Большунов встрял в конфликт: накажут ли спортсмена

24 января лидер российской сборной в лыжах Александр Большунов въехал в финского лыжника Йони Мяки на Кубке мира в Лахти.

По итогам инцидента, сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей.

Практически в конце трассы финский лыжник стал закрывать простор для Большунова. Россиянина это разозлило, и он начал размахивать руками.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0

После пересечения финишной черты Большунов со всей скорости въехал в финна.

Затем судебная бригада обвинила Большунова в неспортивном поведении, за что последовали санкции — дисквалификация и лишение медалей.

При этом судьи посчитали первый инцидент правильным, где Мяки закрыл простор Большунову.

На защиту российского лыжника и всей сборной вступила босс федерации Елена Вяльбе, обещавшая подать апелляцию на решение судей.

Вяльбе озвучила позицию федерации в эфире "Матч ТВ":

Глава FIS Пьер Миньери принял решение об одноразовой дисквалификации Большунова и разрешил спортсмену продолжить выступать. Россиянин может без проблем побороться за медали в предстоящей гонке 29 января.

После этого Йони Мяки заявил, что Большунов не извинился. Также финн сказал, что у него повреждена рука из-за действий Александра.

Сборная Финляндии обратилась в полицию. По сведениям YLE, к правоохранителям поступило два заявления на российского лыжника.

После этого Вяльбе рассказала в интервью "Sport24", что Большунов уже улетел со сборной в Швецию.

На следующий день 25 января Мяки прошел медосмотр. С рукой все в порядке. Финн также заявил, что не будет подавать заявление на Большунова.

ℹ️ Due to the post-race collision that occurred on Sunday in Men’s Relay at Lahti Ski Games, Joni Mäki was injured in his right hand. The hand was examined today, Monday, and no fractures were found. @MakiJoni will continue his preparation for the upcoming World Cup in Falun.