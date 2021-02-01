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Автор Владан Джурич

Триумф России в биатлоне: что это значит

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В российском биатлоне два значимых события: победа Александра Логинова в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце и золото женской сборной в эстафете 24 января.

Триумф России в биатлоне: что это значит

Кроме того, в эстафетной гонке мужская сборная сумела забрать бронзу.

О победе Логинова и провале Йоханнеса

В Антхольце Александр финишировал первым, обогнав лидеров турнира Стурла Холма Легрейда и Кентена Фийон-Майя. Россиянин обогнал Легрейда на 13 секунд, а француз отстал от Логинова на 28 секунд.

При этому у Логинова была сломана палка, и по словам спортсмена, он пробежал 200 метров с одной палкой.

После победы Александр не смог сдержать эмоций. Прошлый подиум россиянин занял только в 2019 году (второе место в спринте и третье в эстафете в Эстерсунде). Причем прошлый подиум в индивидуальной гонке был только в 2017 году на чемпионате Европы в Душники-Здруй.

Тренер сборной Юрий Каминский в интервью "СЭ" сказал, что не удивлен победой Логинова:

"Четыре точные стрельбы — уже почти гарантия успеха".

В интервью Каминский больше всего удивился поражениям Эдуарда Латыпова и Матвея Елисеева, назвав их очень хорошими стрелками на Кубке мира.

Интересно, что лидер соревнований Йоханнес Бе, который выигрывает уже шестую медаль в Антерсельве, занял только 10-е место. Норвежец оказался быстрее Александра в гонке, но в стрельбе провалился и получил две штрафные минуты.

О победе женщин в эстафете

Наконец-то России удалось выйти с постоянного четвертого места в эстафетной гонке. На этот раз команду вытащила Ульяна Кайшева, показавшая неплохие результаты в стрельбе, и лидер по скорости Евгения Павлова. В эстафете участвовали: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Второе и третье место заняли команды Германии и Франции.

Коротко о каждой участнице в эстафетной гонке:

1. Павлова начала гонку первой из-за скорости на лыжне. Ей удалось выйти на третью позицию, чтобы передать эстафету.

2. Акимова показала уверенность на лыжне и в стрельбе. Лишь один раз был использован дополнительный патрон. Во время передачи эстафеты Россия была на втором месте.

3. Миронова действовала аккуратно. Один раз не попала в мишень, но за счет сбалансированной гонки и стрельбе вывела сборную на первое место.

4. Кайшева — мастер концентрации в конце гонки. Спортсменка догнала немецкую биатлонистку Франциску Пройс и не уступила ей до самого финала.

После гонки лидер соревнований из сборной Германии Пройс рассказала, что проиграла из-за плохой стрельбы:

"Я постаралась собраться, но не вышло. Я просто не могла начать стрелять. Тогда я немного пригнулась".

Реакция на триумф сборной

Не все по достоинству оценили победу Логинова, а ведь это значимый результат после спада спортсмена в прошлом году.

Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал Expressen, что недоволен победой Логинова. Сам же спортсмен много раз говорил о допинге Александра.

Бывшая биатлонистка сборной Швеции Хелена Экхольм поддержала Самуэльссона: "Я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранен из-за употребления эритропоэтина".

Эритропоэтин — вещество, стимулирующее доставку кислорода к мышцам. Напомним, что эритропоэтин был обнаружен у Логинова в 2014 году, причем вещество было найдено в пробе 2013 года.

Норвежское издание NRK в своем материале рассказало, что только Ветле Шостад Кристиансен может выиграть "у русского, который ранее был осужден за допинг".

А вот иностранные болельщики были категорически против золота Логинова. Они были уверены в том, что россиянин до сих пор употребляет допинг и благодаря нему внезапно приносит медали.

Причины ранних провалов Логинова вовсе не связаны с допингом. Во-первых, Александр долго набирал форму. Во-вторых, психологическое давление из-за смерти отца. Логинов даже снялся с масс-старта в Оберхофе.

Из приятного, министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил сборную с победами и выразил надежду на удачные выступления на предстоящем чемпионате мира в Словении.

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