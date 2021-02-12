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Автор Владан Джурич

Провал России на старте ЧМ по биатлону: в чём причина?

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Сборная России заняла девятое место в стартовой гонке на чемпионате мира в Поклюке в Словении. Турнир начался 10 февраля со смешанной эстафеты.

Провал России на старте ЧМ по биатлону: в чём причина?

По итогам гонки в ТОП-5 вошли:

  1. Норвегия.
  2. Австрия.
  3. Швеция.
  4. Украина.
  5. Франция.

Сборная России вышла с сильнейшим составом в эстафете: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Россия заняла пятое место по времени на лыжне, благодаря старту Логинова, и седьмую строчку по времени стрельбы.

Другие цифры сборной России:

  • отставание от Норвегии — 2 минуты и 11 секунд;
  • Миронова получила два штрафных круга;
  • использовано девять дополнительных патронов.

Напомним, что сборная тренировалась в Поклюке с 25 января.

Комментарии после гонки

Экс тренер сборной России Анатолий Хованцев и бывший биатлонист Дмитрий Васильев назвали выступление России провалом.

После гонки Миронова извинилась за два штрафных круга и заявила, что на трассе был коварный подход к стрельбищу.

Латыпов признался, что провел много времени на стрельбе лежа. Эдуард также отметил, что на последнем кругу не получилось добавить из-за скованности мышц.

Коуч сборной Валерий Польховский рассказал в интервью "Матч ТВ", что неудачи начались с первого этапа. Специалист отметил, что из-за свежего снега спортсменам пришлось включать максимальную скорость.

Известная экс-биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что у сборной России не будет медалей на ЧМ.

Реакция болельщиков

Под постом "IBU World Cup" нашлось всего два комментария. Самый занимательный от пользователя "Victoria Rodicheva":

"Шведка несколько раз нарушала правила спортивного поведения на финише! Стыд! Смотрите видео с трека!"

В эстафете сборной Швеции участвовали: Себастьян Самуэлльсон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг.

Во время гонки ни один из спортсменов не нарушал правил спортивного поведения. Правда в середине противостояния были падения, но они произошли неумышленно.

Саммуэлльсон, один из активистов чистого спорта, в интервью "Матч ТВ" говорил о расследовании по делу коррупции IBU. По словам шведа, он возмущен тем, что бывший босс IBU Андерс Бессеберг не защитил чистых спортсменов.

Понсилуома вообще чудом попал на соревнования после проблем со спиной.

Российские болельщики в основном комментировали ошибки сборной России. Чаще всего говорили о плохих результатах в скорости на лыжне.

Другая часть болельщиков пожаловалась на расстановку (сначала мужчины, потом женщины), ссылаясь на выгодную позицию для норвежцев.

Самые яркие комментарии российских болельщиков под постом "Биатлона России":

1. Пользователь "olga": "Как всегда ничего кроме позора".

2. Пользователь "Пилигрим", как и большинство других, интересовались статусом сборной: "Под каким флагом выступает команда?".

3. Пользователь "ДухЪ и Kruzheva" вспомнил вообще про футбол: "Хватит писать ерунду! Где Промес?".

Особенности трассы в Поклюке

Трасса в Словении имеет несколько особенностей:

  • акцент на технику и горнолыжные навыки;
  • резкий подход к огневому рубежу;
  • маленькое окно для восстановления.

Личный тренер Логинова Александр Касперович высказывался о трассе в Поклюке следующим образом:

"Ну а трасса действительно очень сложная: крутые спуски, повороты, нужно читать ее очень внимательно и быть технически хорошо подготовленными. Трасса такая, что негде отдыхать".

Дополнительная трудность трассы во время стартовой гонки — высокая влажность, из-за чего повышается пульс и становится тяжелее работать.

Причины провала

Несмотря на тренировки россиян в Поклюке, реальная гонка оказалась намного сложнее.

Две банальные причины: сложная трасса и свежий снег из-за повышенной влажности.

Специфические причины заключаются в следующем:

  • Из-за подхода со спуска начинается восстановление, падает пульс и дрожат мышцы. Именно это и произошло с Мироновой. Она не смогла прицелиться и закрыть сразу пять мишеней.
  • Логинов трижды промахнулся в стрельбе. Скорость Логинова была ниже обычной из-за высокой влажности. В таких погодных условиях требуется больше технике, чем скорости.
  • Кайшева оказалась слишком медленной (13-я по скорости). Зато стрельба Ульяны была уверенной.

Косвенная причина провала — низкое качество лыж (плохо цепляются за снег или чересчур скользят на снегу). Однако никто из спортсменов не высказывался негативно, а Латыпов вообще остался доволен инвентарем.

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Темы биатлон эдуард латыпов ульяна кайшева светлана миронова александр логинов чемпионат мира по биатлону
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