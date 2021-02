Трансгендеры в женском спорте: что же наделал Байден?

Новый президент США Джо Байден стал отменять запреты его предшественника Дональда Трампа. Теперь глава государства принял закон, который разрешает трансгендерам участвовать в соревнованиях, правда на уровне школы или колледжа.

Президент издал указ "О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации".

В указе говорится, что любое государственное образовательное учреждение обязано допустить на спортивные соревнования девушек представителей мужского пола, идентифицирующих себя как женщин. Если школа или колледж не допустят трансгендеров, то заведение могут лишить финансирования.

До анонсирования указа трансгендеры не имели права участвовать в соревнованиях. Это логично, потому что физиологически девушки представители мужского пола будут намного сильнее своих оппоненток.

Трансгендеры могли попасть на соревнования только с ограничениями. Они приносили медицинские документы, в которых была информация о смене пола и уровне тестостерона.

Если девушка мужского пола хочет попасть на турнир, то она обязана сдать анализы на уровень тестостерона, который строго регулируется в спорте.

Скандалы из-за трансгендеров в спорте

Одна из громких историй произошла в легкой атлетике. Известная бегунья Кастер Семеня, выигравшая 13 золотых медаль на дистанциях 800 и 1500 метров, оказалась гермафродитом (одновременное наличие мужских и женских половых признаков).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) провела расследование. В результате гендерных тестов стало известно, что, Семеня имеет повышенный уровень мужских гормонов. Специалисты также не обнаружили у Семени женских половых органов.

После этого ИААФ требовала от спортсменок представителей мужского пола коррекцию уровня тестостерона.

В 2015 году индийская легкоатлетка Дути Чанд подала иск о незаконности такой коррекции. Тогда CAS допустил спортсменку к соревнованиям в Ухане (Китай).

В 2014 году ИААФ и Индийская федерация спорта дисквалифицировала Чанд из-за высокого уровня тестостерона. В крови спортсменки оказалось слишком много мужских гормонов. После этого дела МОК разрешил участвовать женщина с повышенным уровнем мужских гормонов.

В 2019 году CAS наконец-то устанавливает правила для трансгендеров или женщин с повышенным уровнем мужских гормонов. Теперь они должны постоянно снижать уровень тестостерона, чтобы успешно заявиться на соревнования. Суд сразу же признал такой вариант дискриминирующим, но заявил, что так сохраняется целостность женской атлетики.

В том же году Новозеландская штангистка-трансгендер Лаурель Хаббард подверглась серьезной критике после победы в Самоа. Хаббард выиграла две золотые медали и одно серебро.

Организации "Fair Play for Women" и "Speak Up For Women" призвали защитить женский спорт и одуматься правительство. Они также обвинили спортсменку в том, что она пользуется своими физическими преимуществами.

После этого Хаббард выиграла еще одну золотую медаль в 2020 году.

Первый трансгендер в спорте

Вообще первая история с участием трансгендера в спорте произошло в теннисе в 1975 году. Рене Ричардс, сделавшаяся себе операцию по смене пола, захотела выступать на соревнованиях на одном из чемпионатов США.

Организаторы турнира отклонили ее заявку, но Рене оспорила запрет в суде. После этого Рене отыграла пять лет в теннисе, а затем тренировала чехословацкую теннисистку Мартину Навратилову.

Для кого это угроза?

В первую очередь участие трансгендеров — это угроза для женского спорта.

Буквально недавно Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS Media) запросила у администрации президента США и Конгресса разрешить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

Текст заявления AIPS Media:

"Мы просим администрацию Байдена и Конгресс принять этический и научно обоснованный подход к защите девушек и женского спорта".

Тем временем в США есть люди, несогласные с новым указом.

Например, экс-звезда американского футбола NFL Марселлус Уайли.

As a father of 3 daughters & the husband to a former collegiate athlete, this hits home in a special way🤯It’s time to create a separate transgender category in competition!

Also think it’s time for me to start a podcast bcuz some things need to be discussed in detail!💯#respect pic.twitter.com/FFhmZutmmP — Marcellus Wiley 🧢 (@marcelluswiley) January 30, 2021

Теннисистка Мартина Навратилова также выступила против указа.

Lindsay Hecox, a runner based in Idaho, was set to represent the women’s team at Boise State University. However, since the local authority passed the controversial Fairness in Women's Sport Act, this is in jeopardy. pic.twitter.com/amJXpPnlDC — VICE TV (UK) (@vicelanduk) September 16, 2020

Участие трансгендеров в спортивных соревнованиях рушит карьеры других спортсменов. Дело не только в карьере.

В США за счет спорта дети получают стипендии на обучение в престижных заведениях, а для родителей это важно.

Если же на соревнованиях участвует трансгендер, то он просто не оставляет шансов девушкам из-за своих физических особенностей. Получается, что девушки представители мужского пола жульничают.

О сдерживании трансгендеров

Губернатор штата Америки Айдахо Брэд Литтл подписал закон о справедливости женского спорта. Для вступления закона в силу документ должен быть подписан парламентом.

По данным многочисленных СМИ, в восьми штатах Америки находятся законопроекты, которые ограничивают выступления трансгендеров в женском спорте.

Вероятность того, что штаты добьются ограничений невелика. Даже Минюст США поддерживает трансгендеров в спорте, говоря, что запреты нарушают закон о равных возможностях получить образование и заниматься спортом.