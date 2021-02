15 января экс-нападающий "МЮ" Уэйн Руниобъявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь англичанин занял пост тренера в "Дерби Каунти" — клуба из Чемпионшипа, занимающего 23-е место в чемпионате. Контракт Руни рассчитан до 2023 года.

Руни поблагодарил болельщиков за поддержку.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial.

Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx