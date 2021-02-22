За что и как на год наказали вратаря "Аякса"

В начале февраля стало известно, что основной вратарь "Аякса" Андре Онана дисквалифицирован на целый год. Причина — положительный допинг-тест.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Футболист сдавал тест еще осенью. В моче голкипера нашли фуросемид — диуретик, позволяющий быстро сгонять вес.

Голландский клуб пишет, что в октябре голкипер плохо себя чувствовал и выпил таблетку жены по ошибке. Сам же голкипер признался, что сделал это ненамеренно.

На это отреагировал УЕФА и дисквалифицировал спортсмена на 12 месяцев. Голкиперу запрещено выступать в матчах голландской лиги и сборной Камеруна.

Андре рискует пропустить целый сезон в составе "Аякса" и Кубок африканских наций, который состоится в начале 2022 года.

Последствия для игрока и клуба

Голкипер клуба также был объектом интереса "Челси" и "Барселоны", поскольку летом 2022 года у Онаны заканчивался контракт. Теперь, из-за отсутствия практики сделка может не состояться или затянуться.

Вместо Андре на поле может появиться ветеран Мартен Стекеленбург, который вернулся из "Эвертона". Также возможен выход молодого голкипера Кьелла Схерпена.

Для "Аякса" дисквалификация основного голкипера стала еще одной потерей. До этого клуб в 2021 году приобрел форварда Себатьяна Аллера и не заявил его на плей-офф лиги Европы. По сведениям ESPN, это произошло по ошибке, и клуб разбирается с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА.

Кроме того, "Аякс" пытается согласовать финансовые гарантии по трансферу Квинси Промесав "Спартак". Босс московского клуба Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что сделал несколько предложений "Аяксу".

Статистика выступлений

Transfermarkt оценивает 24-летнего голкипера в 36 миллионов евро. Он перешел из "Барселоны Б" в "Аякс" в 2015 году, правда во вторую команду.

Через год Онана был переведен в основную команду. Летом 2016 года состоялся дебютный матч.

Статистика голкипера за четыре сезона:

Параметр 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Матчи 38 55 39 26 Минуты 3450 4813 3510 2340 Сухие матчи 12 26 8 9 Пропущенные мячи 40 45 21 15

Что говорят о дисквалификации голкипера

После решения УЕФА гендиректор "Аякса" Эдвин ван дер Сар назвал инцидент большой неудачей:

"Андре — топ-голкипер, который годами доказывает свой уровень в "Аяксе" и очень популярен среди болельщиков. Надеялись на условное наказание или не такую длительную дисквалификацию, потому что он не собирался таким образом стимулировать себя и улучшить игру".

Сам же клуб заявил, что подаст апелляцию в CAS.

Под постом "Аякса" о дисквалификации голкипера появилось много комментариев. Вот несколько ярких:

пользователь "Aless0116":"Мальчики, у вас все хорошо?";

пользователь "Ototoamu":"Если это была травка, освободи брата";

пользователь "lore":"Надеюсь, вы готовы заплатить за моего терапевта".

Под постом самого Андре голландские болельщики недоумевают от решения УЕФА и желают удачи голкиперу. Вот пост, который отлично отражает эмоции фанатов.

Российские болельщики пишут, что футболист из РПЛ получил бы за фуросемид, как минимум, 2 года.

Похожие истории с допингом футболистов

В 2019 году по информации издания Sunday Mirror, 11 игроков АПЛ сдали положительный допинг и избежали дисквалификации. По сведениям того же источника, пробы были сданы в сезонах 2016/17, 2017/18 и 2018/19.

В 16 пробах были найдены наркотики (морфин и амфетомин), психостимуляторы (реталин и метилфенидат) и противовоспалительное средство триамцинолон.

Тестирование было проведено UKAD, после чего английская федерация футбола выписала футболистам терапевтические исключения. Другими словами, спортсмены могут употреблять допинг по медицинским показаниям. Дисквалификация за это не предусмотрена.

В декабре 2020 года два игрока "Зальцбурга" Мохамед Камара и Секу Койта завалили допинг-тест. Пробы были сданы 22 ноября после возвращения футболистов из сборной Мали. В пробах были обнаружены вещества, которые содержатся в лекарствах от болезни высоты.

Препараты были предоставлены медицинским штабов сборной перед игрой со сборной Намибии. Отмечается, что матч "Мали — Намибия" (1:0) проходил на высоте 1,7 км над уровнем моря.

УЕФА пообещал разобраться, но игроков не дисквалифицировали.

Любопытно, что в антидопинговом регламенте УЕФА от 2018 года сказано, что при нахождении допинга у более чем одного футболиста, команда подвергается более строгим проверкам на запрещенные вещества.