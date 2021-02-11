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Автор Владан Джурич

Увольнение Лэмпарда и приход Тухэля: как изменится клуб Абрамовича

Спорт » Командные виды » Футбол

25 января Фрэнк Лэмпард покинул пост главного тренера "Челси". Он возглавлял команду чуть больше полутора года. В сезоне 2020/21 англичанин провел 19 туров.

Увольнение Лэмпарда и приход Тухэля: как изменится клуб Абрамовича

Владелец клуба Роман Абрамович поблагодарил тренера:

"От имени всех членов клуба, руководства и лично я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем".

После увольнения Sky Sports сообщил, что Лэмпарда не пустили на базу, чтобы попрощаться с командой.

По данным того же источника, Лэмпард мог заранее знать о своем увольнении до последнего матча с "Лестером" в АПЛ и "Лутоном" в кубке Англии.

Через день 26 января был назначен новый тренер "Челси" Томас Тухель. Английский клуб нашел замену очень быстро, потому что об увольнении Лэмпарда говорили внутри клуба давно.

Статистика "Челси" при Лэмпарде

Лэмпард провел в "Челси" в качестве тренера 571 день.

Успехи английского специалиста за 84 проведенных матча:

  • 44 победы;
  • 15 ничьих;
  • и 25 поражений.

В первый год работы Лэмпарда (сезон 2019/20) англичанин вывел команду в ТОП-4 чемпионата (66 очков). В том же сезоне "Манчестер Юнайтед" набрал столько же очков, но разница мячей была в два раза лучше (30 против 15).

В сезоне 2019/20 Лэмпард сумел вывести команду в финал Кубка Англии. Тогда "Челси" уступил "Арсеналу" (1:2).

При этом клубу удалось провести достойные матчи без ключевого игрока Эдена Азара, перешедшего в июле 2019 года в "Реал Мадрид".

Статистика игр "Челси" при Лэмпарде и экс-тренере Маурицио Сарри:

Параметр

Лэмпард

Сарри

Матчи

84

63

Победы

44

40

Поражения

25

12

Очков за матч в среднем

1,75

2,08

Лэмпард увеличил результативность команды за счет доминирования в центре поля (около 44% активных действий). При этом большая часть атак проводилась через фланги (36% на левом и 38% на правом).

Английский тренер также снизил в команде владения мяча с 62 до 60%. Благодаря этому решению в "Челси" увеличилось количество голов в среднем на 8. Компенсировать снижение владения мячом помог высокий прессинг за счет сильной линии полузащиты (Матео Ковачич, Жоржиньо и Н'Голо Канте).

Главные ошибки Лэмпарда

В сезоне 2020/21 команда провалилась по нескольким причинам:

  1. Меньше прессинга на половине чужих ворот (31,2 против 40,6 действий по сравнению с прошлым сезоном).
  2. Ухудшилось качество игры полузащиты (пасы вперед снизились в среднем с 7 до 5).
  3. Плохое общение с футболистами.

Последнюю причину подтверждает The Athletic. По данным источника, Лэмпард общался только с теми футболистами, которые ему нравились. С другими игроками англичанин мог не беседовать месяцами. Это сказывалось на настроении футболистов и по итогу игра становилась хуже.

На уход Лэмпарда еще сыграл конфликт с директором "Челси" Мариной Грановской.

В феврале 2020 года тренер заявил, что один из самых дорогих вратарей Кепа (80 миллионов евро) не оправдывает его ожидания. Тогда Лэмпард попросил приобрести вместо Кепы вратаря из "Бернли" Ника Поупа или голкипера "Кристал Пэласа" Висенте Гуаиту.

Таким образом, английскому специалисту не удалось реализовать дорогого и талантливого игрока. Сам же Кепа говорил, что Лэмпард не давал ему достаточной поддержки для развития.

При этом Лэмпарду удалось уговорить руководство приобрести нового вратаря Эду Менди, который стал регулярным голкипером.

Будущее Лэмпарда

По информации Sport. es, Лэмпард мечтает возглавить "Барселону". Как утверждает источник, англичанин мечтал попасть в каталонский клуб еще буду игроком.

До "Челси" Лэмпард возглавлял "Дерби Каунти" из Чемпионшипа. Поэтому тренер может снова получить предложения из второй лиги, но от другого клуба.

В конце своей карьеры Лэмпард играл в американском клубе "Нью-Йорк Сити" и возможно обрел связи в МЛС. Так что возможны предложения из Америки.

Еще один неочевидный вариант — чемпионат Шотландии, потому что это географически близко. Например, бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал тренером "Рейнджерса". За два года он одержал уже сто побед.

О приходе Тухеля

Немецкий специалист Томас Тухель ушел из ПСЖ после неудачных матчей: "ПСЖ — Лион" (0:1), "Лилль — ПСЖ" (0:0), "ПСЖ — Бордо" (2:2).

СМИ считают, что у Тухеля не сложится работа в "Челси". Главная причина — упрямый характер. Когда немец только начал карьеру тренера в "Майнце", экс-голкипер Хайнц Мюллер в интервью "Sport1" назвал Тухеля капризным и ворчливым диктатором.

Когда Тухель возглавлял дортмундскую "Боруссию", то пытался влиять на трансферную политику клуба. Также во время тренировок он создавал игрокам препятствия: команда занималась на специально узких и скользких площадках, а некоторые игроки жонглировали теннисными мячами.

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Темы футбол фк челси томас тухель роман абрамович
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