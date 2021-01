Отмена ЧМ по хоккею в Белоруссии: подножка Лукашенко

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Причина — отсутствие финансирования из-за скандалов после президентских выборов.

Официальная причина от ИИХФ — невозможность обеспечить безопасность при проведении соревнований.

ЧМ по хоккею проводится в двух странах: в Белоруссии и Латвии. Теперь, похоже, турнир будет проведен только в Латвии. В ИИХФ подтвердили, что рассмотрят вариант проведения ЧМ только в одной стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию позором и сказал:

На чемпионате мира должны были присутствовать два основных спонсора: производитель автомобилей Skoda и бренд косметики Nivea. Также среди спонсоров — производитель автомобильных масел Liqui Moly.

Все три компании отказались от финансирования турнира.

Генеральный спонсор ЧМ по хоккею Skoda сделал заявление первым.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG