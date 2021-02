Триумф России в биатлоне: что это значит

В российском биатлоне два значимых события: победа Александра Логинова в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце и золото женской сборной в эстафете 24 января.

Кроме того, в эстафетной гонке мужская сборная сумела забрать бронзу.

В Антхольце Александр финишировал первым, обогнав лидеров турнира Стурла Холма Легрейда и Кентена Фийон-Майя. Россиянин обогнал Легрейда на 13 секунд, а француз отстал от Логинова на 28 секунд.

При этому у Логинова была сломана палка, и по словам спортсмена, он пробежал 200 метров с одной палкой.

После победы Александр не смог сдержать эмоций. Прошлый подиум россиянин занял только в 2019 году (второе место в спринте и третье в эстафете в Эстерсунде). Причем прошлый подиум в индивидуальной гонке был только в 2017 году на чемпионате Европы в Душники-Здруй.

The first two days in @biathlonantholz are already over and we've seen two great Individuals - many congratulations again to the Top 6 of the day (and how close was that fight for 3rd 😱😱😱) #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/dRErOz8d8r