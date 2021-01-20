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Автор Владан Джурич

Будущее и наследники Хабиба Нурмагомедова

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

После 29 побед чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру профессионального бойца. Теперь в команде Хабиба Eagle MMA есть наследники, чья судьба пока еще неизвестна. Кроме того, Нурмагомедов рассказал о своих будущих планах на пресс-конференции, состоявшейся 2 декабря.

Будущее и наследники Хабиба Нурмагомедова

Напомним, что последний поединок Хабиба состоялся 24 октября против Дастина Гэтжи. Дагестанский боец одержал победу во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник".

Наследники Хабиба

В команде Хабиба три претендента: Абубакар и Умар Нурмагомедовы и Ислам Махачев. Все трое были заявлены на прошедший турнир UFC 254, но все пошло не по плану.

Абубакару не нашли соперника вовремя, Умар попал в больницу со стафилококком и не смог выступить против Сергея Морозова. Махачеву не повезло. Его соперник Рафаэль Дос Аньосснялся с турнира из-за коронавируса. Таким образом, Хабибу пришлось одному выступать на турнире от лица своей команды.

Восходящая звезда, которая сможет заменить Хабиба по мнению многих — Ислам Махачев. За его плечами 19 боев и 18 побед. Причем большинство побед были добыты сдачей, то есть через партер.

Это отличает Ислама от Хабиба. Нурмагомедов же рассказал в интервью "Чемпионату", что Махачев может забрать титул UFC в конце этого года.

Журналисты часто пишут, что стиль Махачева очень скучен, ведь он не такой универсал как Хабиб. Тем не менее, он один из самых опытных бойцов в команде Хабиба и показывает невероятные результаты в борьбе.

Напомним, что кроме Махачева Хабиб назвал других российских бойцов, претендующих на пояс UFC в 2021 году: Петр Ян (15-1), Забит Магомедшапиров (18-1) и Аскар Аскаров (11-0-1).

Абубакар, как новичок в UFC, особенно ждет свой новый поединок, чтобы исправить неудачный дебют. Напомним, что спортсмен проиграл дебютный поединок против Давида Завады, попавшись в "треугольник".

Умар, как самый молодой боец в команде, должен вот-вот дебютировать в UFC. Дагестанский боец одержал 12 побед и ни разу не проиграл. Чаще всего Умар заканчивал поединки сдачей, поскольку отлично борется в партере в отличие от партнеров по команде. При этом Умар предпочитает драться всегда в стойке и наносить быстрые удары ногами.

Сам же Хабиб пишет в соцсетях, что его команда уже готовится к будущим выступлениям.

О планах команды Хабиба

Команда Орла рассказала о своих планах: о новой мобильном операторе, собственном турнире, а также о предстоящих боях.

Абубакар Нурмагомедов рассказал в интервью UFC Russia, что проведет первый бой 9 ноября в Москве. Сам же боец чувствует себя уверенно:

"У меня давно было желание попробовать себя в этому промоушене, потому что все бойцы стремятся сюда и достичь результатов в UFC. И вот пришёл мой черёд".

По сведениям журналиста Игоря Лазорина, на турнире UFC 257 Умар Нурмагомедов выступит против Сергея Морозова 20 января. Для обоих спортсменов это будет дебютный поединок в UFC.

Напомним, что Морозов — бывший чемпион турнира M-1. Он силен в стойке, особенно ударах руками и нокаутах (8 побед нокаутом из 16). Слабой стороной бойца является партер, поэтому у Умара есть все шансы выиграть бой, если удастся перевести казахского бойца в грэпплинг.

На последней пресс-конференции, состоявшейся в декабре, Хабиб рассказал журналистам о двух проектах: о запуске мобильного оператора Eagle Mobile и новом турнире Eagle FightingChampionship (EFC).

По оценкам СМИ, Eagle Mobile будет пользоваться спросом только у болельщиков Нурмагомедова. Напомним, что представитель проекта Михаил Лехтман планирует привлечь до двух миллионов абонентов до 2023 году.

Первый турнир Eagle FC был проведен 20 декабря прошлого года. Напомним, что раньше турнир назывался Gorilla Fighting Championship, поскольку принадлежал спонсору Хабиба. После удачной сделки по выкупу промоушена Нурмагомедов назвал турнир Eagle FC.

Еще один небольшой проект Хабиба — это спортивные батончики FITROO. По данным СМИ, бренд занимает 3 процента на рынке протеиновых батончиков. Президент компании Леонид Кац рассказал СМИ, что планирует увеличить популярность бренда по всему миру до лета 2021 года.

О возвращении Хабиба в UFC

Фанаты до сих пор ждут возвращения Хабиба в октагон. Менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказал журналистам, что президенту UFC Дане Уайту придется придумать более интересный поединок для Хабиба, чем просто реванш с Конором Макгрегором.

Напомним, что Макгрегор выступит против Дастина Порье 24 января.

Сам же Уайт уже признавался, что будет оказывать на Хабиба давление для его возвращения в UFC.

Тем временем Нурмагомедов ушел в сторону футбола. До Нового года он встретился со своим фанатом и защитником "Спартака" Георгием Джикией.

Во время праздников Хабиб переписывался с экс-коучем "Интера" Лучано Спаллетти.

10 января Хабиб рассказал в Instagram, что поиграл в футбол с бывшим полузащитником "Милана" Кларенсом Зеедорфом.

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