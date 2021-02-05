Сокращение РПЛ: кому это выгодно?

В российском футболе очередные разговоры о реформах. Основная идея — сократить лигу до 12 команд (сейчас — 16 клубов). Два варианта: проведение регулярного турнира в два круга, состоящих из 22 матчей, или разделение команд на два турнира с плей-офф.

В 2019 году футбольные власти говорили об увеличении клубов в лиге до 18 команд. Тогда большинство участников турнира поддержали идею (15 голосов "за"), правда "Спартак" был против расширения.

Позже в начале 2020 года хотели снова расширить лигу до 18 клубов. Причина такой реформы — увеличение количества матчей. Как результат, повысилось бы качество выступлений за счет практики на поле. Большинство команд было против (14 голосов), а "Ахмат" и "Рубин" поддержали реформу.

Президент "Урала" Григорий Иванов выступил за расширение лиги. В интервью "СЭ" он сказал:

"Ведь сейчас у нас уже 13-я команда в чемпионате действует осторожно, от обороны. Почему? Потому что есть опасность вылететь".

Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков также поддержал расширение РПЛ и предложил свой вариант лиги:

"Формат можно поменять: играть 3-4 круга".

Очевидно, что команды из нижней части турнирной таблицы не поддерживают сокращение, поскольку это повлияет на возможность остаться в РПЛ.

Альтернативы

Функционер Дмитрий Иванов предложил расширить лигу до 24 команд. Участники турнира поделятся на дивизионы А и Б по 12 команд. Каждый из дивизионов сыграет 2 круга по 11 матчей.

После этого внутри каждого дивизиона произойдет по два разделения на шесть лучших и шесть худших клубов. Шесть команд сыграют 2 круга по пять матчей.

Затем лучшие клубы из дивизиона А разыграют места в еврокубках, а худшие играют на вылет в дивизион Б.

В дивизионе Б лучшие клубы сыграют за выход в дивизион А, а три худших клубах сыграют на вылет в ФНЛ.

При этом два худших клуба из А сыграют стыковые матчи с двумя лучшими из Б. Таким образом, определится, кто вылетит из А, а кто перейдет в дивизион Б.

Иванов предположил, что при такой реформе клубы будут больше замотивированы на результат. Каждая команда в своем дивизионе будет выполнять свою задачу — остаться в дивизионе А, попасть в шестерку лучших или побороться за место в еврокубках.

Сейчас теоретически можно сформировать две шестерки команд, опираясь на таблицу РПЛ этого сезона.

Первая шестёрка:

"Зенит". ЦСКА. "Спартак". "Сочи". "Ростов. "Динамо".

Вторая шестерка лучших:

"Краснодар". "Локомотив". "Рубин". "Ахмат". "Химки". "Урал".

Иванов аргументировал расширение лиги тем, что матчей станет больше, календарь равномернее, а пауза меньше. Для сравнения, сейчас в РПЛ: трехмесячный перерыв и разница между сезонами составляет 8-10 туров.

Плюсы такого варианта — мотивация у клубов и разделение на четкие задачи клубов. Минусы — пока что это идея, и ее еще нужно финансировать.

Сам же Иванов выступил против сокращения РПЛ, объяснив это закапыванием клубов в ФНЛ.

Кто поддержал сокращение

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поддержал сокращение РПЛ и посчитал, что это повысит интерес к чемпионату.

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев также выступил за сокращение РПЛ.

Даже актер Михаил Боярский выступил за сокращение лиги. Как он сам сказал, "качество игры будет более интересным".

Владелец "Спартака" Леонид Федун без сомнения поддерживает сокращения РПЛ. Как он говорил ранее, лиге требуется реформа.

Плюсы и минусы сокращения лиги

Плюсы сокращения: увеличится состязательность клубов, претендующих на выход в еврокубки, а также команд, пытающихся остаться в чемпионате на грани вылета.

Минусы: командам из нижней части таблицы придется покинуть чемпионат, а в случае плей-офф клубы потеряют еще и игровую практику.

Предложенная реформа лиги уже существует в чемпионате Шотландии. Сезон состоит из двух этапов. В первом этапе каждая команда играет по три игры. В конце первого этапа все клубы должны сыграть 33 матча.

После этого начинается второй этап: команды делятся на 6 участников в каждой группе — первая и последняя шестерки. В своих группах каждый клуб проводит по пять матчей.

Очки из первого этапа турнира переносятся во второй. При этом клубы соревнуются только между командами в своих группах и не могут перейти из одной группы в другую по окончанию первого этапа из 33 игр.