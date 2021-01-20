Причины неудачного старта России на шестом этапе Кубка мира

13 января стартовал шестой этап Кубка мира в Оберхофе. Сначала выступали мужчины в спринте, а 14 января состоялся спринт среди женщин. 15 и 16 января прошли эстафетные соревнования, а с 17 января — масс-старты.

Спринт среди мужчин

В спринтерском турнире только один российский спортсмен добрался до десятки лучших — Матвей Елисеев, вырвавший место у Бенедикта Долля (разница 1 секунда).

После гонки Елисеев рассказал в интервью "Матч ТВ", что держался за французом Эмильеном Жакленом, а потом уже работал в своем темпе. Елисеев добавил, что на трассе было тяжело бежать, поэтому россиянин выбрал стартовый номер подальше.

Также Матвей рассказал о сложности стрельбы:

"Стрельба очень тяжело далась. И пристрелка была сложная — очень сильный ветер и справа, и слева".

Эдуард Латыпов финишировал 15-м, чуть не обогнав француза Эмильена Жаклена. Зато россиянин сумел хорошо оторваться от норвежского биатлониста Шостада Кристиансена и словенца Якова Фака.

Сам же Латыпов после гонки рассказал журналистам, что все мысли были об ответственности и благодаря этому он смог финишировать в первой двадцатке.

Александр Логинов финишировал на 21-м месте. Россиянину не хватило совсем немного, чтобы догнать норвежца Эрленна Бьентегора.

Первые пять мест заняли норвежцы и немцы:

Йоханнес Бе. Стурла Легрейд. Арнд Пайффер. Эрик Лессер. Йоханнес Дале.

Россиянину Кириллу Стрельцову удалось занять 30-е место. Спортсмен рассказал журналистам "Матч ТВ", что разочарован последним выстрелом на стойке: "Появился мандраж и промазал". Он также выразил желание выступить в эстафетной гонке и в итоге получил такую возможность.

Евгений Гараничев завершил спринт на 44 месте. Игорь Малиновский приехал 92-м.

Спринт среди женщин

Спринтерская гонка среди женщин получилась неоднозначной.

Ульяна Кайшева заняла 19-е место, обогнав Туули Томингас на 3 секунды. Россиянке не хватило еще одной секунды, чтобы обойти шведку Мону Брурссон.

Светлана Миронова заняла 21-е место и незначительно отстала от Туулы Томингас. Еще бы немного и Светлана бы попала в ТОП-20. Сама же спортсменка говорит, что выступила неплохо при ее состоянии.

Лариса Куклина финишировала на 41-м месте, обогнав на 2 миллисекунды шведку Анну Магнуссон. Сама же Куклина рассказывала журналистам, что устала расстраиваться от плохих результатов.

Евгения Павлова завершила спринт на 43-м месте, обогнав на две секунду белорусскую биатлонистку Анну Солу. После гонки россиянка рассказала, что плохой результат связан с усталостью и эмоциональностью.

Екатерина Носкова финишировала на 50-м месте, а за ней на 72-м Ирина Казакевич. Для Казакевич это один из худших результатов из-за стрельбы. Ирине не удалось поразить 5 целей из 5 за что она позже извинилась перед болельщиками:

"В первую очередь хотелось бы извиниться за сегодняшнюю гонку перед болельщиками".

В ТОП-5 в женском спринте попали:

Тириль Экхофф. Доротея Вирер. Лиза Тереза Хаузер. Жюстин Брераз. Анаис Шевалье.

Известная экс-биатлонистка Анфиса Резцова критично высказалась о выступлениях женщин в спринте и призвала вернуть советскую методику тренировок: "Нашему биатлону нужна реформа!".

Эстафета среди мужчин

Эстафетная гонка в Оберхофе закончилась традиционно для россиян на четвертом месте. В команде сборной были: Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

После гонки сборная подверглась серьезной критике. Больше всего винили тренерский штаб. Экс-коуч сборной Владимир Аликин назвал эстафету полным непрофессионализмом из-за решений тренеров.

При этом спортсмены спокойно выступили перед прессой. Латыпов заявил, что будет сильнее с каждой гонкой. Елисеев в начале гонки держался за соперниками, но неудачно стрелял.

Логинов признался, что в гонке не хватило опыта в стрельбе из-за сложных условий. Александр также рассказал в эфире "Матч ТВ", что в предстоящем масс-старте спортсмен покажет хорошие результаты.

Стрельцов плохо выступил в стрельбе лежа и неудачно стартовал на первом круге.

Боролись до конца! 👏 Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Наш состав: Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов 🇷🇺https://t.co/AroS8eiu7T (Фото: Nordic Focus) pic.twitter.com/nsrfTsmKSF — Биатлон России (@russianbiathlon) January 15, 2021

Россияне отстали на 49 секунд от итальянцев, забравших бронзу. Ближе всего к России были немцы (разница 11 секунд).

По результатам эстафеты в ТОП-3 команд вошли:

Франция: Симон Дитье, Кантен Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Норвегия: Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Италия: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомел и Доминик Виндиш.

После эстафеты у главного тренера сборной Юрия Каминского были вопросы к Латыпову из-за неявки на массаж.

Коуч также оценил Малиновского:

"Он сейчас не соответствует ходом тому уровню, который необходим".

Очередной этап Кубка мира был достаточно сложным для сборной из-за тяжелых условий. Во-первых, при стрельбе был сильный ветер с двух сторон. Во-вторых, трасса напичкана высокими подъемами и спусками зигзагом. Так, например, в 2019 году биатлонистка Маргарита Васильева назвала трассу в Оберхофе самой сложной.