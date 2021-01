Наказание Месси: история ненависти "Барсы" и "Атлетика"

В воскресенье 17 января состоялся финал Суперкубка Испании, в котором "Барселона" уступила "Атлетику Бильбао" (2:3) в дополнительное время.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил прямую красную карточку на 120+1 минуте. Аргентинец ударил нападающего Асьера Вильялибре по голове. Удаление произошло после просмотра ВАР.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR

Позже комитет по соревнованиям дисквалифицировал Месси на две игры. Аргентинец пропустит матчи с "Корнельей" и "Эльче".

Каталонский клуб все равно остался недоволен решением и собирается подать апелляцию на дисквалификацию. Хотя комитет мог вообще дисквалифицировать аргентинца на 12 матчей, так что наказание можно считать мягким.

После матча коуч "Барселоны" Роналд Куман поддержал Месси:

Голландский тренер не впервые критикуют ВАР в играх "Барселоны". Например, 24 октября в матче чемпионата Испании "Барселона — Реал Мадрид" (1:3) Куман обвинил ВАР в проигрыше каталонцев:

Напомним, что это первая красная карточка в истории Мессии за 754 матча.

До начала матча шли разговоры были об уходе Месси из команды, ведь с 1 января аргентинец получил право вести переговоры с другими клубами. Как только узнали, что Лео общался с руководством ПСЖ, об этом сразу же написали.

Потом шли разговоры о восстановлении аргентинца. По данным Transfermarkt, с 23 декабря по 1 января у Месси была травма лодыжки.

Потом 12 января форвард получил травму подколенного сухожилия и пропустил один матч. Его выступление было под вопросом, но Куман разрешил аргентинцу принять решение самостоятельно.

В начале первого тайма каталонцы были вялыми, а вот баски играли осторожно: выбивали мяч даже в чужой штрафной, чтобы предотвратить контратаку "Барселоны" и на половине поля соперника действовали внимательнее. За счет внимательной игры баски сравняли счет всего за 2 минуты.

Первый мяч "Барселона" забила благодаря Месси. На 40-й минуте Антуан Гризманн пробил в ворота после комбинации Месси и Жорди Альбы. Второй мяч на 77-й минуте Гризманн забил с прострела Альбы.

На 90-й минуте Вильялибре сравнял счет после штрафного Икера Муньяина. А самый красивый и победный гол был забит на 93-минуте. Иньяки Уильямс красиво пробил в дальнюю девятку.

Самые главные моменты матча:

После матча испанское издание Marca призвало капитана "Барсы" извиниться.

19 января Вильялибре рассказал на стриме FIFA 21 на Twitch, что команда была готова выиграть кубок ценой жизни.

Рвение басков было заметно. После каждого пропущенного гола "Атлетик" добавлял в прессинге и атаке. Это позволяло дважды сравнять счет и еще забрать трофей.

По статистике "Барселона" была хуже по ударам (10 против 12), равна по ударам в створ (4 — 4) и лучше по владению мяча (68% на 32%).

До 80-х отношения между Басконией и Каталонией были напряженными из-за подавления их движений королем Испании Франсиско Франком. При правлении Франко абсолютным лидером был "Реал Мадрид".

Ситуация изменилась в период с 70-е по 80-е годы. Тогда в 1983 году террористическая организация ETA из Басконии убила 43 человека, борясь за независимость региона.

Был известен случай, когда ETA похитила нападающего "Барселоны" Кини с требованием перевести деньги на счета в швейцарском банке.

В 1983 году Диего Марадона, игравший в "Барселоне", ударил игрока "Атлетика Бильбао". Началась массовая потасовка. Игроки баскского клуба грубо играли против аргентинца и нарушали правила, пока не вывели его из себя. Очень похоже, как и в случае с Месси.

Diego Maradona kicked an Athletic Bilbao player, left Barcelona and years later, he became a world champion with Argentina.

IT'S YOUR TIME TO SHINE LEO #MESSI 👑pic.twitter.com/eDAiCY2iTo