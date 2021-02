Увольнение Лэмпарда и приход Тухэля: как изменится клуб Абрамовича

25 января Фрэнк Лэмпард покинул пост главного тренера "Челси". Он возглавлял команду чуть больше полутора года. В сезоне 2020/21 англичанин провел 19 туров.

Владелец клуба Роман Абрамович поблагодарил тренера:

После увольнения Sky Sports сообщил, что Лэмпарда не пустили на базу, чтобы попрощаться с командой.

Frank Lampard hasn't been allowed to return to the #Chelsea training ground today to say his goodbyes.

[via @SkySports]