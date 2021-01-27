Большунов встрял в конфликт: накажут ли спортсмена

24 января лидер российской сборной в лыжах Александр Большунов въехал в финского лыжника Йони Мяки на Кубке мира в Лахти.

Mitä helvettiä Bolshunov??? Eikö kasetti kestä pic.twitter.com/jAIeJ80hnf — Eemeli (@LosBrolin) January 24, 2021

По итогам инцидента, сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей.

Хронология событий

Практически в конце трассы финский лыжник стал закрывать простор для Большунова. Россиянина это разозлило, и он начал размахивать руками.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

После пересечения финишной черты Большунов со всей скорости въехал в финна.

Затем судебная бригада обвинила Большунова в неспортивном поведении, за что последовали санкции — дисквалификация и лишение медалей.

При этом судьи посчитали первый инцидент правильным, где Мяки закрыл простор Большунову.

На защиту российского лыжника и всей сборной вступила босс федерации Елена Вяльбе, обещавшая подать апелляцию на решение судей.

Вяльбе озвучила позицию федерации в эфире "Матч ТВ":

"Они не считают, что финский спортсмен нарушил правила".

Глава FIS Пьер Миньери принял решение об одноразовой дисквалификации Большунова и разрешил спортсмену продолжить выступать. Россиянин может без проблем побороться за медали в предстоящей гонке 29 января.

После этого Йони Мяки заявил, что Большунов не извинился. Также финн сказал, что у него повреждена рука из-за действий Александра.

Сборная Финляндии обратилась в полицию. По сведениям YLE, к правоохранителям поступило два заявления на российского лыжника.

После этого Вяльбе рассказала в интервью "Sport24", что Большунов уже улетел со сборной в Швецию.

На следующий день 25 января Мяки прошел медосмотр. С рукой все в порядке. Финн также заявил, что не будет подавать заявление на Большунова.

ℹ️ Due to the post-race collision that occurred on Sunday in Men’s Relay at Lahti Ski Games, Joni Mäki was injured in his right hand. The hand was examined today, Monday, and no fractures were found. @MakiJoni will continue his preparation for the upcoming World Cup in Falun. — Suomen Hiihtoliitto (@Hiihtoliitto_fi) January 25, 2021

Однако финская сборная все равно подала запрос в международную федерацию, чтобы строже наказать российского лыжника.

В тот же день Большунов и Вяльбе принесли извинения Мяки. На этом конфликт был завершен, но запросы финской сборной в FIS по-прежнему остаются в силе, как и заявления в полицию от двух неизвестных.

26 января российский лыжник объяснил в интервью NRK, что не хотел врезаться в финна и собирался поговорить с ним. Как сказал Большунов, когда он попытался остановиться, сломалось крепление из-за чего россиянин сбил финского лыжника.

В конце концов Александр остался не доволен тем, что судьи не наказали Мяки за помехи во время смены коридора.

Варианты развития скандала

В конфликте может быть несколько вариантов развития:

Большунов получит штраф и продолжит участвовать в соревнованиях;

полиция назначит реальный срок после судебного разбирательства;

россиянин получит дисквалификацию на более длительный срок, но не сядет в тюрьму;

полиция отклонит заявление, потому что Большунов и глава федерации принесли свои извинения.

Финский юрист Оскар Линдберг сказал, что Большунов может получить максимальный тюремный срок до 2 лет и 8 месяцев.

Российский лыжник может получить более серьезные наказания, если повторится неспортивное поведение.

По словам босса FIS Миньери, длительная дисквалификация не используется, но она может наступить в случае нескольких подобных инцидентов Большунова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев видит ситуацию более пессимистично:

"И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна!".

Самый вероятный вариант развития событий — все останется на своих местах. Как максимум, Большунов получит штраф, но не дисквалификацию.

Реакция на инцидент

Отец лыжника Александр Большунов назвал инцидент "скотством" и призвал бороться в честной борьбе.

Известная экс-биатлонистка Анфиса Резцова поддержала Большунова-старшего и сказала, что на месте Александра ударила бы финна палкой еще раз.

Бывший шведский лыжник Матиас Фредрикссон считает, что Мяки помешал Большунову.При этом Фредрикссон раскритиковал россиянина за действия на финише.

Экс-лыжник также напомнил, что согласно правилам, спортсмены не имеют право менять коридор, если создают помехи другим лыжникам.

Российские болельщики атаковали страницу Мяки в Instagram. Они считают, что финн получил по заслугам.

Финские болельщики считают, что Большунов заслуживает длительную дисквалификацию.