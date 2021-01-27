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Автор Владан Джурич

Большунов встрял в конфликт: накажут ли спортсмена

Спорт

24 января лидер российской сборной в лыжах Александр Большунов въехал в финского лыжника Йони Мяки на Кубке мира в Лахти.

Большунов встрял в конфликт: накажут ли спортсмена

По итогам инцидента, сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей.

Хронология событий

Практически в конце трассы финский лыжник стал закрывать простор для Большунова. Россиянина это разозлило, и он начал размахивать руками.

После пересечения финишной черты Большунов со всей скорости въехал в финна.

Затем судебная бригада обвинила Большунова в неспортивном поведении, за что последовали санкции — дисквалификация и лишение медалей.

При этом судьи посчитали первый инцидент правильным, где Мяки закрыл простор Большунову.

На защиту российского лыжника и всей сборной вступила босс федерации Елена Вяльбе, обещавшая подать апелляцию на решение судей.

Вяльбе озвучила позицию федерации в эфире "Матч ТВ":

"Они не считают, что финский спортсмен нарушил правила".

Глава FIS Пьер Миньери принял решение об одноразовой дисквалификации Большунова и разрешил спортсмену продолжить выступать. Россиянин может без проблем побороться за медали в предстоящей гонке 29 января.

После этого Йони Мяки заявил, что Большунов не извинился. Также финн сказал, что у него повреждена рука из-за действий Александра.

Сборная Финляндии обратилась в полицию. По сведениям YLE, к правоохранителям поступило два заявления на российского лыжника.

После этого Вяльбе рассказала в интервью "Sport24", что Большунов уже улетел со сборной в Швецию.

На следующий день 25 января Мяки прошел медосмотр. С рукой все в порядке. Финн также заявил, что не будет подавать заявление на Большунова.

Однако финская сборная все равно подала запрос в международную федерацию, чтобы строже наказать российского лыжника.

В тот же день Большунов и Вяльбе принесли извинения Мяки. На этом конфликт был завершен, но запросы финской сборной в FIS по-прежнему остаются в силе, как и заявления в полицию от двух неизвестных.

26 января российский лыжник объяснил в интервью NRK, что не хотел врезаться в финна и собирался поговорить с ним. Как сказал Большунов, когда он попытался остановиться, сломалось крепление из-за чего россиянин сбил финского лыжника.

В конце концов Александр остался не доволен тем, что судьи не наказали Мяки за помехи во время смены коридора.

Варианты развития скандала

В конфликте может быть несколько вариантов развития:

  • Большунов получит штраф и продолжит участвовать в соревнованиях;
  • полиция назначит реальный срок после судебного разбирательства;
  • россиянин получит дисквалификацию на более длительный срок, но не сядет в тюрьму;
  • полиция отклонит заявление, потому что Большунов и глава федерации принесли свои извинения.

Финский юрист Оскар Линдберг сказал, что Большунов может получить максимальный тюремный срок до 2 лет и 8 месяцев.

Российский лыжник может получить более серьезные наказания, если повторится неспортивное поведение.

По словам босса FIS Миньери, длительная дисквалификация не используется, но она может наступить в случае нескольких подобных инцидентов Большунова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев видит ситуацию более пессимистично:

"И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна!".

Самый вероятный вариант развития событий — все останется на своих местах. Как максимум, Большунов получит штраф, но не дисквалификацию.

Реакция на инцидент

Отец лыжника Александр Большунов назвал инцидент "скотством" и призвал бороться в честной борьбе.

Известная экс-биатлонистка Анфиса Резцова поддержала Большунова-старшего и сказала, что на месте Александра ударила бы финна палкой еще раз.

Бывший шведский лыжник Матиас Фредрикссон считает, что Мяки помешал Большунову.При этом Фредрикссон раскритиковал россиянина за действия на финише.

Экс-лыжник также напомнил, что согласно правилам, спортсмены не имеют право менять коридор, если создают помехи другим лыжникам.

Российские болельщики атаковали страницу Мяки в Instagram. Они считают, что финн получил по заслугам.

Финские болельщики считают, что Большунов заслуживает длительную дисквалификацию.

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Темы лыжи лыжные гонки александр большунов кубок мира по лыжным гонкам
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