Провал России на старте ЧМ по биатлону: в чём причина?

Сборная России заняла девятое место в стартовой гонке на чемпионате мира в Поклюке в Словении. Турнир начался 10 февраля со смешанной эстафеты.

По итогам гонки в ТОП-5 вошли:

Сборная России вышла с сильнейшим составом в эстафете: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Россия заняла пятое место по времени на лыжне, благодаря старту Логинова, и седьмую строчку по времени стрельбы.

Your medalists of the Mixed Relay in @BiatlonPokljuka 🤩

🥇🇳🇴 @NSSF_Biathlon

🥈🇦🇹 @OESVbiathlon

🥉🇸🇪 @SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/aPpehzH6zv