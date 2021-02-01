Банкротство "Тамбова": как избежать позора РПЛ

В начале января гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что клуб в скором времени снимется с чемпионата. Ожидается, что это произойдет в конце января — начале февраля, а сам процесс ухода из РПЛ займет 2 месяца, пока клуб не погасит задолженности.
"Тамбов" также перестал получать деньги от региональных властей. Позже это подтвердил губернатор области Александр Никитин. Как он рассказал журналистам, клуб получает низкое внебюджетное финансирование и непонятно распределяет средства внутри спортивной организации.
Две главные причины, которые приближают клуб к банкротству: судебные разбирательства и задолженность по заработной плате футболистов и сотрудников.
Игрокам перестали платить зарплаты, и часть команды хотела объявить бойкот, отказавшись от матча со "Спартаком" 5 декабря 2020 года. Игра закончилась поражением мордовского клуба на выезде (5:1).
Еще в сентябре прошлого года спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что 8 футболистов не хотят выходить на матч со "Спартаком" из-за задержек по зарплате.
В тот же месяц гендиректору клуба и губернатору области поступило письмо с просьбой от спортсменов погасить задолженность.
После этого босс РПЛ Сергей Прядкин призвал клуб решить проблемы с зарплатами. Однако уже проходит пятый месяц и задолженности "Тамбова" остаются непогашенными.
По подсчетам СМИ, клуб задолжал сотрудникам более 117 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что долги по зарплате образовались из-за коронавирусной паузы, но это не так. Менеджмент мордовского клуба одним из первых отказался сокращать зарплаты игроков на треть. Поэтому коронавирусная пауза вряд ли сыграла решающую роль на доходах клуба.
Мордовский клуб задолжал компаниям "Альянс Саранск" и "Строительная сфера" около 13,2 миллиона рублей из-за реконструкции стадиона "Спартак".
Также в арбитражном суде Москвы авиакомпания "РусЛайн" требует от клуба один миллиона рублей. Суд удовлетворил иск, и клуб должен оплатить 850 тысяч рублей по договору авиаперевозок, 170 тысяч рублей неустойки и 23 тысячи рублей на госпошлину.
Недавно поступил иск от тамбовской сбытовой компании с требованием взыскать с "Тамбова" задолженность в размере 1,57 миллиона рублей.
За прошлый год у клуба было 14 исков на общую сумму 30,3 миллиона рублей.
Согласно transfermarkt. de, общая стоимость состава "Тамбова" составляет 829,1 миллиона рублей. У клуба положительный трансферный баланс. Доходы по сделкам составили 94,1 миллиона рублей. Расходы на трансферы отсутствуют.
Для сравнения, в прошлом сезоне "Тамбов" получил около 71,5 миллиона рублей на трансферах, и расходов снова не было. Два года назад мордовский клуб заработал 9,2 миллиона рублей на сделках.
Таким образом, как минимум, за последние два сезона "Тамбов" только продает игроков. Новички приходят в качестве свободных агентов или на правах аренды.
Губернатор области высказался на счет будущего "Тамбова":
"У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем".
Очевидно, что клуб может перестать существовать из-за судебных разбирательств и долгов по зарплатам.
Считалось, что у клуба есть варианты остаться в чемпионате, например, переехав в Саранск. Это помогло бы организации снизить расходы. Однако позже Коновалова рассказала в интервью "СЭ", что для развития клуба необходимы инвесторы.
Напомним, что у "Тамбова" еще есть гарантийное письмо управления по физической культуре и спорту региона. Документ гарантирует финансирование организации. В случае суда письмо может смягчить обстоятельства при вынесении вердикта.
Во время интервью Ольги Коноваловой "Р-Спорту" журналисты предложили воспользоваться решением "Томи" 2009 года. Тогда клуб был на грани банкротства, и руководство "Томи" обратилось за помощью к министру спорта и главе РФС Виталию Мутко и премьер-министру РФ Владимиру Путину. После обращения к власти "Томь" получила предложения от 8 инвесторов.
На предложение журналистов гендиректор "Тамбова" ответила, что решение не в ее полномочиях.
Если "Тамбову" не удастся найти инвесторов, то клубу придется провести процедуру банкротства.
Напомним, что российский клуб "Тосно" из Ленинградкой области, выигравший Кубок России-2018, провел процедуру банкротства по собственному желанию. Долг клуба перед кредиторами составил более 282 миллионов рублей.
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