Лучший Шрэк в мире: история легенды английского футбола Уэйна Руни

15 января экс-нападающий "МЮ" Уэйн Руниобъявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь англичанин занял пост тренера в "Дерби Каунти" — клуба из Чемпионшипа, занимающего 23-е место в чемпионате. Контракт Руни рассчитан до 2023 года.

Руни поблагодарил болельщиков за поддержку.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial. Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx — Wayne Rooney (@WayneRooney) January 15, 2021

Бывший тренер "МЮ" сэр Алекс Фергюсон поддержал спортсмена и пожелал ему удачи:

"Это отличная отправная точка для начала тренерской карьеры".

Лидер "Тоттенхэма" Гарри Кейн поблагодарил Руни за наставления в сборной Англии.

Congrats on an amazing career @WayneRooney. Been a pleasure to have played alongside you and learnt from you in an @England shirt. All the best in management. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/hOc63woHYG January 15, 2021

После лесных комментариев бывший игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин назвал Руни колхозником в эфире "Матч ТВ".

О карьере Руни

Профессиональная карьера Руни началась в "Эвертоне". В 2002 году в матче "Эвертон — Саутгемптон" англичанин вышел за основной состав в возрасте 16 лет. После игры тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Руни самым большим английским талантом до 20 лет.

После двух лет игры в "Эвертоне" во взрослой команде форвард перешел в "Манчестер Юнайтед", где главный тренер сэр Алекс Фергюсон сделал из англичанина одного из лучших нападающих в АПЛ.

За всю карьеру Руни поиграл в пяти клубах, кроме еще трех молодежных. В конце своей карьеры англичанин поиграл в американском "Ди Си Юнайтед", а затем закончил свою карьеру в "Дерби Каунти".

В 2019 году Руни уже входил в тренерский штаб клуба, а через год стал исполняющим обязанности главного тренера Филипа Коку.

За всю карьеру форвард провел 764 матча, забил 313 мячей и отдал 167 голевых передач. В лиге чемпионов Руни забил 85 голов. Львиную долю игр англичанин провел в "МЮ" и "Эвертоне".

Параметр "МЮ" "Эвертон" Матчи 393 98 Голы 183 25

Руни сделал многое в сборной Англии: 120 матчей, 53 гола и 21 голевая передача.

Яркие матчи Руни

В карьере форварда было много потрясающих матчей, но три из них были самыми яркими:

"Эвертон — Арсенал" (2:1) — 19 октября 2002 года;

"МЮ — Эвертон" (0:0) — 30 августа 2004 года;

"МЮ — Манчестер Сити" (2:1) — 12 февраля 2011 года.

В матче 2002 года Руни впервые показал себя миру и стал самым молодым бомбардиров в АПЛ. Форвард до сих пор входит в ТОП-3 молодых бомбардиров чемпионата Англии. Перед ним находятся Джеймс Милнер (забил в возрасте 16 лет 11 месяцев и 22 дней) и Джеймс Вон (16 лет и 8 месяцев).

Во втором ярком матче руководства "МЮ" и "Эвертона" встретились и прямо после матча заключили сделку, купив Руни. Именно это событие стало ключевым для форварда, поскольку он перешел в клуб-лидер.

Напомним, что в сезоне 2004/05 "МЮ" занял третью строчку в АПЛ, при этом "Эвертон" закончил чемпионат на четвертой строчке, но по очкам был далеко от "МЮ" (разница 16 очков).

В матче "МЮ — Манчестер Сити" 2011 года Руни прославился своим голом-ножницами в ворота "Сити".

В 2015 году после победы над "Тоттенхэмом" форвард фирменно отпраздновал гол.

Wayne Rooney's goal celebration shows how Arsenal knocked them out of the FA Cup. #AFC #MUFC pic.twitter.com/SLwTMNibfw — xcøubar νϰι (@xcoubar) March 15, 2015

Как оказалось, англичанин изобразил спарринг с экс-футболистом "МЮ" Филом Бардсли.

Спад в карьере

В 2019 году после ухода Руни из "Эвертона" начался спад. Во всем виноват алкоголь.

В 2016 году перед товарищеским матчем с Испанией форвард напился на свадебной вечеринке и не смог прийти на тренировку.

После инцидента Руни был отстранен от игры в сборной.

Сам Алекс Фергюсон признавался, что ничего не мог поделать с вредными привычками Руни. Тренер относился к форварду, как к сыну, поэтому многое прощал спортсмену.

Жена футболиста Колин Руни неоднократно спасала Уэйна: вытаскивала его из баров, прощала измену, которую Руни совершал дважды (в 2009 и 2017 году).

В 2009 году во время беременности Колин футболист воспользовался услугами проституток. А в 2017 году Уэйна застали пьяным за рулем автомобиля Лоры Симпсон — женщины, оказывающей эскорт-услуги.

Перспективы в тренерской карьере

Руни в "Дерби Каунти" начал как играющий тренер — с 2020 по 2021 год он играл, а с 2019 был в тренерском штабе. Очевидно, что за это время он наладил контакты с игроками и специалистами, поэтому в этом клубе он может задержаться надолго.

Однако в Чемпионшипе "Дерби Каунти" находится на 23-м месте, а уже прошла половина сезона. Скорее всего команда должна просто остаться в турнире.

Если Руни сумеет добиться результатов с "Дерби Каунти", например, по итогам сезона войти в ТОП-5, то у него есть шансы перейти в клуб посильнее. В прошлом сезоне клуб занял 10-е место, а в сезоне 2018/19 — 6-е.