Что произошло с бывшим голкипером ЦСКА Чепчуговым: алкоголь, развод, странные посты

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выложил несколько странных постов в своем Instagram.

14 февраля бывший голкипер пишет про нерешенный вопрос к боссу ЦСКА Евгению Гинеру. В качестве фото стоит изображение известного предпринимателя Илона Маска.

15 февраля выходит пост с изображением Неймара и вот таким непростым текстом:

"Не позвольте в миг выступлений мне показать новые обличия! Жестяные руки в Америке, остановка времени от судного дня! Я надеюсь на ваше понимание! Забыл указать, от солнечных лучей которые мы замечали от гнева богов в земли был луч света!".

Возможно Чепчугов говорил о матче ЛЧ "Барселона — ПСЖ", где Неймар не смог выступить из-за травмы.

В тот же день появляется пост, где на фото актер Жан-Клод Ван Дамм. В тексте поста спортсмен призывал подписчиков присоединиться к нему вечером 17 февраля и советовал не употреблять наркотики.

Спустя несколько часов Чепчугов выкладывает видео, в котором ест из грязной тарелки сигаретные окурки.

Чепчугов официально всё pic.twitter.com/Mr56XIsCYL — Руслан Абушкин (@abushkin2) February 15, 2021

Через некоторое время голкипер выкладывает пост с изображением себя в космосе и фразой о награждении его Аллахом.

На следующей день Сергей выкладывает отрывок из фильма с упоминанием о той же дате (17 февраля).

16 февраля Чепчугов пишет в Instagram, что у него все хорошо. Он поблагодарил подписчиков за поддержку.

Вкратце, посты Сергея были на тему поэзии, космоса и философии.

После серии странных постов отец Чепчугова Андрей Чепчугов рассказал в интервью "Чемпионату", что переживает за сына и 17 февраля отправится в Москву.

О браке Чепчугова

12 февраля Сергей рассказывал "Чемпионату", что с трудом пережил разлуку с семьей из-за чего часто употреблял спиртные напитки.

Как заявил Чепчугов, в ночь с 25 по 26 января он напился в последний раз. Именно в этот период он выложил 13 публикаций в соцсетях. Одна из них — где Сергей лежал на кухне с острым ножом в состоянии алкогольного опьянения.

Причина — расставание с женой. Чепчугов развелся со своей супругой Ксенией осенью 2018 года, когда голкипер перебрался в "Енисей".

По словам бывшего вратаря, после трансфера Ксения отказалась переезжать вместе с ним. При этом у них есть еще и дочь София.

Чепчугов объяснил журналистам, что в разводе виновата теща:

"Тёща подтолкнула Ксению к разводу. Она постоянно слушала свою мать, но только не меня. После возвращения из Красноярска наши отношения были далеки от идеала".

Таким образом, спортсмен уехал в "Енисей", оставшись без поддержки семьи. Как он сам сказал, через два месяца в клубе не выдержал и начал пить. Чепчугов также говорил журналистам, что из-за алкоголя пропускал тренировки.

О карьере в "Енисее"

Сергей отыграл в "Енисее" всего один сезон (2017/18). Он провел 8 матчей с учетом Кубка России, пропустил 7 мячей и провел 3 сухих игры.

С начала сезона Чепчугов проводил все время на скамье запасных, а потом его перестали заявлять на матчи. В "Енисее" Сергей оставался 13 раз в запасе и 6 раз был вне заявки.

В интервью "Чемпионату" Чепчугов говорил, что нарушал режим в клубе из-за алкоголя. Сергей признался даже в том, что его хотели сначала выгнать из команды.

По словам экс-голкипера, тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева уговорили не выгонять Чепчугова. После инцидента Сергей извинился перед командой и остался в клубе.

Руководство "Енисея" проводило встречи со спортсменом и призывало его перестать пить.

Чепчугов также признался, что в ЦСКА знали о его проблеме с алкоголем:

"Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями".

Реакция болельщиков

Болельщики Чепчугова бросились спасать Сергея в комментариях под его постами. Часть публики обращалась к Instagram-аккаунту ЦСКА, другие просили вмешаться РФС или РПЛ.

Люди стали массово писать слова поддержки спортсмену:

"Сергей, не делай глупостей!", — пишет пользователь "tolkom88";

пользователь "plowchegje":"Чепа, знаем что тяжко, но возьми себя в руки, ты же легенда";

"egorgubernatorov" пишет:"Серёг, мы надеемся ты угараешь, но, если честно, очень пугает твой юмор".

После поста Сергея, что с ним все в порядке, подписчики стали благодарить голкипера за матчи с "Реалом" и попросили больше не пугать их страшными постами.