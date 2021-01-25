Сможет ли Кокорин заиграть в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин был близок к переходу в Италию и наконец-то это случилось. 21 января Кокорин покинул "Спартак" и перешел в "Фиорентину". Известно, что 25 января футболист пройдет медосмотр.

По данным "СЭ", сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Срок контракта будет рассчитан на 2,5+1 года.

Зарплата игрока составит около 1,7 миллиона евро. Как сообщал агент футболиста Тимофей Бердышев, Кокорин согласился на понижение зарплаты для перехода в итальянский клуб. В "Спартаке" Александр получал 2,5 миллиона евро.

По информации "Матч ТВ", "Фиорентина" заплатит за форварда 5 миллионов евро.

Сам же Кокорин рассказал о трансфере следующее:

"Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества".

О структуре трансфера

По данным многих СМИ, экс-тренер "Зенита" Роберто Манчини помог провести трансфер Кокорина. Сначала об этом говорил известный журналист Джанлуки Ди Марцио.

Потом СМИ выяснили, что сын Манчини Андреа Манчини занимает пост помощника спортивного директора "Фиорентины" Даниэля Праде. А в сентябре прошлого года Манчини-младший назвал Кокорина сильным игроком.

Есть также мнение, что итальянский тренер Фабио Капелло тоже помог в переходе россиянина в Италию. В интервью "СЭ" Капелло вообще посчитал трансфер Кокорина маловероятным.

После перехода Александра в серию А итальянский специалист сказал в интервью "Чемпионату", что для "Фиорентины" это хороший трансфер.

Таким образом, если кто-то и повлиял на трансфер Кокорина, то только Манчини и его сын. В целом на успешность сделки повлияла репутация футболиста у итальянских специалистов Капелло и Манчини, у которых Кокорин ярко играл.

Сравнение реакции России и Италии

Российские и итальянские болельщики почти одинаково отнеслись к переходу Кокорина. Согласно опросу Sports. ru, 56% людей изменили отношение к Кокорину в положительную сторону из-за трансфера в серию А.

Блогер Василий Уткин пожелал удачи Александру и сказал, что "Фиорентину" в Кокорине никогда не увидит никто".

Итальянские болельщики отнеслись к трансферу спорно. Например, есть те, кто требует уволить спортивного директора "Фиорентины" с 1 февраля.

🤷‍♂️ 20 días parado en el mercado para acabar firmando a Kokorin por 5M€. En los últimos 2 años ha metido 9 goles y estuvo 1 año en prisión. Además, se ha lesionado 5 veces en los últimos 4 meses. Otro fichaje mediocre de Pradè en la Fiorentina. Debe ser destituido el 1 febrero. https://t.co/PwL4zgle3c — Álvaro Canibe (@_Alvarovic) January 20, 2021

А кто-то считает трансфер большим риском.

Quella di #Kokorin sarebbe per la #Fiorentina una scommessa forse troppo azzardata per questo momento. Un bad boy in tutto e per tutto, che arriva da due, tre anni alquanto movimentati. pic.twitter.com/gcADcTbh5M — Guido Marino (@GuidoMarino11) January 20, 2021

Болельщики вспоминали игры Кокорина в тюрьме. Тогда форвард вместе с Павлом Мамаевымиграли в матче "Золотой лев — Салют".

Assist di Mamaev.

Gol di Kokorin.

Tutto questo in prigione pic.twitter.com/7uVgRWAYhh — Francesco Pietrella (@frapietrella) August 10, 2019

Вот что пишут итальянские СМИ про переход Кокорина:

LaGazettadelloSportназывает Кокорина вымышленным нападающим "Спартака", теряющим голову;

Riservadilusso.itсравнивает Кокорина с Раскольниковым "Преступления и наказания";

Tuttomercatoназывает трансфер Александра неубедительным;

CorrieredelloSportвспоминает свадьбу друга футболиста в Осетии, на которой Кокорин стреляет из пистолета.

В общем спортивные издания называют Кокорина "плохим мальчиком" из-за тюрьмы и ночной жизни.

Шансы заиграть в "Фиорентине"

Кокорин нужен "Фиорентине", как один из опытных игроков на замену (средний возраст состава — 27 лет). Вряд ли тренер "фиалок" Чезаре Пранделли сразу отдаст россиянину место в основе.

В "Фиорентине" на позиции нападающего играет 4 футболиста: ветеран Франк Рибери, воспитанник "Реал Мадрида" Хосе Кальехон, молодой Душан Влахович и недавнее приобретение Кристиан Куаме.

Также в составе "фиалок" два атакующих полузащитника: Валантин Эйссерик и Тофоль Монтьель. Иногда в нападении появляется хавбек Джакомо Бонавентура. В теории на этой позиции мог бы сыграть Кокорин.

Итальянский клуб играет по схеме 3-4-2-1. В таком случае Кокорин мог бы пригодится в нижней линии нападения в роли оттянутого форварда.

Точно такого же мнения придерживается экс-тренера "Спартака" Массимо Каррера: "Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен".

Сравнение конкурентов Кокорина по результатам текущего сезона.

Параметр Рибери Кальехон Влахович Куаме Эйссерик Матчи 16 12 20 20 5 Голы 0 0 6 1 0 Голевые пасы 4 1 0 0 0 Средний рейтинг 6,8 6,45 6,44 6,18 6,21 Сыграно минут 1096 625 1347 714 233

Очевидно, что Влахович и Рибери получают больше всего игрового времени на поле. В последних пяти матчах нападающая линия выглядела так:

1. "Фиорентина — Болонья": Рибери — Влахович.

2. "Лацио — Фиорентина": Рибери — Влахович.

3. "Фиорентина — Кальяри": Бонавентура — Влахович — Кальехон.

4. "Фиорентина — Интер": Бонавентура — Куаме — Эйссерик.

5. "Наполи — Фиорентина": Рибери — Влахович — Кальехон.

Чаще всего Пранделли выпускает связку из трех нападающих: Рибери, Влахович и Кальехон. Два вингера полны опыта из-за выступлений за "Реал" и "Баварию".

Рибери силен в дриблинге и передачах, но он уже староват для активной игры. Кальехон — мастер пасов, но противник черновой работы в обороне.

Влахович еще молодой игрок (20 лет) и во многом реализуется за счет вингеров. Серб плохо контролирует мяч и часто ошибается в передачах.

Бонавентура хорошо исполняет дальние пасы, а поэтому опасен на флангах. Куаме часто выступает в роли запасного и еще осваивается, но хорошо играет на втором этаже.

По данным WhoScored, почти все нападающие "Фиорентины" имеют одну и ту же слабую сторону — отсутствие вклада в оборону. По статистике, Кокорин также не делает вклада в оборону, а это может стать проблемой в борьбе за место в составе.

Таким образом, Кокорин мог бы составить конкуренцию Влаховичу, Бонавентуре, Куаме и Эйссерику на позиции вингера.

Возможно сначала Александр будет заменять Влаховича в качестве запасного игрока. При этом россиянин может претендовать на позиции Бонавентуре на фланге.

Последние два матча "Фиорентина" проиграла: "Наполи — Фиорентина" (6:0) и "Фиорентина — Интер" в 1/8 кубка Италии (1:2). Команда Пранделли занимает 14-е место в чемпионате Италии и пытается изо всех сил войти в ТОП-10 лучших.