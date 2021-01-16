Что получится у Миранчука в "Аталанте"

Алексей Миранчук перешел в конце лета из "Локомотива" в "Аталанту". 25-летний футболист дебютировал в серии А 21 октября, выйдя на замену. А первый мяч Миранчук забил в матче против "Интера" (1:1).

Несмотря на такие результаты, Миранчуку трудно дается адаптация в итальянском клубе.

Причины плохой адаптации:

высокая конкуренция (7 игроков за позиции полузащитника);

пропуск матчей (4 — из-за коронавируса и 3 — из-за травмы подколенного сухожилия);

нехватка игровой практики (109 минут в чемпионате Италии, для сравнения, в РПЛ — 307 минут).

Плюс, Алексею не повезло с тактической точки зрения. Главный тренер "Аталанты" Джан Гасперини строит игру по схемам "3-4-1-2" или "3-4-2-1", где место плеймейкера либо занято, либо его просто нет.

О последних матчах

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport дважды присвоила Миранчуку худшую оценку. Последние матчи "Аталанты": с "Ювентусом" (1:1), "Ромой" (4:1) и "Болоньей" (2:2) Итальянское СМИ присвоило 5 баллов российскому хавбеку и назвало его призраком на поле.

В матче с "Ювентусом" Миранчук вышел на 71-й минуте вместо Руслана Малиновского, с "Ромой" на 81-й минуте и с "Болоньей" — на 46-й минуте вместо Йосипа Иличича.

Оценки Миранчука по последним матчам (данные Who Scored):

"Ювентус — Аталанта" — 6,23;

"Аталанта — Рома" — 6,08;

"Болонья — Аталанта" — 6,1.

Близкое к "Аталанте" издание L'Eco di Bergamo критически оценило выступления Миранчука в матче с "Болоньей":

"Его брали не для того, чтобы он катал мяч поперек поля или отдавал назад, а для того, чтобы лез на чужие ворота".

О конкуренции в "Аталанте"

На позиции Миранчука целых семь игроков: Руслан Малиновский, Йосип Иличич, Луис Муриэль, Дуван Сапата, Маттео Пессина, Марио Пашалич и Алехандро Гомес. Первые три игрока — главные конкуренты российского полузащитника. Пашалич играет больше универсала с большим объемом черновой работы в полузащите.

Гомес сейчас близок к переходу в другой клуб и по последним данным Sky Sport Italiaтренируется отдельно от команды. Известно, что игрок желает уйти из команды после конфликта с Гасперини.

Сравнение главных конкурентов Алексея по выступлениям за "Аталанту" в серии А:

Параметр Малиновский Иличич Муриэль Миранчук Матчи 11 7 11 5 Голы 1 1 7 1 Голевые передачи 2 3 2 - Сыграно минут 575 433 364 109 Средний рейтинг в серии А 6,9 7,2 7 6,1 Самый высокий рейтинг за матч в серии А 8,6 9,2 8,9 7,6 Трансферная цена (млн. евро) 21 10 22 18

Статистика выступлений

Сравнение игры Алексея в "Локомотиве":

Параметр "Аталанта" "Локомотив" Матчи 7 228 Голы 2 43 Голевые передачи - 46 Времени на поле (мин.) 124 17622

Последствия плохой статистики

Очевидно, если Миранчук продолжит выступать на похожем уровне, то он надолго останется в запасе. С учетом сильных конкурентов россиянин сможет выступать в роли запасного атакующего полузащитника.

Тем не менее, у Алексея есть шансы пробиться в основу итальянского клуба, но россиянину необходимо набраться опыта. Если еще повезет с отсутствием травм, например, того же растяжения сухожилия, то шансов будет на порядок больше.

Времени у Миранчука достаточно (контракт "4+1"). За это время Иличич уже потеряет форму. Правда на его место могут прийти Малиновский или совсем юный Пессина. Много надежд еще возлагают на Муриэля, заколотившим 7 мячей за 11 матчей.

Помимо времени и опыта Алексею необходимо улучшить качество своей игры, а без практики это трудно сделать.

По данным Who Scored, Миранчук обладает восьмью сильными сторонами: исполнение штрафных, обработка и удержание мяча, качество коротких и ключевых передач, дриблинг, хорошие прострелы и реализация атак.

Слабые стороны россиянина: борьба и дисциплина. Второе, пожалуй, самое главное, поскольку оно может перечеркнуть все сильные стороны. Обычно аналитики считают, что основные факторы качественного игрока — высокая концентрация и дисциплина. Если они на низком уровне, то у игрока мало шансов выделиться в команде.

У главных конкурентов Миранчука намного меньше сильных сторон и в некоторых случаях больше слабых, например, у Муриэля (сильная сторона — дриблинг, слабая: пасы, верховая борьба и удерживание мяча). Но это не помешало Луису стать одним из лучших игроков итальянского клуба за несколько матчей. Все дело в дисциплине, возможно и в менталитете.

Алексей выступил лучше всего в своем дебютном матче против "Митьюланна" в ЛЧ (0:4). Тогда клуб и даже Гасперини поблагодарили Миранчука за забитый мяч. Примерно такой же настрой и дисциплину россиянину надо сохранять во время каждого матча.

Финансовые подробности трансфера

По данным transfermarkt, общая сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Сначала была информация, что "Локомотив" получил всю сумму сделки. Позже "Матч ТВ" сообщил, что "Локомотив" получил лишь 9,7 миллиона евро. При этом 33% суммы трансфера (4,8 миллиона евро) достались агентам Миранчука.

Transfermarkt оценивает Миранчука в 18 миллионов евро.