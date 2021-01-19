Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии

Должна ли Федерация хоккея России (ФХР) вместе с белорусскими коллегами объявить бойкот ЧМ по хоккею 2021 года в Латвии в знак протеста против вмешательства политиков в спорт.

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Фазель объяснил, почему отменён ЧМ в Минске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью ТАСС заявил, что отмена ЧМ по хоккею в Минске произошла под политическим давлением.

"Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьёзные, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против неё", — сказал спортивный функционер.

Фазель ссылается также на давление белорусской спортивной общественности.

"Мы знали, что перед нашим визитом в Минск, за неделю до этого, белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Белоруссии, BSSF. — Ред.) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьёзные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны", — добавил Фазель.

То есть он сопротивлялся западным политикам и коллегам, но когда его попросили из самой Белоруссии, он сдался. Фазель лукавит, он прекрасно понимает, откуда ноги растут у этих просьб, и понимает, что спонсоры тоже не просто так отказались.

Кто стоит за "простыми белорусами"

BSSF, как сказано в его портфолио в соцсетях, работает на базе общего фонда солидарности BYSOL, "который собирает помощь всем пострадавшим от репрессий".

"Он финансируется гражданами Белоруссии и белорусами зарубежья. Здесь нет никаких европейских или американских денег, как это обычно любят приписывать. Формула простая — белорусы помогают белорусам", — объясняет один из авторов фонда на ресурсе by. tribuna.com.

Однако глава фонда, убежавшая в Латвию и завершившая спортивную карьеру пловчихи, Александра Герасименя более откровенна.

"И здесь мне бы хотелось отдельно поблагодарить крупных спонсоров за их позицию и за то, что во главу угла они поставили права человека, а не финансовую заинтересованность", — пишет Александра Герасименя на странице фонда в Facebook, отмечая отмену ЧМ в Минске.

Правами человека занимаются в мире соросовские институты американских глобалистов. Это они, а не "простые белорусы" или национальные федерации хоккея Чехии, Швеции, Германии, Дании "убедили" компании "Нивея" и "Шкода" отказаться от спонсорства.

Очевиден и их мотив — не наказать чужого "сукина сына", а включить Белоруссию в русофобский лагерь Прибалтики для давления на Россию.

В политике Герасименя с августа, когда её фонд использовался как внутренний фактор для оправдания санкций МОК против сборной Белоруссии. Заметим, что в 2018 году президент Белоруссии подарил призёру Олимпийских игр земельный участок стоимостью свыше 400 тысяч долларов США и Герасименя не отказалась. Теперь она утверждает, что "спорт вне политики сегодня не работает".

Определённо не хватает учреждения статуса иностранного агента в Белоруссии для фондов, подобных фонду Герасимени.

Россия промолчала

Федерация хоккея России (ФХР) официально не отреагировала на решение IIHF, есть мнение некоего источника, который заявил ТАСС, что ФХР поддержит любое решение Международной федерации хоккея (IIHF) о месте проведения чемпионата мира 2021 года.

Были лишь отдельные осуждающие комментарии бывших спортсменов, тренеров, спортсменов-политиков в Думе. МИД РФ тоже промолчал. Возможно, в назидание: вы нас не поддерживали, когда Запад организовал допинговую травлю, и мы не будем. Но правильно ли это?

Представляется, что это неправильная позиция.

Москва и Минск должны бойкотировать западные "хотелки"

Советский Союз на блокаду Олимпиады в Москве ответил блокадой Олимпиады в Лос-Анжелесе. Да, тогда был сильный Варшавский блок, который поддержал, но факт в том, что потеряли не только мы, потеряли и западные "партнёры" — спонсоры, рекламодатели, организаторы, недополучившие доходы, были большие имиджевые потери в западном спорте, западной политике.

Сейчас поддержки у союзников меньше, но её надо формировать. Бойкот Россией и Белоруссией ЧМ в Латвии или в той стране, куда его перенесут, был бы верным решением. Это не первая и не последняя "хотелка" Запада, будет давление и на другие страны.

Мы не поддерживаем Лукашенко, мы поддерживаем белорусских спортсменов, которых политики лишают профессии. Это была бы правильная позиция.

Можно было бы бойкотировать и хоккейный Евротур. Тем более, что застрельщиками отмены ЧМ в Минске были национальные федерации Швеции, Финляндии, Германии, Дании.

Наконец, можно было попробовать провести созидательные действия, например, турнир в Канаде — некий " Кубок вызова". НХЛ — это организация, которая больше думает о чисто хоккейных делах. Неслучайно никаких комментариев в духе "одобрямс" по отмене ЧМ в Минске от чиновников НХЛ не было. Или Россия уже больше не хоккейная держава, на игры которой смотрят миллионы любителей хоккея?

Бойкот — проявление слабости?

В комментарии для "Правды.Ру" член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв отметил, что бойкотов не должно быть ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии.

"Мы должны обязательно участвовать в соревнованиях, потому что миллионы болельщиков, детей, спортсменов, просто людей, которые любят спорт, ждут Чемпионат мира по хоккею — это одно из самых ярких событий в мире хоккея, да и вообще в мире спорта. Поэтому обязательно нужно участвовать. Поэтому мы с вами должны понимать и отстаивать интересы нашей страны. Это будет непросто. Но всё-таки это нужно делать. Бойкоты я считаю проявлением слабости", — сказал депутат.

Он полагает, что "отъём" соревнования у любой страны грозит сложными геополитическими проблемами.

"Потому что завтра у нас могут Чемпионат мира забрать, послезавтра — Олимпийские игры, могут забрать кинофестиваль, могут забрать фестиваль народного творчества. Когда вы принимаете решение о проведении того или иного спортивного соревнования, то рассчитывайте свои политические риски. Если страна выиграла, всё, поехали, надо готовить. Люди несколько лет готовились: строили стадионы, оргкомитет работал, тратили огромные деньги, перестраивали аэропорты, строили гостиницы, это надо учитывать", — сделал вывод для "Правды.Ру" Дмитрий Свищёв.

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