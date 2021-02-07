Триумф Умара Нурмагомедова: новая звезда UFC

20 января на турнире UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny дагестанский боец Умар Нурмагомедов победил Сергея Морозова, применив удушающий прием сзади. В роли тренера Умара выступил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Умар выиграл поединок тем же приемом, что и Хабиб в своем дебютном поединке в UFC. Он прокомментировал это следующим образом:

"Я рад, что смог повторить тот же приём".

После боя Хабиб сказал:

"Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть".

Это была 13-я победа Умара и первый поединок в UFC. Россиянин, как один из самых молодых бойцов из команды Хабиба, показал уверенный второй раунд и забрал победу.

У Сергея Морозова на счету 16 побед и 4 поражения. Казахстанский боец известен титульной победой на турнире М1.

О поединке

Умар превзошел Морозова по большинству показателей. Нурмагомедов попал по сопернику больше раз — 32 против 8, на 18 акцентированных ударов больше (25 против 7) и перевел противника пять раз в партер.

Львиную долю ударов Нурмагомедов нанес по голове (14 против 2), примерно одинаковые цифры ударов по корпусу (4 против 3) и на 5 ударов больше по ногам в пользу Умара (7 против 2).

В первом раунде и Морозов и Нурмагомедов начали обмениваться ударами руками. После этого Умар включил ноги.

Казахстанский боец предпочитал бить в основном руками, но удары были довольно опасными из-за хорошей физической формы Сергея. Это же признал сам Умар во флеш-интервью после поединка.

В середине первого раунда россиянин несколько раз попытался перевести соперника в партер. В конце раунда Морозов один раз успешно освободился из захвата Нурмагомедова.

После этого боец из Казахстана начал наносить размашистые удары. Нурмагомедов снова попытался перевести соперника в партер из-под прессинга, но Морозов уверенно защищался и продолжал выбрасывать удары.

Умар со своей стороны отвечал быстрыми и прямыми ударами руками и коронными ударами ногой. Во время прессинга россиянин несколько раз попытался попасть по оппоненту, но большая часть ударов закончилась промахами.

В конце первого раунда Умар повалил соперника в партер и попытался выполнить удушающий прием, забрав спину. Морозов сопротивлялся и в итоге выстоял до окончания времени.

В начале второго тайма Умар совершил удар ногой в голову и попал по сопернику. После этого россиянин начал прессинговать Морозова к сетке, а потом попытался повалить его на настил.

В середине раунда бойцы заметно подустали, но Сергей смог продолжить бой, устояв перед серией ударов руками.

Затем Умар стал быстро выбрасывать удары ногами по голове и перевел Морозова в партер. Россиянину удалось захватить спину, а потом шею и выполнить удушающий. Сергей сопротивлялся, но не сумел выстоять перед приемом Нурмагомедова.

Сам Умар после поединка сказал журналистам, что до конца не был уверен в удушающем приеме.

За все 13 поединков шесть из них Умар завершил удушающим приемом. Причем из этих шести, пять выполнены сзади. Очевидно, что россиянин хорошо контролирует спины соперников, но напомним, что до дебюта в UFC Нурмагомедов дрался с относительно неизвестными бойцами.

Главное отличие Умара

Умар отличается от остальных членов команды Eagles MMA владением тайским боксом. Боец проводит очень много ударов руками и ногами. Другие члены команды, как Хабиб, Абубакар Нурмагомедовы и Ислам Махачев предпочитают чаще переводить соперников в партер.

Также Умар использует много ударов ногами по корпусу. Как он сам сказал журналистам, россиянин не устает от этого сильно, как другие бойцы. Это также доказывает, что дагестанский боец силен в стойке.

Недавно российский промоутер Камил Гаджиев назвал Умара восходящей новой звездой.

О Хабибе в качестве тренера

Чемпион UFC выступил в роли тренера и помогал Умару, говоря на аварском языке, чтобы соперник не услышал подсказки.

Для Хабиба важно оказать поддержу Умару, потому что он может стать будущим чемпионом и продолжить победную серию Нурмагомедовых.

Во время же поединка с Морозовым Хабиб часто рекомендовал Умару забирать спину. В результате это принесло бойцу победу. Значит, чемпион UFC знал, что нужно делать.

Напомним, что фанаты Хабиба ждут его возвращения. Перед началом UFC 257 босс лиги Дана Уайт встретился с Нурмагомедовым, чтобы предложить россиянину бой на выгодных условиях. По данным СМИ, Хабиб не против провести еще один титульный бой после поединков Конор Макгрегор — Дастин Порье и Майкл Чендлер — Дэн Хукер.