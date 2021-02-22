28 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о допинговой сети в Германии под руководством спортивного врача Марка Шмидта.
Слова Захаровой: "Масштабы того, что вскрылось, свидетельствуют о наличии в Германии организованного криминального бизнеса в области спорта высших достижений. Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в одной из передовых спортивных стран Европы".
Марк Шмидт является главным обвиняемым по делу о применении допинга в Германии и Австрии.
По сведениям MDR Thuringia, в сентябре 2020 года Шмидт признал вину в окружном суде Мюнхена. В заявлении спортивного врача говорится, что он снабжал спортсменов допингом с 2012 года без риска для их жизни.
Мюнхенский суд приговорил Шмидта к 4 годам и 10 месяцам тюрьмы. Спортивного врача признали виновным в 24 случаях манипуляции с допингом и двух эпизодах незаконного размещения запрещенных препаратов. Генпрокуратура представила обвинения по 150 случаям с участием Шмидта.
Немецкого врача ждет штраф — 158 тысяч евро, и невозможность работать по специальности в течение трех лет.
Главный сообщник Шмидта получил 2,5 года тюрьмы. Соучастникам допинговой сети достался условный срок.
В феврале прокуратура Инсбрука (Австрия) начала расследование в отношении допинговой сети, которая базировалась в Германии.
Тогда проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
В том же месяце полиция Австрии устроила слежку за возможным подозреваемым. По словам координатора австрийской федерации лыжного спорта Тронда Нистада, человек за которым была слежка находился в здании, замаскированным под парикмахерскую.
Правоохранители ворвались в здание и обнаружили десятки пакетов с кровью из разных видов спорта и стран.
В итоге полицейские задержали пятерых лыжников: Макса Хауке, Доминика Балдауфа, Андреаса Веерпалу, Карела Таммъярва и Алексея Полторанина. Правоохранительные органы подозревали спортсменов в употреблении кровяного допинга (переливание собственной крови, насыщенной кислородом).
Как выяснилось позже, все пять спортсменов посещали клинику Шмидта. Лыжники были дисквалифицированы на 4 года вместе с тренером сборной Эстонии Мати Алавером.
Позже СМИ выяснили, что у каждого клиента Шмидта были засекреченные имена. Под такими псевдонимами спортсмены числились в клинике:
|
Имя спортсмена
|
Кодовое имя
|
Полторанин
|
Эйнштейн
|
Таммъярва
|
Макс
|
Веерпалу
|
Андрей
Даже у Шмидта было кодовое имя — Дэвид Новак. У экс-тренера сборной Эстонии Мати Алавера было сразу несколько псевдонимов: Роджер Федерер, Лука Модрич, Тренер и Генерал.
По данным ERR Sport, именно Мати Алавер дал спортсменам контакт Марка Шмидта.
В 2017 году Шмидт дал неизвестной спортсменке препарат, который содержал эритроциты в сухой форме. Об этом говорится в заявлении врача, представленном в суде.
В заявлении также сказано, что врач заверил спортсменку в безопасности препарата. Однако через полчаса возникли побочные эффекты, которые не повредили клиентке.
Первая информация о допинговой сети появилась после инцидента австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра.
Во время Олимпиады в Сочи 2014 года, Дюрр попался на использовании допинга. В пробе спортсмена обнаружили гормон почек эритропоэтин. Австриец получил бан на два года.
В феврале 2019 года Дюрр в фильме телеканала Германии ARD рассказал о переливании крови в качестве допинга и сдал Шмидта правоохранителям.
В марте 2019 года лыжник был арестован полицией Австрии по подозрению в использовании допинга.
ARD-Dopingredaktion Breaking News: Doping-Kronzeuge Johannes Dürr verhaftet in Innsbruck. Verdacht auf Sportbetrug und/oder Verdacht auf Verstoß gg. österr. Anti-Doping-Gesetz. Gründe bisher nicht genannt.— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) March 5, 2019
Уже в сентябре того же года австриец получил пожизненную дисквалификацию.
Сам Дюрр говорил о доверии к Шмидту и чувстве безопасности.
Слова лыжника в суде в качестве свидетеля: "Меня не было ощущения, что я обманул кого-либо. Я чувствовал себя в надежных профессиональных руках с Марком".
По последним данным, как минимум, 23 спортсмена работали со Шмитдом. Среди них: велогонщики Штефан Денифль, Арго Кярп и Георг Прайдлер.
По подсчетам СМИ, около 60 спортсменов пользовались услугами Шмидта.
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