре. В еще одном полуфинальном матче встретились Даниил Медведев и Стефанос Циципас, россиянин был сильнее.

Успех Карацева значительно сказался на его одиночном рейтинге. Спортсмен может прыгнуть со 112-го места в топ-50. Еще один значительный прорыв сделал Карацев с 2019 по 2020 год, когда он с 289-й строчки взлетел на 177 позиций вверх.

Реакция зарубежных СМИ и болельщиков в соцсетях бесподобна. Французское издание L'Equipe пишет о победе Карацева в четвертьфинале:

"Димитров покидал корт хромая, раздавленный морально и с болью в спине".

Под постом болельщики разделились. Одни считают неизвестного спортсмена восходящей звездой, а другие говорят о допинге, раз это спортсмен из России.

Об успехе Карацева

Теннисист из Владикавказа начал профессиональную карьеру в 2015 году, но впервые всерьез о Карацева заговорила в сентябре 2020 года.

После матча с Кареном Хачановым в Санкт-Петербурге теннисист в интервью "СЭ" рассказал, что во время пандемии тренировался в США и проводил там контрольные матчи. По словам Карацева, у него было достаточно игровой практики, чтобы после локдауна выйти на первые турниры с хорошим результатом.

Проблемы, которые помешали Карацеву успешно заиграть:

1. Отсутствие тренера с 2017 по конец 2018 года. С 2019 года Аслан тренируется в Минске под руководством Егора Яцыка.

2. Повторяющиеся травмы. Спортсмен получал травмы спины в 2017, 2020 и 2021 году перед 1/4 Australian Open с Григором Димитровым.

3. Отсутствие спонсора из-за плохих результатов. В 2017 году он занимал 621-ю строчку в одиночном рейтинге, а в 2018 году — 485.

В том сентябрьском интервью Карацев назвал проблемы с головой главной причиной плохих результатов. Как он сам сказал, что "это не только тренировки на корте, еще мы стали больше внимания психологии уделять, он [Егор Яцык] меня настраивает".

О целях и прорыве

Самая главная цель Аслана — выйти на турнир "Большого шлема", попасть в топ-50, а затем в топ-20. Меньше чем за год ему удалось уже достичь двух целей или, как минимум, одной.

Карацев сделал прорыв не только в попадании первых матчей "Большого шлема", но и в плане победы над серьезными соперниками: Диего Шварцманом (9-е место в рейтинге), Феликсом Оже-Альяссимом (19) и Григором Димитровым (21). Тот факт, что он сумел обыграть теннисистов из топ-20 уже говорит о многом.

Победа над первой ракеткой мира произвела бы фурор, но все-таки Джокович уже девять раз на Australia Open и имеет большой опыт.

Карацеву сложнее всего дались победы против топ-20. Для сравнения, матчи с Джанлуки Магером (96) и Егором Герасимовым (79) продлились в среднем полтора часа и три сета.

Статистика продолжительности матчей Карацева с топами:

Соперник

Время

Сеты

Шварцман

1:52

3

Оже-Альяссим

3:25

5

Димитров

2:32

4

Экс-тренер теннисиста, работавший с ним с 2008 года, Александр Куприн назвал в интервью "СЭ" два фактора успеха Карацева. Во-первых, теннисист добавил в концентрации. Во-вторых, он набрался опыта в технике подачи.

По словам Куприна, подача Карацева не превышала 180 км/ч из-за технической ошибки во время ее выполнения.

Тренер Аслана Егор Яцык в интервью "СЭ" рассказал, что они не были готовы к игре с Джоковичем: "Он сделал все возможное, но сегодня у соперника был другой уровень".

За один четвертьфинальный матч Australian Open Карацев получит 404 тысячи долларов. Хотя до этого за всю карьеру он заработал всего 600 тысяч долларов.

После проигрыша в полуфинале болельщики поблагодарили Аслана за результаты и пожелали закрепиться в топе.

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Темы теннис australian open аслан карацев новак джокович даниил медведев
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