Нападающий Александр Кокорин был близок к переходу в Италию и наконец-то это случилось. 21 января Кокорин покинул "Спартак" и перешел в "Фиорентину". Известно, что 25 января футболист пройдет медосмотр.

По данным "СЭ", сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Срок контракта будет рассчитан на 2,5+1 года.

Зарплата игрока составит около 1,7 миллиона евро. Как сообщал агент футболиста Тимофей Бердышев, Кокорин согласился на понижение зарплаты для перехода в итальянский клуб. В "Спартаке" Александр получал 2,5 миллиона евро.

По информации "Матч ТВ", "Фиорентина" заплатит за форварда 5 миллионов евро.

Сам же Кокорин рассказал о трансфере следующее:

По данным многих СМИ, экс-тренер "Зенита" Роберто Манчини помог провести трансфер Кокорина. Сначала об этом говорил известный журналист Джанлуки Ди Марцио.

Потом СМИ выяснили, что сын Манчини Андреа Манчини занимает пост помощника спортивного директора "Фиорентины" Даниэля Праде. А в сентябре прошлого года Манчини-младший назвал Кокорина сильным игроком.

Есть также мнение, что итальянский тренер Фабио Капелло тоже помог в переходе россиянина в Италию. В интервью "СЭ" Капелло вообще посчитал трансфер Кокорина маловероятным.

После перехода Александра в серию А итальянский специалист сказал в интервью "Чемпионату", что для "Фиорентины" это хороший трансфер.

Таким образом, если кто-то и повлиял на трансфер Кокорина, то только Манчини и его сын. В целом на успешность сделки повлияла репутация футболиста у итальянских специалистов Капелло и Манчини, у которых Кокорин ярко играл.

Российские и итальянские болельщики почти одинаково отнеслись к переходу Кокорина. Согласно опросу Sports. ru, 56% людей изменили отношение к Кокорину в положительную сторону из-за трансфера в серию А.

Блогер Василий Уткин пожелал удачи Александру и сказал, что "Фиорентину" в Кокорине никогда не увидит никто".

Итальянские болельщики отнеслись к трансферу спорно. Например, есть те, кто требует уволить спортивного директора "Фиорентины" с 1 февраля.

А кто-то считает трансфер большим риском.

Quella di #Kokorin sarebbe per la #Fiorentina una scommessa forse troppo azzardata per questo momento. Un bad boy in tutto e per tutto, che arriva da due, tre anni alquanto movimentati. pic.twitter.com/gcADcTbh5M