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Автор Владан Джурич

Почему Большунову не надо идти в биатлон

Спорт

Звезда лыжных гонок Александр Большунов добился феноменальных результатов на турнире "Тур де Ски". Несмотря на неуверенный старт в сезоне 2019/20 из-за травмы спины, спортсмен стал первым в России обладателем Кубка мира.

Почему Большунову не надо идти в биатлон

Большунов сумел перегнать прошлых чемпионов "Тур де Ски" Йоханнеса Клебо (2018/19) и Сергея Устюгова (2017/18).

За семь гонок Александр шесть раз попадал на подиум. Дважды подряд Большунов выигрывал общий зачет "Тур де Ски" (2019/20 и 2020/21).

Известный российский лыжник Алексей Петухов назвал Большунова в интервью "СЭ" лидером мировых лыж в ближайшие пять лет.

В последнем этапе сборная России в целом была на высоте. 6 января российские лыжники заняли первые пять мест, а затем пять первых мест россияне заняли в гонке с раздельным стартом.

9 января на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе и третье места. Шведский лыжник Оскар Свенсон забрал золото.

Известно, что за выступления на "Тур де Ски" Большунов заработал 92,4 тысячи евро (общий призовой фонд — 621 тысяча евро). По сведениям Ita-Sanomat, деньги получили 20 лучших спортсменов в общем зачете и ТОП-3 лыжников по сумме очков.

Напомним, что в этом "Тур де Ски" сборная Норвегии, считающаяся лидером, не выступала из-за опасений заразиться коронавирусом. Хотя сам Большунов после победы заявил, что "эти соревнования прошли и прошли в полной безопасности".

О переходе Большунова в биатлон

Мысль о переходе в биатлон появилась после двух событий: вопросов журналистов "Матч ТВ" и интервью с отцом Большунова Александром Большуновым-старшим.

Отец Большунова рассказал в интервью "Матч ТВ", что спортсмен замечательно стреляет и тем самым подогрел интерес публики. Больушнов-старший признавался журналистам, что изначально настраивал своего сына на биатлон, но это оказалось слишком затратным спортом.

Сам же спортсмен говорит, что у него много нерешенных проблем и он хочет добиться успехов в лыжах.

После этого слухи о переходе Александра в биатлон появились в зарубежном издании Expressen.

Лыжник Алексей Петухов посчитал переход Большунова в биатлон шуткой. Призер олимпийских игр дал два аргумента, которые не позволят Александру так просто сменить вид спорта. Во-первых, требуется около 4-5 лет для освоения тренировок по биатлону. Во-вторых, нужен минимум год, чтобы освоить навыки стрельбы.

При этом Петухов не исключает вероятность перехода Большунова в биатлон, но она все равно остается низкой.

Примеры переходов лыжников в биатлон

Целых одиннадцать спортсменов перешли из лыжных гонок в биатлон. Известные переходы совершили: Стина Нильссон (с 2020 года), Дениз Херманн (с 2016 года), Мириам Гесснер (с 2011 года) и Евгений Гараничев (с 2008 года).

Но не у всех спортсменов получилось гладко перейти в биатлон, добившись результатов. Вот, например, переход Нильссон закончился тем, что шведка оказалась в резерве сборной Швеции.

Херманн добилась успехов только через три года после перехода в биатлон. Только в 2019 году спортсменка сумела стать чемпионкой мира.

Гараничев добился первых результатов практически сразу после перехода в биатлон. В 2010 году на чемпионате России в Увате россиянин занял третье место. Через год на Универсиаде Гараничев забрал две бронзы и серебро. После этого подняться на подиум получилось только в 2012 году.

Переходы из лыж в биатлон совершали и другие звездные спортсмены, например, Уле-Эйнар Бьерндален и Ольга Медведцева.

Бьерндален больше всем известен, как биатлонист, но начал свою карьеру с лыж в 1992 году. В лыжах он добился лишь одного трофея, став победителем этапа Кубка мира.

Уже в этом же сезоне будучи молодым спортсменом и новичком в биатлоне Бьерндален стал трехкратным чемпионом юниорского чемпионата мира. После этого норвежец добился небывалых успехов в биатлоне: стал восьмикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом Кубка мира и 20-кратным чемпионом мира.

Медведцева перешла в биатлон в 2000 году, а до этого с 1993 года выступала только в лыжах, где стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров. После перехода в биатлон россиянка выиграла дважды Олимпиаду (в 2002 и 2010 году) и шесть раз становилась чемпионкой мира.

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Темы биатлон лыжные гонки александр большунов
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