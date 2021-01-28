Отмена ЧМ по хоккею в Белоруссии: подножка Лукашенко

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Причина — отсутствие финансирования из-за скандалов после президентских выборов.

Официальная причина от ИИХФ — невозможность обеспечить безопасность при проведении соревнований.

ЧМ по хоккею проводится в двух странах: в Белоруссии и Латвии. Теперь, похоже, турнир будет проведен только в Латвии. В ИИХФ подтвердили, что рассмотрят вариант проведения ЧМ только в одной стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию позором и сказал:

"Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт".

О финансировании ЧМ

На чемпионате мира должны были присутствовать два основных спонсора: производитель автомобилей Skoda и бренд косметики Nivea. Также среди спонсоров — производитель автомобильных масел Liqui Moly.

Все три компании отказались от финансирования турнира.

Генеральный спонсор ЧМ по хоккею Skoda сделал заявление первым.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG January 16, 2021

Вслед за автопроизводителем аналогичное решение принял бренд Nivea.

Напомним, что бюджет ЧМ по хоккею 2016 года составил 1,13 миллиарда рублей (около 11,3 миллиона евро). Бюджет турнира 2023 года составит 1,2 миллиарда рублей (около 13,4 миллиона евро).

В прошлом чемпионате мира, проходившем в Белоруссии в 2014 году, страна потратила около 9 миллионов евро.

Об отказе от игр

До заявлений спонсоров еще в сентябре прошлого года Латвия призывала ИИХФ отменить игры в Минске и провести их в другой стране.

Европарламент также был против проведения турнира в Белоруссии.

14 января министр иностранных дел Германии Хейко Масс назвал проведение ЧМ "пиар-подарком для Лукашенко".

Wer es ernst meint mit der Solidarität mit #Belarus, kann in dieser Lage nicht ernsthaft eine #EishockeyWM abhalten wollen. Das wäre das größte PR-Geschenk für #Lukaschenko und ein verheerendes Signal an die Demonstrierenden. Ich hoffe, dass auch die Organisatoren das einsehen. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 14, 2021

Из-за массовых призывов об отказе от ЧМ глава ИИХФ Рене Фазель попытался исправить ситуацию, назначив встречу Александру Лукашенко. После беседы, состоявшейся 11 января, Фазель был уверен, что турнир пройдет в Минске.

Через 5 дней Фазель заявил в интервью Sportschau, что игры в Белоруссии скорее всего не пройдут.

Потом глава ИИХФ неоднократно объяснял, почему переносится ЧМ.

Рене Фазель: Понимали, что белорусская оппозиция будет использовать ЧМ-2021 в своих политических целяхhttps://t.co/HRRKdDpDiD — Belarushockey (@Belarushockey) January 19, 2021

После этого выступил босс ФХБ Дмитрий Басков:

"Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси".

Басков также сказал, что решение Фазеля не подлежит апелляции.

В последнем заявлении босса ИИХФ говорится, что при помощи ЧМ федерация хотела попробовать разрешить социально-политическую ситуацию в стране.

Мнения об отмене ЧМ

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности и известная пловчиха Александра Герасименя сказала в большом интервью "Медузе", что большинство белорусов не хотят проводить чемпионат мира. Спортсменка назвала перенос ЧМ успехом народа.

Главные выдержки из этого интервью:

фонд спортивной солидарности был создан спортсменами после подписания открытого письма о прекращении насилия, а также переизбрании президента;

фонд оказывает поддержку спортсменам и сотрудникам в сфере спорта в связи с репрессиями со стороны властей;

Герасименя заявила, что ее организация планирует добиться отмены ЧМ по пятиборью и Кубка мира по фристайлу.

Тренер Андрей Назаров посчитал, что отмена ЧМ не повлияет на жизнь в Белоруссии, но уже бьет по карьерам спортсменов. Атлеты не могут отобраться на Олимпиаду из-за санкций МОК в отношении Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала отмену турнира победой и заявила, что новых репрессий "ради зачистки города перед ЧМ" не будет.

Последствия отмены ЧМ

По данным Tribuna. com, Белоруссия может получить штраф за отмену ЧМ на 4 миллиона евро.

Напомним, что отмена турнира застрахована из-за коронавируса и безопасности его проведения. Однако в случае бойкота спортсменов ИИХФ не получит денег.

Выплаты должны получить Латвия (3 миллиона евро) и ИИХФ (около 923 тысяч евро).

Из интервью представителя ИИХФ Петра Бризжа Sports. cz стало ясно, что белорусские организаторы получат компенсацию за отмену турнира. Суммы будут определены по результатам финального доклада генерального секретаря федерации.

Альтернативы

Возможны три варианта:

1. Турнир пройдет полностью в Латвии.

2. Перенести ЧМ из Белоруссии в Словакию и Данию.

3. Перенести игры в Чехию и Германию.

Правда официально пока решения не представлено. Первые два варианта наиболее ожидаемые. Третий — самый маловероятный.