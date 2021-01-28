Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Владан Джурич

Отмена ЧМ по хоккею в Белоруссии: подножка Лукашенко

Спорт » Командные виды » Хоккей

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Причина — отсутствие финансирования из-за скандалов после президентских выборов.

Отмена ЧМ по хоккею в Белоруссии: подножка Лукашенко

Официальная причина от ИИХФ — невозможность обеспечить безопасность при проведении соревнований.

ЧМ по хоккею проводится в двух странах: в Белоруссии и Латвии. Теперь, похоже, турнир будет проведен только в Латвии. В ИИХФ подтвердили, что рассмотрят вариант проведения ЧМ только в одной стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию позором и сказал:

"Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт".

О финансировании ЧМ

На чемпионате мира должны были присутствовать два основных спонсора: производитель автомобилей Skoda и бренд косметики Nivea. Также среди спонсоров — производитель автомобильных масел Liqui Moly.

Все три компании отказались от финансирования турнира.

Генеральный спонсор ЧМ по хоккею Skoda сделал заявление первым.

Вслед за автопроизводителем аналогичное решение принял бренд Nivea.

Напомним, что бюджет ЧМ по хоккею 2016 года составил 1,13 миллиарда рублей (около 11,3 миллиона евро). Бюджет турнира 2023 года составит 1,2 миллиарда рублей (около 13,4 миллиона евро).

В прошлом чемпионате мира, проходившем в Белоруссии в 2014 году, страна потратила около 9 миллионов евро.

Об отказе от игр

До заявлений спонсоров еще в сентябре прошлого года Латвия призывала ИИХФ отменить игры в Минске и провести их в другой стране.

Европарламент также был против проведения турнира в Белоруссии.

14 января министр иностранных дел Германии Хейко Масс назвал проведение ЧМ "пиар-подарком для Лукашенко".

Из-за массовых призывов об отказе от ЧМ глава ИИХФ Рене Фазель попытался исправить ситуацию, назначив встречу Александру Лукашенко. После беседы, состоявшейся 11 января, Фазель был уверен, что турнир пройдет в Минске.

Через 5 дней Фазель заявил в интервью Sportschau, что игры в Белоруссии скорее всего не пройдут.

Потом глава ИИХФ неоднократно объяснял, почему переносится ЧМ.

После этого выступил босс ФХБ Дмитрий Басков:

"Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси".

Басков также сказал, что решение Фазеля не подлежит апелляции.

В последнем заявлении босса ИИХФ говорится, что при помощи ЧМ федерация хотела попробовать разрешить социально-политическую ситуацию в стране.

Мнения об отмене ЧМ

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности и известная пловчиха Александра Герасименя сказала в большом интервью "Медузе", что большинство белорусов не хотят проводить чемпионат мира. Спортсменка назвала перенос ЧМ успехом народа.

Главные выдержки из этого интервью:

  • фонд спортивной солидарности был создан спортсменами после подписания открытого письма о прекращении насилия, а также переизбрании президента;
  • фонд оказывает поддержку спортсменам и сотрудникам в сфере спорта в связи с репрессиями со стороны властей;
  • Герасименя заявила, что ее организация планирует добиться отмены ЧМ по пятиборью и Кубка мира по фристайлу.

Тренер Андрей Назаров посчитал, что отмена ЧМ не повлияет на жизнь в Белоруссии, но уже бьет по карьерам спортсменов. Атлеты не могут отобраться на Олимпиаду из-за санкций МОК в отношении Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала отмену турнира победой и заявила, что новых репрессий "ради зачистки города перед ЧМ" не будет.

Последствия отмены ЧМ

По данным Tribuna. com, Белоруссия может получить штраф за отмену ЧМ на 4 миллиона евро.

Напомним, что отмена турнира застрахована из-за коронавируса и безопасности его проведения. Однако в случае бойкота спортсменов ИИХФ не получит денег.

Выплаты должны получить Латвия (3 миллиона евро) и ИИХФ (около 923 тысяч евро).

Из интервью представителя ИИХФ Петра Бризжа Sports. cz стало ясно, что белорусские организаторы получат компенсацию за отмену турнира. Суммы будут определены по результатам финального доклада генерального секретаря федерации.

Альтернативы

Возможны три варианта:

1. Турнир пройдет полностью в Латвии.

2. Перенести ЧМ из Белоруссии в Словакию и Данию.

3. Перенести игры в Чехию и Германию.

Правда официально пока решения не представлено. Первые два варианта наиболее ожидаемые. Третий — самый маловероятный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы хоккей белоруссия рене фазель александр лукашенко чемпионат мира по хоккею-2021
Новости
Кобры научились плеваться ядом в глаза для защиты от людей
Чай с лимоном продлевает жизнь
Япония планирует создать ракету для возможного удара по России
У COVID-19 обнаружили "ахиллесову пяту"
Флот США планирует провести учения в Чёрном море
Жительница Волгограда лишилась 1 млн рублей при покупке криптовалюты
Клебо раскритиковал способ проведения тестов на COVID-19 в Швеции
Диетолог объяснил, какой лук эффективнее защищает от рака
Ласицкене поддержала Шубенкова в истории с допингом
Пациент "ковидной" больницы покончил с собой, когда узнал о смерти жены
Последние материалы
Кобры научились плеваться ядом в глаза для защиты от людей
Япония планирует создать ракету для возможного удара по России
Чай с лимоном продлевает жизнь
Отмена ЧМ по хоккею в Белоруссии: подножка Лукашенко
У COVID-19 обнаружили "ахиллесову пяту"
Флот США планирует провести учения в Чёрном море
Жительница Волгограда лишилась 1 млн рублей при покупке криптовалюты
Клебо раскритиковал способ проведения тестов на COVID-19 в Швеции
Диетолог объяснил, какой лук эффективнее защищает от рака
Ласицкене поддержала Шубенкова в истории с допингом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста

Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.

Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста
Рекордное "теневое вливание" в Россию: мнение эксперта
Экономика и бизнес
Рекордное "теневое вливание" в Россию: мнение эксперта
Политика. Новости и аналитика
Как предательство элит убивает наше государство
Ваше здоровье
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Путинология в США вышла на новые рубежи
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Байден пришёл и выгнал Трампа
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Игорь Коротченко: надо готовиться к новым американским гадостям
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
"Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу
Как предательство элит убивает наше государство
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Как предательство элит убивает наше государство
Как предательство элит убивает наше государство
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников