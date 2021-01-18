Зачем Хендрикс нужен "Спартаку"

"Спартак" приблизился к трансферу голландского хавбека Йоррита Хендрикса(официальная дата перехода — 12 января). Ожидается, что футболист перейдет в команду уже зимой. По данным СМИ, сделка будет заключена после медосмотра.

Напомним, что Хендрикс выступает за ПСВ. Его контракт заканчивается этим летом. 25-летний футболист является воспитанником голландского клуба.

Команда поблагодарила игрока и пожелала удачи в России.

Een echte PSV'er 🔴⚪ gaat onze mooie club na ruim 16 jaar verlaten. Jorrit, bedankt voor je passie, strijd, vechtlust, inzet en meer. Heel veel succes in Rusland! 🇷🇺#J8RRIT — PSV (@PSV) January 12, 2021

Обозреватель нидерландского издания Voetbal International Марко Тиммер рассказал в интервью "СЭ", что для ПСВ это единственный шанс заработать на продаже игрока. Он также сказал, что Хендрикс играет в команде в качестве запасного.

Тиммер рассказал, что доход Хендрикса в ПСВ доходил до миллиона евро в год.

Планируется, что при удачном стечении обстоятельств Хендрикс сможет встретиться с командой на зимних сборах "Спартака", которые пройдут с 14 по 24 января в ОАЭ.

Tranfermarkt оценивает голландца в 4 миллиона евро. По сведениям "Матч ТВ", "Спартак" купит игрока за 700 тысяч евро. Хотя по данным "Чемпионата" Хендрикс перешел в "Спартак" за 500 тысяч евро. По информации голландских СМИ, хавбеку предложили четырехлетний контракт.

Сам же Хендрикс прокомментировал свой переход следующим образом:

"С нетерпением жду новых приключений в топ-клубе в условиях серьезной конкуренции".

Коротко о карьере Хендрикса

Хендрикс — воспитанник ПСВ. Он начал профессиональную карьеру с 2004 года в молодежной команде ПСВ, затем в 2013 году перешел в основу.

За семь сезонов Хендрикс провел 173 матча и забил 8 голов. В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Нидерландов (405 минут). Для сравнения, в прошлом сезоне Хендрикс провел 17 матчей и 1137 минут, а в сезоне 2018/2019 сыграл 29 матчей.

Начиная с 2019 года Хендрикс стал меньше выходить на поле. Связано это с омоложением состава и новыми игроками, которые чаще попадают в заявку. К тому же у голландского клуба много полузащитников — 12 человек. Их общая стоимость составляет 63,1 миллиона евро. Цена нападающих составляет 54,7 миллиона евро.

У ПСВ в сумме 3 опорных полузащитников, то есть основные конкуренты Хендрикса.

Параметр Ибраим Сангаре Пабло Росарио Адриан Фейн Цена (миллионы евро) 10,5 7 5 Возраст 23 24 21 Матчи (минуты) 11 (914) 12 (1044) 8 (232)

Причины трансфера

Основная причина перехода — отсутствие игровой практики. Из-за большого количества полузащитников, которые могут сыграть опорников, Хендриксу просто не хватило места в составе команды.

В "Спартаке" игрок сможет выступать чаще, получит новый опыт в РПЛ. К тому же игроку предложат более высокую зарплату, по словам Марко Тиммера.

К тому же у Хендрикса низкие риски даже в случае ухода тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. Все потому, что у полузащитника "Спартака" Гуса Тила (играет в "Фрайбурге" на правах аренды) и Йоррита одинаковый агент.

Напомним, что "Спартак" купил Тила за 16 миллионов евро, но голландцу не удалось заиграть после чего его отправили во "Фрайбург", а потом и вовсе перевели во вторую команду немецкого клуба.

Плюсы и минусы трансфера для "Спартака" и Хендрикса

Плюсы перехода для Хендрикса:

высокая зарплата;

возможность получения игровой практики;

опыт в РПЛ и развитие потенциала из-за еще молодого возраста.

Минусы для голландца — перспективы роста. Если футболисты уходят из РПЛ, значит, их уровень игры ослабнет еще сильнее.

Плюсы трансфера для "Спартака:

выгодная покупка;

приобретение крепкого опорника;

в случае роста игрока его можно выгодно продать.

Минус трансфера для "Спартака" — игрок незначительного класса. Он может не заиграть в команде.

"Спартаку" действительно нужен опорный полузащитник. В составе есть только один опорник — Алекс Крал (19 матчей и 1681 минута игрового времени).

Чтобы заполнить опорную зону Тедеско включал Романа Зобнина (18 минут и 1620 минут игрового времени) на пару с чехом. Но Зобнин больше центральный полузащитник, он привык чаще страховать или подчищать позиции, нежели атаковать. В этом смысле Роман универсальный полузащитник.

Хендрикс же классический опорный полузащитник. Он играет намного тверже, но и идет в атаку чаще. Именно это и нужно "Спартаку".

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев назвал Хендрикса разрушителем в интервью "СЭ".

Конкуренты Хендрикса в "Спартаке"

У голландца целых три конкурента: Крал, Наиль Умяров и Зобнин. Прямых конкурентов всего два: Зобнин и Умяров, поскольку Крал играет постоянно в основе.

По данным WhoScored, Хендрикс получил рейтинг 6,49 (средний по команде в ПСВ — 6,88). Сильные стороны голландца — пасы и качество отбора. Стиль игры Хендрикса — передачи в открытое пространство и частые отборы мяча.

У Зобнина лучше кроссы, а также постоянная черновая работа и страховка. При этом на нем часто нарушают правила. Хендрикс же крепче, поэтому предпочитает сам идти в отбор.

Умяров силен в обороне, играет накоротке, но у него очень слабая концентрация.