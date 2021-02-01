Банкротство "Тамбова": как избежать позора РПЛ

В начале января гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что клуб в скором времени снимется с чемпионата. Ожидается, что это произойдет в конце января — начале февраля, а сам процесс ухода из РПЛ займет 2 месяца, пока клуб не погасит задолженности.

"Тамбов" также перестал получать деньги от региональных властей. Позже это подтвердил губернатор области Александр Никитин. Как он рассказал журналистам, клуб получает низкое внебюджетное финансирование и непонятно распределяет средства внутри спортивной организации.

Две главные причины, которые приближают клуб к банкротству: судебные разбирательства и задолженность по заработной плате футболистов и сотрудников.

О задолженности по зарплатам

Игрокам перестали платить зарплаты, и часть команды хотела объявить бойкот, отказавшись от матча со "Спартаком" 5 декабря 2020 года. Игра закончилась поражением мордовского клуба на выезде (5:1).

Еще в сентябре прошлого года спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что 8 футболистов не хотят выходить на матч со "Спартаком" из-за задержек по зарплате.

В тот же месяц гендиректору клуба и губернатору области поступило письмо с просьбой от спортсменов погасить задолженность.

После этого босс РПЛ Сергей Прядкин призвал клуб решить проблемы с зарплатами. Однако уже проходит пятый месяц и задолженности "Тамбова" остаются непогашенными.

По подсчетам СМИ, клуб задолжал сотрудникам более 117 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что долги по зарплате образовались из-за коронавирусной паузы, но это не так. Менеджмент мордовского клуба одним из первых отказался сокращать зарплаты игроков на треть. Поэтому коронавирусная пауза вряд ли сыграла решающую роль на доходах клуба.

О судебных разбирательствах

Мордовский клуб задолжал компаниям "Альянс Саранск" и "Строительная сфера" около 13,2 миллиона рублей из-за реконструкции стадиона "Спартак".

Также в арбитражном суде Москвы авиакомпания "РусЛайн" требует от клуба один миллиона рублей. Суд удовлетворил иск, и клуб должен оплатить 850 тысяч рублей по договору авиаперевозок, 170 тысяч рублей неустойки и 23 тысячи рублей на госпошлину.

Недавно поступил иск от тамбовской сбытовой компании с требованием взыскать с "Тамбова" задолженность в размере 1,57 миллиона рублей.

За прошлый год у клуба было 14 исков на общую сумму 30,3 миллиона рублей.

Трансферный баланс клуба

Согласно transfermarkt. de, общая стоимость состава "Тамбова" составляет 829,1 миллиона рублей. У клуба положительный трансферный баланс. Доходы по сделкам составили 94,1 миллиона рублей. Расходы на трансферы отсутствуют.

Для сравнения, в прошлом сезоне "Тамбов" получил около 71,5 миллиона рублей на трансферах, и расходов снова не было. Два года назад мордовский клуб заработал 9,2 миллиона рублей на сделках.

Таким образом, как минимум, за последние два сезона "Тамбов" только продает игроков. Новички приходят в качестве свободных агентов или на правах аренды.

Будущее клуба

Губернатор области высказался на счет будущего "Тамбова":

"У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем".

Очевидно, что клуб может перестать существовать из-за судебных разбирательств и долгов по зарплатам.

Считалось, что у клуба есть варианты остаться в чемпионате, например, переехав в Саранск. Это помогло бы организации снизить расходы. Однако позже Коновалова рассказала в интервью "СЭ", что для развития клуба необходимы инвесторы.

Напомним, что у "Тамбова" еще есть гарантийное письмо управления по физической культуре и спорту региона. Документ гарантирует финансирование организации. В случае суда письмо может смягчить обстоятельства при вынесении вердикта.

Во время интервью Ольги Коноваловой "Р-Спорту" журналисты предложили воспользоваться решением "Томи" 2009 года. Тогда клуб был на грани банкротства, и руководство "Томи" обратилось за помощью к министру спорта и главе РФС Виталию Мутко и премьер-министру РФ Владимиру Путину. После обращения к власти "Томь" получила предложения от 8 инвесторов.

На предложение журналистов гендиректор "Тамбова" ответила, что решение не в ее полномочиях.

Если "Тамбову" не удастся найти инвесторов, то клубу придется провести процедуру банкротства.

Напомним, что российский клуб "Тосно" из Ленинградкой области, выигравший Кубок России-2018, провел процедуру банкротства по собственному желанию. Долг клуба перед кредиторами составил более 282 миллионов рублей.