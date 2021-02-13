Эпатаж и алкоголь: история конфликтов Конора Макгрегора

После недавнего боя Конора Макгрегора с Дастином Порье "Правда.ру" вспоминает все скандальные ситуации вокруг ирландского бойца UFC.

21 января у Макгрегора состоялся день общения с журналистами. Ирландец надел красивый розово-лиловый костюм.

Кстати, когда Конор прибыл в отель на "Бойцовском острове" и поднялся в номер, буквально через полминуты команда Хабиба Нурмагомедова спустилась в вестибюль.

Перед боем пора вспомнить все самые скандальные истории с участием Конора Макгрегора. За всю карьеру ирландец был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах, участвовал в драке с мафией Дублина, нападал на автобус и теперь еще обвинен за изнасилование женщины.

Конфликт с ирландской мафией

Зимой 2017 года Макгрегор устроил потасовку в ирландском пабе. Он ударил одного из членов криминального клана Кинаханов Грэма Уилана. По слухам очевидцев, пострадавшие члены группировки предлагали около 743 тысяч евро за голову Макгрегора.

Известно, что во главе Кинаханов самый крупный наркобарон Ирландии Крис Кинахан. Он создал преступную группировку после того, как отсидел в тюрьме за перевозку наркотиков.

Клан Кинаханов участвовал во всех крупных преступлениях в Дублине, начиная от перестрелки во время взвешивания боксеров, до семейных войн с криминальной бандой Ирландии Хатчей под руководством Джерри Хатча.

Спустя некоторое время конфликт был исчерпан сам собой. Макгрегор стал снова появляться в медиапространстве как ни в чем не бывало.

История с автобусом

В 2018 году Макгрегор со своей командой напал на автобус Хабиба Нурмагомедова. Так ирландец решил отомстить дагестанскому бойцу за то, что тот дал пощечину другу Конора Артему Лобову.

Стычка между Нурмагомедовым и Лобовым случилась в Бруклине во время турнира UFC 223. Хабиб раскритиковал российского бойца за то, что он оскорбил его. В результате Лобов получил от Хабиба пощечину.

После этого Макгрегор напал на автобус, который находился на подземной парковке. На видео показано, как ирландец крушит транспортное средство при помощи подручных предметов.

https://twitter.com/7NewsSydney/status/982186643103793152

В ходе стычки Макгрегор ранил пассажиров автобуса осколками стекла. Ирландца задержала полиция, он предстал перед судом и его приговорили к 5 дням исправительных работ и курсам по управлению гневом.

Конфликт помог UFC подгореть интерес болельщиков к предстоящему бою Конора и Хабиба.

Инцидент на Корсике

В сентябре 2020 года Макгрегор был арестован на Корсике. Полицейские подозревали его в сексуальных домогательствах. По информации AFP Sport, Конор приставал к незнакомцам в оголенном виде и совершал непристойные действия.

Позже представитель Макгрегора рассказал в интервью TMZ, что боец отрицает обвинения.

Обвинение в изнасиловании

Перед самым поединком всплыла история об изнасиловании ирландцем некой женщины, которая подала исковое заявление в суд.

Слухи об изнасиловании были еще в 2018 и 2019 году, но конкретики не было. Теперь ESPNпишет, что ирландца обвиняют в избиении. The New York Times говорит, что девушку изнасиловали.

Женщина и ее мать подали иск в Дублине. По информации из искового заявления, инцидент произошел в 2018 году. Водитель Макгрегора отвез женщину в отель, где проживал сам Конор. Вместе с ней был и друг бойца.

В отеле Макгрегор начал приставать к женщине, целовать ее и снимать с нее одежду. Она сопротивлялась, укусила его, а потом ударила. Это разозлило Конора, он схватил женщину за шею и поднял вверх со словами: "Вот как я себя чувствовал в октагоне!".

По данным иска, женщина хочет получить компенсацию от 1,47 до 1,75 миллиона евро. Она считает, что на эту сумму сможет покрыть расходы на новое жилье и медицинское обследование.

Похоже, что после боя с Порье Конора ждет суд. Пресс-секретарь ирландца Карен Кесслер заверила, что будет оспаривать все претензии и заявила, что "справедливость восторжествует".