Перемены в "Локомотиве": как изменится клуб после ухода Кикнадзе

23 декабря руководство "Локомотива" Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков ушло со своих постов. Новым председателем правления стал Александр Плутник, а пост генерального директора клуба занял Владимир Леонченко.

Новый совет директоров "Локомотива": Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Владимир Пястолов, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик. В этом списке только Филатов имеет прямое отношение к футбольному миру, остальные же — управленцы "РЖД".

Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. Подробнее ⤵️https://t.co/MPMVk8IonF — "Локомотив" (@fclokomotiv) December 23, 2020

Новое руководство берет на себя значимую ношу, ведь "железнодорожникам" необходимы изменения с точки зрения трансферов и игры.

О новом руководстве "Локомотива"

Александр Плутник — менеджер высшего звена, начавший свою карьеру в "Центре ситуационного анализа". Он также был членом экспертного управления национальных проектов РФ, занимал пост главы "ДОМ.РФ" и генерального директора "Новых городских проектов", принадлежащих "ВЭБ.РФ". Последний пост Плутника — глава совета директоров ЦСКА.

Владимир Леонченко — воспитанник московского "Динамо". В 1994 году перешел в "Локомотив" и играл на позиции полузащитника. Тогда тренером "Локомотива" был Юрий Семин. Через год перешел в "Торпедо", где позже стал капитаном команды.

Начиная с 2008 года Леонченко был в составе Профессионального союза футболистов и тренером. Через год начал тренерскую карьеру в "Томи". В СМИ его называют защитником футболистов и тренеров. Последнее место работы — наблюдательный совет футбольного клуба "Факел".

Реакция болельщиков

Болельщики естественно счастливы. Большинство фанатов уверено, что Кикнадзе не умел руководить клубом и вел себя пренебрежительно по отношению к публике. Одним словом, он — личность с завышенной самооценкой.

Бывший гендиректор клуба Илья Геркус с удивлением отреагировал на уход Кикнадзе и Мещерякова и назвал это событие праздником для болельщиков.

Часть фанатов "Локомотива" надеется на возвращение Семина, но он вряд ли вернется в команду. Так же считает обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер и журналист "Чемпионата" Иван Карпов.

О карьере Кикнадзе в "Локомотиве"

Очевидно, что период правления Кикнадзе был одним из самых скандальных для "Локомотива".

Вот несколько неприятных моментов:

1. Пренебрежительное общение с прессой. Такое поведение может быть обусловлено его карьерой в медиаменеджменте.

2. Обман болельщиков. После прихода Николича Кикнадзе обещал атакующий футбол, развитие молодежи и прекращение утечки информации. В результате "Локомотив" не дал молодым игрокам достаточно времени на поле, а футбол стал больше оборонительным, чем атакующим (самая частая схема — 4-2-2).

3. Промахи с трансферами. Кикнадзе предложил за переход Антона Миранчука в "Аталанту" 80 миллионов (итог — 14,5 миллиона евро). При этом Кикнадзе считал, что Антон стоит дороже, чем Александр Головин (30 миллионов евро за переход в "Монако").

Последние трансферы "Локомотива":

Зе Луиш — из "Порту" за 7 миллионов евро;

— из "Порту" за 7 миллионов евро; Слободан Райкович — из "Перуджи" в качестве свободного агента;

— из "Перуджи" в качестве свободного агента; Франсуа Камано— из "Бордо" за 5,5 миллиона евро.

У "железнодорожников" была только одна солидная продажа: переход Миранчука в "Аталанту". В общей сложности трансферная сумма пришедших игроков составила 15,8 миллиона евро, а ушедших — 14,5 миллиона евро.

"Локомотиву" в его игре нужны хорошие полузащитники, поскольку через них команда Николича строит все атаки. При схеме 4-2-2 чаще всего привлекают атакующих полузащитников.

Шансы на возвращение Семина

Об уходе тренера "красно-зеленых" Марко Николича не идет речи. Это подтвердил Леонченко в разговоре с "Матч ТВ":

"Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона".

Напомним, что ранее экс-коуч "Локо" Юрий Семин заявил, что не вернется в команду, пока Кикнадзе и Мещеряков находятся у руля.

Если представить, что Семин может вернуться, то в этом мало смысла. "Локомотив" выступает неплохо, его игра в ЛЧ была эмоциональной, пусть и нерезультативной.

Параметр Юрий Семин (2016/17 — 2019/20) Марко Николич (2019/2020 — 2020/21) Количество матчей 147 34 Победы 75 12 Проигрыши 42 11 Ничьи 30 11

В итоге за Николичем около 35,2% победных матчей, у Семина — 51%. Доля проигрышных матчей у сербского специалиста составляет 32,2% в то время, как у Семина 20,4%. При Юрие Павловиче команда чаще забивала (1,42:1,05 против 1,06:1,21).

Тем не менее у Николича есть время показать себя в качестве тренера "Локомотива". К тому же игра под руководством серба смотрится намного зрелищнее, что приятно для болельщиков.