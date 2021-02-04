Шубенков попался на допинге: фейк или правда?

28 января в СМИ появилась информация о допинге у легкоатлета Сергея Шубенкова. По заявлению источника, у спортсмена был найден фуросемид — диуретик, позволяющий быстро сгонять вес или выводить запрещенные вещества.

Председатель Ассоциации юристов России и представитель атлета Сергей Алексеев заявил, что дисквалификация невозможна, пока не установят факт применения вещества. Он также добавил, что необходимо выяснить причину попадания допинга в кровь спортсмена.

Алексеев видит два варианта попадания запрещенного вещества:

умышленное (от стран-конкурентов);

неумышленное (случайное попадание веществ в спортивное питание).

Шубенков отрицает применение допинга и обратился к СМИ со следующим заявлением:

"Я не знаю, кто такой Сергей Алексеев, который называет себя моим "представителем", большая просьба к СМИ не брать комментарии обо мне у непонятных личностей, которые выдают себя не за тех, кем являются".

Я не знаю кто такой Сергей Алексеев, который называет себя моим "представителем", большая просьба к СМИ не брать комментарии обо мне у непонятных личностей, которые выдают себя не за тех, кем являются. Свою позицию по этому вопросу я уже высказал February 2, 2021

Позже РУСАДА установило, что Шубенков применял не фуросемид, а другое запрещенное вещество.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit прислало Шубенкову письмо, в котором говорится о вскрытии пробы Б. На основе нее будет обнародована информация о наличии или отсутствии запрещенного вещества. Об этом рассказал сам спортсмен, назвав обвинения клеветой.

Если вещество было действительно найдено, то спортсмена ждет дисквалификация от трех месяцев до полугода.

Кто поддержал спортсмена?

Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко посчитал, что Шубенков не мог употреблять допинг.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также призвал не делать поспешных выводов насчет допинга Шубенкова.

Тренер атлета Сергей Клевцов поддержал атлета, но даже он сделал это неубедительно. Как минимум, болельщики могут разочароваться.

Юрист Артем Пацев рассказал в интервью "Чемпионату", что Шубенков мог неумышленно принять запрещенное вещество: "Не думаю, что это сознательное применение. Я бы отмёл этот вариант. Мне кажется, что это был загрязнённый фуросемидом препарат или ещё что-то в таком роде".

Кто против спортсмена?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев посчитал объяснения Шубенкова туманными.

Спортивный врач "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал журналистам, что не исключает употребления спортсменом БАДов для сгонки веса.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Шубенков будет строго наказан в случае обнаружения допинга.

Причины использования фуросемида

В легкой атлетике фуросемид используется редко. Этот препарат популярен в четырех видах спорта:

бокс;

борьба;

смешанные единоборства;

фигурное катание.

Целевое направление препарата — быстрая сгонка веса за счет высокого мочегонного эффекта.

Самый яркий скандал, связанный с фуросемидом, произошел в 2001 году с гимнастками Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. Тогда спортсменки потеряли все медали Игр доброй воли и чемпионата мира-2001, а также не имели права участвовать в соревнованиях. При этом в 2002 году гимнастки получили условную дисквалификацию: можно участвовать только под контролем организаторов турнира.

Другое направление фуросемида — маскировка запрещенных веществ. Однако Шубенков не заявлялся на зимний турнир, поэтому смысла в допинге нет.

К тому же Сергей выступает довольно долго, как чистый спортсмен с 2009 года. Дважды он выступал под нейтралитетом (в 2017 и 2019 году). Сам атлет говорил в интервью "СЭ", что "если мы принимаем какие-то пилюли, у меня всегда есть упаковка и я четко знаю, что это и зачем".

О скандале ВФЛА

С 2015 года ВФЛА переживает большой скандал из-за допинга. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась возобновить членство ВФЛА. Позже это решение поддержал МОК.

В 2020 году ВФЛА не смогла оплатить штраф в размере 5 миллионов долларов и потеряла за 5 лет двух руководителей: Дмитрия Шляхтина (с 2016 по 2019 год) и Евгения Юрченко (с февраля по июль 2020 года).

Таким образом, ВФЛА может быть исключена из Международной ассоциации. На данный момент ВФЛА — член World Athletics без соответствия кодексу.

Спустя 5 лет благодаря стараниям олимпийской чемпионки Марии Ласицкене поменялось руководство ВФЛА.

30 ноября Петр Иванов стал боссом ВФЛА, а через полтора месяца рассказал СМИ о выходе организации из кризиса.

По словам Иванова, ВФЛА работает над формированием новой комиссии спортсменов и постарается вывести атлетов на чемпионат Европы, который пройдет в марте этого года.

Ситуация с Шубенковым может только ухудшить репутацию ВФЛА и приблизить организацию к исключению или осложнениям выхода из кризиса.